Phình Hồ trên hành trình giảm nghèo bền vững

Tháng 10, trở lại xã Phình Hồ, những tuyến đường bê tông uốn lượn qua sườn núi, nối liền các thôn, bản, thay dần lối đất lầy lội mỗi mùa mưa. Nhà văn hóa được xây dựng khang trang. Những đổi thay ấy đang mở ra cơ hội phát triển mới, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên thoát nghèo.

Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, địa phương không chỉ chú trọng hỗ trợ trước mắt mà còn tập trung tạo sinh kế lâu dài, khơi dậy ý chí tự lực, giúp người dân vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Xã phân công cán bộ phụ trách thôn nắm hoàn cảnh từng hộ, hướng dẫn sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp; đồng thời vận động người dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế hàng hóa.

Các hoạt động đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản từng bước được triển khai, tập trung vào những sản phẩm có lợi thế như chè Shan tuyết, khoai sọ nương, gạo đặc sản, lợn đen và gà đen.

Ông Giàng A Du - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phình Hồ cho biết, bên cạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất, địa phương chú trọng hỗ trợ các hộ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng để đầu tư phát triển kinh tế.

Ở thôn Tà Chử, gia đình anh Sùng A Ninh được Hội Nông dân xã hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận vốn vay, anh mạnh dạn đầu tư chuồng trại, mở rộng chăn nuôi lợn địa phương. Đến nay, đàn lợn của gia đình đã tăng lên 23 con.

Anh Sùng A Ninh chia sẻ: “Mỗi lứa lợn nuôi khoảng 4 - 5 tháng là có thể xuất bán. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi từ 40 - 50 triệu đồng. Thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục mở rộng chăn nuôi”.

Không chỉ chăn nuôi, Phình Hồ còn có lợi thế từ những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Trên các triền núi, cây chè Shan tuyết cổ thụ và khoai sọ nương đang trở thành nguồn thu quan trọng, mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương.

Toàn xã hiện có hơn 300 ha chè, trong đó trên 100 ha chè cổ thụ có giá trị kinh tế cao. Mỗi năm, vùng chè cung cấp khoảng 500 tấn sản phẩm, riêng chè búp tươi chất lượng cao đạt trên 385 tấn, tạo nguồn thu cho nhiều hộ dân.

Để khai thác hiệu quả lợi thế này, xã định hướng bảo tồn, phát triển vùng chè theo hướng hữu cơ, hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật chăm sóc, thu hái, nâng cao chất lượng sản phẩm. Mục tiêu là nâng giá trị mỗi búp chè, từng bước ổn định đầu ra, cải thiện thu nhập cho người trồng chè.

Cùng với chè Shan tuyết, khoai sọ nương cũng đang khẳng định vị thế trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của địa phương. Nhờ khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, khoai sọ Phình Hồ có vị bùi, dẻo, thơm đặc trưng.

Từ hiệu quả kinh tế thực tế, người dân được vận động chuyển những diện tích lúa nương, ngô kém hiệu quả sang trồng khoai sọ, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung. Hiện, diện tích khoai sọ của xã đạt gần 330 ha.

Theo số liệu địa phương, vụ thu hoạch đã hoàn thành trên toàn bộ diện tích, năng suất đạt gần 138 tạ/ha, sản lượng khoảng 4.580 tấn. Sản phẩm này đang mang lại nguồn thu đáng kể, góp phần giúp nhiều hộ dân cải thiện đời sống.

Cùng với phát triển nông nghiệp hàng hóa, Phình Hồ chú trọng đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, định hướng lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, mở rộng cơ hội đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hạ tầng giao thông cũng được xác định là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy giảm nghèo. Những tuyến đường được mở mới, nâng cấp không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa các thôn, bản mà còn giúp vận chuyển nông sản thuận lợi, giảm chi phí và mở rộng cơ hội giao thương. Trên những cung đường ấy, người dân góp sức cùng chính quyền xây dựng quê hương. Nhiều hộ hiến đất, đóng góp ngày công làm đường, từng bước cải thiện diện mạo nông thôn.

Anh Giàng A Long ở thôn Tà Chử chia sẻ: “Giao thông thuận lợi thì cuộc sống thay đổi, kinh tế phát triển”. Mong muốn ấy cũng là kỳ vọng chung của người dân vùng cao: đường đi thuận tiện hơn, nông sản tiêu thụ ổn định, người lao động có thêm việc làm và cơ hội nâng cao thu nhập.

Với địa bàn còn nhiều khó khăn như Phình Hồ, giảm nghèo không chỉ là nỗ lực của từng hộ gia đình mà còn đòi hỏi sự kết nối đồng bộ giữa hạ tầng, thị trường và các nguồn lực phát triển.

Thời gian tới, xã Phình Hồ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động tham gia các mô hình sinh kế; tạo điều kiện tiếp cận tín dụng, kết nối thị trường lao động và rà soát nhu cầu từng hộ để hỗ trợ đúng đối tượng. Cùng với đó, địa phương khuyến khích người dân, hợp tác xã tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, hướng tới sản xuất hữu cơ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản.