Ẩm thực là một trong những cánh cửa đưa du khách khám phá bản sắc mỗi vùng đất, nơi những món ăn truyền thống lưu giữ phong vị, tập quán và câu chuyện văn hóa của cộng đồng cư dân địa phương.

Tại phường Bắc Kạn (Thái Nguyên) Phố ẩm thực Sông Cầu được kỳ vọng trở thành không gian kết nối những giá trị ấy với hoạt động du lịch, tạo thêm điểm trải nghiệm văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.

Biểu diễn múa lân - sư - rồng chào mừng khai trương Phố ẩm thực Sông Cầu

Vừa qua, UBND phường Bắc Kạn tổ chức khai trương Phố ẩm thực Sông Cầu, đưa vào hoạt động một không gian kinh doanh và trải nghiệm ẩm thực mới, hướng tới phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng thức văn hóa của người dân, du khách.

Đây là một trong 4 địa phương được tỉnh lựa chọn thí điểm mô hình phố đi bộ, tuyến phố văn hóa và khu vực phát triển kinh tế ban đêm, thể hiện định hướng khai thác không gian đô thị gắn với thương mại, dịch vụ và các hoạt động văn hóa.

Hiện tuyến phố có 10 gian hàng cố định và 12 gian hàng thời vụ, hình thành không gian kinh doanh ẩm thực với khả năng tổ chức các hoạt động phục vụ nhu cầu thưởng thức, giao lưu và trải nghiệm của người dân, du khách.

Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, nghệ nhân đã tham gia khai trương

Điểm đáng chú ý của mô hình là định hướng đưa ẩm thực bản địa trở thành một nội dung trải nghiệm tại tuyến phố, qua đó giới thiệu những món ăn truyền thống, phong vị địa phương và nét đặc trưng trong văn hóa sinh hoạt của cộng đồng.

Từ ngày 21 - 24.11, tại đây diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm, trình diễn chế biến món ăn truyền thống và trò chơi dân gian, tạo điều kiện để người dân, du khách trực tiếp tham gia và tìm hiểu những nét văn hóa gắn với đời sống địa phương.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm các gian hàng và không gian Phố ẩm thực Sông Cầu

Việc kết hợp giới thiệu ẩm thực với các hoạt động văn hóa dân gian tạo thêm sức hấp dẫn cho không gian kinh tế đêm, giúp du khách có nhiều trải nghiệm.

Phố ẩm thực Sông Cầu được định hướng phát triển thành không gian kinh tế đêm gắn với văn hóa, ẩm thực và du lịch, góp phần quảng bá sản phẩm bản địa, đa dạng hóa trải nghiệm và tạo thêm động lực phát triển dịch vụ tại phường Bắc Kạn.

Riêng quý IV.2026, tổng lượng khách du lịch đến Thái Nguyên ước đạt 1.095.829 lượt, tăng 16,65% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 106.428 lượt, tăng 229%, khách nội địa đạt 989.401 lượt, tăng 9,1%. Tổng doanh thu du lịch trong quý IV ước đạt 1.534 tỉ đồng, tăng 60,1% so với cùng kỳ năm 2025, thời điểm đạt 958 tỉ đồng. Ước tính cả năm 2026, Thái Nguyên đón 8.438.700 lượt khách, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 408.000 lượt, tăng 48,9%, khách nội địa đạt 8.030.700 lượt, tăng 14,3%. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 12.023 tỉ đồng, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm 2025, vượt 1.023 tỉ đồng so với mục tiêu 11.000 tỉ đồng tỉnh đề ra.