Sáng 20/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao các quyết định về công tác cán bộ. ﻿Ảnh: Phạm Hùng

Theo các quyết định ký ngày 18/11/2026, ông Vũ Hà, Thành ủy viên, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thường Tín, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín; được điều động về Văn phòng Thành ủy để bố trí làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.

Cùng đợt này, ông Bùi Tiến Thành, Trưởng phòng Phát triển đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, được điều động đến công tác tại xã Thường Tín; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030 và được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Thường Tín nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông cho biết Hà Nội đang triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược về quy hoạch, hạ tầng, đô thị, công nghệ số và cải cách hành chính. Với khối lượng công việc lớn và phức tạp, công tác cán bộ cần "đi trước một bước", bố trí đúng người, đúng việc và gắn trách nhiệm với kết quả.

“Mỗi quyết định điều động, phân công cán bộ phải tạo ra chuyển biến mới trong công việc”, ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu tân Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa Vũ Hà sớm nắm chắc địa bàn, phát huy kinh nghiệm lãnh đạo cơ sở, củng cố đoàn kết nội bộ. Với ông Phan Thanh Tùng, thành phố yêu cầu nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ nghiên cứu chuyên đề dựa trên kinh nghiệm thực tiễn tích lũy từ cơ sở. Trong khi đó, ông Bùi Tiến Thành được đề nghị phát huy năng lực chuyên môn để tham mưu, điều hành hiệu quả công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng và hạ tầng tại xã Thường Tín.

Thay mặt các nhân sự nhận nhiệm vụ, ông Bùi Tiến Thành khẳng định sẽ bắt tay ngay vào công việc tại đơn vị mới, bảo đảm vận hành liên tục và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.