Phnom Penh sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

Chính quyền Thủ đô Phnom Penh đã hoàn tất công tác chuẩn bị quy mô lớn cho Hội nghị Cấp cao Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 20 diễn ra từ ngày 14-16/11. Ảnh: AKP

Hội nghị mang chủ đề “Tái đầu tư vào hòa bình vì thịnh vượng chung và ổn định bền vững”, quy tụ các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và đại diện của gần 90 quốc gia thành viên Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Người phát ngôn Chính quyền thủ đô Phnom Penh Dor Samphors cho biết các bộ, ngành đã phối hợp xây dựng phương án bảo đảm an ninh tại Sân bay quốc tế Techo, trên các tuyến đường phục vụ đoàn, tại khách sạn, địa điểm tổ chức hội nghị và Làng Pháp ngữ ở Công viên Wat Botum Vatey. Lực lượng chức năng đã tập huấn và tổ chức diễn tập hộ tống đoàn xe quy mô lớn.

Từ ngày 13-17/11, Phnom Penh sẽ phân luồng giao thông và tạm đóng một số tuyến đường. Các trường công lập và tư thục tại thủ đô sẽ tạm nghỉ học để giảm ùn tắc. Nhà chức trách cũng hạn chế sử dụng thiết bị bay không người lái và thả diều tại những khu vực được quy định.

Để đón các đoàn đại biểu và báo giới quốc tế, Campuchia đã bồi dưỡng ngoại ngữ và kỹ năng phục vụ cho hàng trăm cán bộ lễ tân, nhà ngoại giao trẻ và tình nguyện viên. Các khách sạn 5 sao được kiểm tra về điều kiện lưu trú, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ và an toàn thực phẩm.

Phnom Penh cũng chỉnh trang đường phố, nâng cấp hệ thống chiếu sáng và chăm sóc cảnh quan tại các công viên, khu vực ven sông. Trên những tuyến đường chính, cờ các nước thành viên OIF được treo cùng băng-rôn chào mừng bằng tiếng Khmer và tiếng Pháp.

Bộ Thông tin Campuchia đã bố trí các trung tâm báo chí có đường truyền internet tốc độ cao và thiết bị phục vụ phát sóng. Khoảng 1.200 nhà báo trong và ngoài nước đã đăng ký đưa tin, trong đó có gần 400 phóng viên quốc tế.

Hai sự kiện bên lề nổi bật là Làng Pháp ngữ và Diễn đàn FrancoTech. Làng Pháp ngữ tạo dịp để công chúng khám phá văn hóa các nước thành viên, trong khi FrancoTech kết nối doanh nghiệp và nhà đầu tư Campuchia với các đối tác quốc tế để thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác công nghệ. Qua chuỗi hoạt động này, Campuchia có dịp giới thiệu di sản văn hóa, tiềm năng kinh tế và những thành tựu phát triển, đồng thời mở rộng quan hệ với các đối tác trong Cộng đồng Pháp ngữ.