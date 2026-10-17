Phố Bảng rộn ràng đón mùa hoa tam giác mạch

Từ những luống hoa xếp tầng bên Dốc Thẩm Mã đến các nương hoa ven đường, bên những nếp nhà trình tường cổ kính, sắc trắng, hồng phớt và tím dịu dàng đang tô điểm cho miền đá xám. Cùng với vẻ đẹp thiên nhiên, không khí chuẩn bị cho Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 cũng trở nên rộn ràng khi chính quyền và người dân địa phương chung tay tạo dựng những không gian trải nghiệm, sẵn sàng đón du khách đến với vùng cao.

Sắc hoa làm duyên cho miền đá

Theo con đường uốn lượn qua những dãy núi đá tai mèo, du khách đến với Phố Bảng những ngày này dễ dàng bắt gặp những vạt hoa tam giác mạch đang khoe sắc dưới nắng thu. Loài hoa nhỏ bé, mảnh mai vốn gắn bó với đời sống của đồng bào vùng cao nay đã trở thành hình ảnh đặc trưng của mùa du lịch trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Giữa sắc xám của núi đá, những cánh hoa trắng, hồng, tím đan xen tạo nên vẻ đẹp mềm mại, khiến cảnh sắc vùng cao thêm phần quyến rũ.

Du khách trải nghiệm mùa tam giác mạch trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Một trong những điểm dừng chân hấp dẫn là khu vực Dốc Thẩm Mã, nơi những luống hoa được bố trí theo từng tầng, men theo địa hình sườn núi. Từ vị trí trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cung đường đèo quanh co giữa những dãy núi trùng điệp, phía dưới là những thảm hoa trải dài. Sự hòa quyện giữa vẻ hùng vĩ của thiên nhiên và nét mong manh của hoa tam giác mạch đã tạo nên một không gian ngắm cảnh, chụp ảnh đầy cuốn hút.

Rời Dốc Thẩm Mã, hành trình khám phá mùa hoa tiếp tục đưa du khách đến những nương hoa nằm gần khu dân cư, ven các tuyến đường và những điểm tham quan trên địa bàn xã. Ở đó, hoa tam giác mạch hòa cùng những nếp nhà trình tường, hàng rào đá và nhịp sống bình dị của đồng bào các dân tộc. Mỗi khoảng sân, con đường, triền đồi đều mang một nét riêng, gợi lên vẻ đẹp gần gũi của vùng đất có truyền thống văn hóa lâu đời.

Điểm thú vị của mùa hoa Phố Bảng năm nay còn đến từ sự hòa quyện giữa cảnh sắc thiên nhiên và hình ảnh con người. Những thiếu nữ vùng cao trong trang phục truyền thống rực rỡ, những cô giáo Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở Phố Bảng duyên dáng giữa các nương hoa đã góp thêm những gam màu tươi sáng cho bức tranh mùa thu. Sắc màu thổ cẩm nổi bật giữa những cánh hoa nhỏ, nụ cười của người dân địa phương cùng khung cảnh bản làng yên bình tạo nên những hình ảnh giàu sức gợi về đất và người vùng cao.

Phụ nữ vùng cao giữa cánh đồng tam giác mạch mùa hoa. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Đối với du khách, sức hấp dẫn của Phố Bảng còn nằm ở những trải nghiệm văn hóa gắn với đời sống thường ngày. Sau khi ngắm hoa, chụp ảnh, du khách có thể tìm hiểu kiến trúc nhà trình tường, khám phá những con phố cổ, thưởng thức ẩm thực truyền thống và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của người dân. Những luống hoa xếp tầng bên Dốc Thẩm Mã, hình ảnh thiếu nữ trong trang phục dân tộc và sự thân thiện của người dân đã tạo nên nét riêng cho Phố Bảng, khiến hành trình khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Chung tay tạo sức hút cho mùa du lịch

Để chuẩn bị cho Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ XII năm 2026, xã Phố Bảng đã chủ động triển khai nhiều hoạt động từ sớm, huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn. Địa phương chú trọng bố trí các khu vực trồng hoa phù hợp với cảnh quan, tạo sự kết nối giữa những điểm tham quan, tuyến đường và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Theo kế hoạch, xã Phố Bảng dự kiến trồng 47 ha hoa tam giác mạch, tập trung tại các khu vực trọng điểm phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm và những diện tích do người dân chủ động gieo trồng. Địa phương quan tâm lựa chọn vị trí phù hợp, hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, đồng thời vận động người dân tích cực tham gia nhằm tạo nên những vùng hoa đẹp, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Từ đầu tháng 9, hoạt động trồng hoa vụ thu đông được triển khai với sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân. Các cơ quan, đơn vị, trường học và thôn được phân công phụ trách từng khu vực, phối hợp chăm sóc, bảo vệ những diện tích hoa đã gieo trồng. Việc kiểm tra, đôn đốc được thực hiện thường xuyên, nhất là trong giai đoạn cây sinh trưởng, chuẩn bị bước vào thời kỳ nở hoa.

Các tiết mục nghệ thuật chào mừng Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XI. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN.

Điểm nhấn trong công tác chuẩn bị năm nay là Hội thi tạo hình hoa tam giác mạch, hoạt động được xã Phố Bảng chú trọng nhằm làm phong phú thêm những trải nghiệm trong mùa lễ hội. Các tổ, nhóm và đơn vị tham gia xây dựng ý tưởng, thiết kế, thi công những mô hình, tiểu cảnh gắn với hình ảnh hoa tam giác mạch và đặc trưng văn hóa của đồng bào vùng cao. Những họa tiết thổ cẩm, hình ảnh nhà truyền thống, trang phục dân tộc cùng các biểu tượng quen thuộc trong đời sống được khuyến khích đưa vào các mô hình, tạo nên những không gian trang trí mang dấu ấn riêng của địa phương.

Thông qua hội thi, các cơ quan, trường học và cộng đồng dân cư có cơ hội phát huy tinh thần đoàn kết, khả năng sáng tạo và sự khéo léo trong việc xây dựng những không gian trải nghiệm mới. Mỗi mô hình được hình thành từ ý tưởng, công sức và sự phối hợp của nhiều người, qua đó góp phần khơi dậy ý thức giữ gìn cảnh quan, trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống và giới thiệu vẻ đẹp quê hương đến du khách.

Cùng với việc chăm sóc các diện tích hoa và chuẩn bị hội thi, xã Phố Bảng tập trung chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, trang trí những khu vực tổ chức hoạt động và chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách tham quan. Công tác tuyên truyền được triển khai nhằm nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường, gìn giữ hình ảnh điểm đến và xây dựng không gian du lịch thân thiện.

Ông Giàng Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phố Bảng cho biết: "Địa phương xác định mùa hoa tam giác mạch là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh quê hương, giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống và thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Vì vậy, xã đã huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc trồng, chăm sóc hoa, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng những điểm nhấn du lịch mang bản sắc riêng. Về lâu dài, chúng tôi mong muốn phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, để mỗi mùa hoa về, Phố Bảng lại có thêm những trải nghiệm mới hấp dẫn du khách".

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Đối với Phố Bảng, mùa hoa tam giác mạch còn mở ra cơ hội kết nối hoạt động tham quan với dịch vụ lưu trú, ăn uống, giới thiệu sản phẩm địa phương và trải nghiệm văn hóa. Khi du khách dành nhiều thời gian hơn để khám phá bản làng, tìm hiểu phong tục, thưởng thức ẩm thực và sử dụng dịch vụ, lợi ích từ hoạt động du lịch có điều kiện lan tỏa đến đời sống người dân. Tuy nhiên, việc phát triển các điểm ngắm hoa cần gắn với bảo vệ cảnh quan tự nhiên, giữ gìn kiến trúc truyền thống và nâng cao chất lượng phục vụ để tạo sức hấp dẫn lâu dài.

Mùa hoa tam giác mạch đang về trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Giữa những dãy núi đá nối tiếp nhau, sắc hoa nhẹ nhàng trải xuống các triền đồi, len bên những nếp nhà cổ và những con đường dẫn vào bản làng. Phố Bảng đón mùa hoa bằng vẻ đẹp vốn có của thiên nhiên, bằng sắc màu văn hóa và sự chuẩn bị của chính quyền, người dân địa phương. Những nương hoa đang khoe sắc mang theo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh Phố Bảng thân thiện, giàu bản sắc đến với du khách gần xa.