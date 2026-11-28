Sáng 25/11, UBND xã Phình Hồ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ngăn chặn di cư tự do, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; đồng thời hướng dẫn người dân thôn Tà Ghênh kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Tại buổi tuyên truyền, người dân được phổ biến các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình; phân tích những hệ lụy của tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, chất lượng dân số, tương lai trẻ em và sự phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, đoàn công tác thông tin về các chế tài xử lý hành vi vi phạm, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong việc chấp hành pháp luật.

Người dân xã Phình Hồ, Lào Cai tham gia buổi tuyên truyền.

Không chỉ phổ biến các quy định pháp luật, cán bộ xã còn vận động người dân thay đổi nhận thức, quan tâm đến việc học tập của con em, không để trẻ kết hôn khi chưa đủ tuổi theo quy định.

Cùng với đó, người dân được khuyến khích yên tâm lao động sản xuất, chủ động phát triển kinh tế tại địa phương, không nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng xấu để di cư tự do trái phép.

Song song với tuyên truyền pháp luật, đoàn công tác hướng dẫn người dân tìm hiểu lợi ích của ứng dụng VNeID, vai trò của tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong thực hiện thủ tục hành chính và giao dịch dân sự. Người dân cũng được hướng dẫn đến cơ quan công an để làm thủ tục cấp, kích hoạt tài khoản, từng bước tiếp cận và sử dụng các tiện ích số trong đời sống.

Việc kết hợp tuyên truyền pháp luật với hướng dẫn kỹ năng số giúp nội dung phổ biến trở nên gần gũi, thiết thực, đáp ứng nhu cầu của người dân. Qua đó, hoạt động không chỉ góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật mà còn tạo điều kiện để người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.

Thông qua hoạt động tại thôn Tà Ghênh, xã Phình Hồ tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với người dân. Việc lựa chọn những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống cộng đồng góp phần nâng cao hiệu quả vận động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách tại địa phương.

Phình Hồ là xã miền núi của tỉnh Lào Cai, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Sau sáp nhập, địa phương đứng trước yêu cầu tiếp tục củng cố công tác quản lý, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là tại những khu vực còn nhiều khó khăn.