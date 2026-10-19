Phim 'Xóm nhỏ' lên sóng VTV1, khai thác tình người nơi xóm trọ

Những lát cắt đời sống sau cánh cửa xóm trọ

“Xóm nhỏ” khai thác cuộc sống mưu sinh của những người lao động xa quê giữa lòng Hà Nội

Trong bức tranh đô thị, những xóm trọ bình dân là nơi tập hợp nhiều phận đời khác nhau. Người từ quê lên thành phố tìm việc, người chật vật nuôi con, người dành dụm từng đồng cho cuộc sống trước mắt. Tuy có thể không chung quê quán, nghề nghiệp hay hoàn cảnh, nhưng ai cũng phải đối diện với áp lực "cơm áo gạo tiền" và nhu cầu tìm kiếm một chỗ dựa giữa nơi đất khách. Đây cũng là không gian được phim truyền hình “Xóm nhỏ” lựa chọn để triển khai câu chuyện về cuộc sống và tình người.

Thay vì hướng đến những câu chuyện giàu kịch tính, những thước phim đặt trọng tâm vào sinh hoạt thường ngày của những người lao động bình dị. Ở đó có nhân vật bà Mùi nhặt ve chai, anh Nam bán kẹo kéo để nuôi con, vợ chồng Hiệp – Lan mưu sinh bằng những công việc chân tay, hay bà Phẩm với vẻ ngoài khó gần.. Điểm đáng chú ý là các nhân vật không chỉ được nhìn nhận từ những khó khăn về vật chất mà phía sau công việc nhọc nhằn và những lo toan thường nhật vẫn là nhu cầu được quan tâm, chia sẻ, cùng những cách thể hiện tình cảm rất riêng. Sự giúp đỡ có thể đến từ một người hàng xóm, một lời hỏi han hay những hành động nhỏ không cần đáp lại.

Qua đó “Xóm nhỏ” hướng đến một khía cạnh quen thuộc nhưng giàu ý nghĩa của đời sống đô thị đó là "hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau", khi gia đình không phải lúc nào cũng ở gần bên thì những người sống cùng khu trọ có thể trở thành chỗ dựa cho nhau. Tình cảm giữa họ không hình thành từ những điều lớn lao mà được vun đắp qua quá trình chung sống, va chạm và thấu hiểu. Khai thác đời sống người lao động cũng đặt ra yêu cầu tránh nhìn những phận đời này chỉ qua lăng kính nghèo khó. Với “Xóm nhỏ”, tiếng cười và những tình huống đời thường được sử dụng bên cạnh các câu chuyện mưu sinh, giúp cuộc sống hiện lên với nhiều sắc thái.

Từ câu chuyện xóm trọ đến những vấn đề của người trẻ

Lưu Ly đảm nhận vai Trâm, cô gái 19 tuổi khao khát tự lập, trong phim “Xóm nhỏ”

Bên cạnh đời sống người lao động, "Xóm nhỏ" cũng phác hoa chân thực và sinh động hành trình tự lập của người trẻ thông qua nhân vật Trâm, cô gái 19 tuổi rời Hải Phòng lên Hà Nội sau những bất đồng với cha. Lựa chọn này đưa vào bộ phim một vấn đề gần gũi với nhiều gia đình, đó là khoảng cách giữa mong muốn tự quyết định cuộc sống của con cái và nỗi lo của cha mẹ trước những rủi ro khi con bước vào đời. Ở tuổi trưởng thành, người trẻ cần không gian để trải nghiệm và khẳng định bản thân, nhưng sự độc lập cũng đồng nghĩa với việc phải tự chịu trách nhiệm trước những lựa chọn của mình.

Trong câu chuyện của Trâm, khát vọng tự lập được đặt cạnh những khó khăn thực tế, đồng thời gắn với sức hấp dẫn của mạng xã hội và những cạm bẫy phía sau các cơ hội tưởng chừng dễ dàng. Đây là những vấn đề có tính thời sự trong bối cảnh người trẻ ngày càng tiếp cận nhiều thông tin, lựa chọn và hình mẫu thành công, nhưng không phải lúc nào cũng có đủ kinh nghiệm để phân biệt cơ hội với rủi ro.

Tình cha con giữa ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) và Trâm (Lưu Ly) là một trong những mạch nội dung chính xuyên suốt phim

Không chỉ nói về những trăn trở và khát vọng của người trẻ mà mối quan hệ giữa Trâm và ông Đô, người cha đơn thân nuôi con khôn lớn còn cho thấy những khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung giữa hai thế hệ. Nếu người trẻ muốn được tin tưởng và tự quyết định tương lai thì cha mẹ lại thường nhìn nhận sự nghiêm khắc như một cách bảo vệ con trước những va vấp. Đặt câu chuyện gia đình bên cạnh đời sống xóm trọ, “Xóm nhỏ” mở rộng phạm vi phản ánh từ những mâu thuẫn riêng sang nhu cầu thấu hiểu giữa con người với nhau.

Đảm nhận tuyến nhân vật chính trong phim là là Lưu Ly trong vai Trâm, Hà Thành trong vai Phong và NSƯT Hoàng Hải trong vai ông Đô. Trong đó, Lưu Ly từng được chú ý qua vai Phương thời học sinh trong phim “Mùa hè năm ấy”. Với Trâm, nữ diễn viên tiếp tục đảm nhận một nhân vật trẻ tuổi có cá tính mạnh và mong muốn tự lập. Còn Hà Thành, từng tham gia “Gió ngang khoảng trời xanh” và “Mùa hè năm ấy”, lần này sẽ hóa thân vào vai Phong - anh chàng nhiếp ảnh gia tự do có tính cách thẳng thắn. Trong khi đó, NSƯT Hoàng Hải trở lại với hình ảnh người cha đơn thân, nghiêm khắc nhưng hết lòng yêu thương con gái.

Những thước phim còn có sự tham gia của nhiều gương mặt tài năng như: Thanh Tú, Hoàng Long, Khánh Linh, Thuỳ Dương, Trần Bích Thuỷ, Đình Hưng, Tiến Huy... Phim do NSƯT Lê Mạnh chịu trách nhiệm sản xuất, đạo diễn Bùi Quốc Việt dựng. Không lựa chọn những biến cố lớn làm điểm tựa, bộ phim tìm chất liệu từ những con người và mối quan hệ bình dị trong đời sống đô thị. Qua câu chuyện người lao động xa quê, những va chạm giữa các thế hệ và hành trình tự lập của người trẻ, tác phẩm hướng đến sự kết nối giữa các phận đời trong một không gian sống chung.

Phim sẽ lên sóng đến với khán giả màn vào 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 21/10/2026.

Một số hình ảnh trong phim "Xóm nhỏ":