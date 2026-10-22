Phố Bảng - điểm hẹn mùa hoa Tam giác mạch

Chiều 21.10, xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang tổ chức kiểm tra thực tế, chấm điểm các mô hình tham gia Hội thi trồng, tạo hình hoa Tam giác mạch năm 2026, nhằm hoàn thiện không gian hoa, tạo thêm điểm tham quan, trải nghiệm hấp dẫn cho du khách trong mùa lễ hội.

Đến nay, công tác trồng, chăm sóc và tạo hình hoa Tam giác mạch được các thôn, tổ chức, cá nhân tích cực triển khai, chú trọng lựa chọn cách bài trí phù hợp với địa hình và cảnh quan tự nhiên. Nhiều mô hình được thiết kế kết hợp họa tiết thổ cẩm, hình ảnh nhà truyền thống, trang phục dân tộc, góp phần tái hiện nét văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng cao.

Các không gian hoa được hoàn thiện, tạo điểm nhấn cảnh quan, phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm văn hóa của du khách. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu vực trồng hoa, chăm sóc cây xanh, hướng tới xây dựng điểm đến xanh, sạch, đẹp, sẵn sàng đón khách trong mùa lễ hội.

Bên cạnh việc hoàn thiện các mô hình hoa, xã Phố Bảng đang khẩn trương chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường và chuẩn bị các điều kiện phục vụ người dân, du khách trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Tam giác mạch năm 2026.

Trên Cao nguyên đá Đồng Văn, mùa hoa Tam giác mạch từ lâu đã trở thành điểm hẹn được nhiều du khách mong chờ. Sắc hoa dịu dàng giữa miền đá xám, những bản làng mang đậm dấu ấn văn hóa và nhịp sống bình yên của đồng bào vùng cao tạo nên sức hấp dẫn riêng cho hành trình khám phá vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Khu vực Dốc Thẩm Mã cũng là điểm dừng chân hấp dẫn trong mùa hoa Tam giác mạch. Những thảm hoa được trồng theo địa hình sườn núi, xếp thành từng lớp mềm mại, nổi bật giữa sắc xám của núi đá, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ.

Từ các vị trí ngắm cảnh trên cao, du khách có thể chiêm ngưỡng cung đường đèo uốn lượn giữa núi non trùng điệp, kết hợp tham quan, chụp ảnh và khám phá vẻ đẹp đặc trưng của Cao nguyên đá Đồng Văn.

Với chủ đề “Phố Bảng – Thung lũng hoa”, các mô hình hoa hướng tới tạo dựng những điểm check-in đặc sắc, kết hợp cảnh quan thiên nhiên với trải nghiệm văn hóa các dân tộc.

Sự kết nối giữa những điểm ngắm hoa, cảnh quan hùng vĩ và giá trị văn hóa bản địa được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng sức hấp dẫn của điểm đến, mở rộng cơ hội phát triển dịch vụ và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Đến Phố Bảng mùa hoa Tam giác mạch, du khách có dịp chiêm ngưỡng sắc hoa giữa miền cao nguyên đá hùng vĩ, khám phá bản sắc văn hóa các dân tộc và cảm nhận vẻ đẹp riêng của vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Tuyên Quang lần thứ XII năm 2026 diễn ra lúc 20 giờ ngày 25.10 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn, với chủ đề “Âm vang miền đá”, hứa hẹn tạo điểm nhấn cho mùa du lịch cuối năm.

Từ tháng 10 đến hết tháng 12, các xã thuộc vùng Công viên địa chất tổ chức nhiều hoạt động du lịch cộng đồng, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và trải nghiệm nghề truyền thống như dệt lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, đan lát. Dịp này, du khách sẽ được thưởng thức dân ca, nhạc cụ truyền thống và ẩm thực đặc trưng của đồng bào các dân tộc.

Hiện, các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện cảnh quan, chăm sóc hoa, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn thực phẩm, sẵn sàng đón du khách.

Với sự chủ động của chính quyền, sự đồng hành của người dân và các cơ sở kinh doanh, lễ hội góp phần quảng bá vẻ đẹp Cao nguyên đá Đồng Văn, lan tỏa giá trị văn hóa và hình ảnh con người thân thiện, mến khách nơi địa đầu Tổ quốc.