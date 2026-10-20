Phim 'Xóm nhỏ' - kể những câu chuyện đậm tình người

“Xóm nhỏ” kể về Trâm (Lưu Ly đóng), 19 tuổi, quyết định rời Hải Phòng lên Hà Nội sau những bất đồng với ông Đô (NSƯT Hoàng Hải thủ vai), người cha nghiêm khắc một mình nuôi con trưởng thành.

Phim xoay quanh hành trình trưởng thành của cô gái trẻ lên thành phố mưu sinh. Ảnh: VFC

Cô gái trẻ háo hức với cuộc sống tự do, tin rằng mình có thể tự lựa chọn con đường riêng. Nhưng thực tế khác xa mong đợi. Tin vào lời hứa của Duyên, người chị đồng hương, Trâm rơi vào cảnh bị lừa ngay khi vừa đặt chân đến thành phố, mất chỗ dựa và gần như trắng tay.

Xóm trọ nghèo trở thành nơi Trâm bắt đầu lại cuộc sống. Tại đây, cô gặp Phong (Hà Thành đóng), chàng nhiếp ảnh gia tự do thẳng thắn, thực tế và có phần khó ưa. Việc hai người phải sống chung phòng dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười, những lần tranh cãi vì khác biệt tính cách. Qua những va chạm ấy, Trâm dần học cách thích nghi với hoàn cảnh, hiểu hơn về những người xung quanh và đối diện với những lựa chọn của chính mình.

Xóm trọ nghèo ấm áp tình người trong phim. Ảnh: VFC

Câu chuyện của Trâm gợi nhắc những bỡ ngỡ mà nhiều người trẻ gặp phải khi rời gia đình, bước vào đời sống tự lập. Đó là khoảng cách giữa ước mơ và thực tế, những cám dỗ của sự nổi tiếng trên mạng xã hội hay các cơ hội được quảng bá hấp dẫn nhưng tiềm ẩn rủi ro. Những trải nghiệm liên tiếp buộc cô gái bướng bỉnh nhìn lại bản thân, hiểu rằng trưởng thành cần có cả sự tỉnh táo, trách nhiệm và khả năng đứng dậy sau vấp ngã.

Bên cạnh hành trình của Trâm, phim còn khắc họa cuộc sống của nhiều người nơi xóm trọ. Bà Mùi mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai, chắt chiu từng đồng tiền lẻ. Anh Nam bán kẹo kéo, một mình chăm lo cho con gái nhỏ. Vợ chồng Hiệp– Lan quanh năm tất bật với xe ba gác và gánh rau rong. Còn bà Phẩm, chủ trọ với vẻ ngoài khó tính, lời ăn tiếng nói sắc sảo, lại luôn có cách riêng để quan tâm đến những người thuê nhà…

Đôi bạn trẻ trong phim đem đến sự vui tươi, dễ thương. Ảnh: VFC

Mỗi người một cảnh ngộ, một nỗi lo, nhưng họ cùng chia sẻ không gian sống chật hẹp và những nhọc nhằn thường nhật. Phim dành sự quan tâm đến những điều tưởng nhỏ bé, như bữa cơm có thêm người ngồi cùng, một lời hỏi han khi gặp chuyện khó khăn, sự giúp đỡ không cần đền đáp... Chính những điều ấy khiến xóm trọ trở thành nơi người ta có thể tìm thấy sự ấm áp giữa thành phố rộng lớn.

Mối quan hệ giữa Trâm và ông Đô cũng là điểm nhấn cảm xúc. Những cuộc tranh luận giữa hai cha con xuất phát từ khác biệt trong suy nghĩ, cách nhìn về cuộc sống và mong muốn của mỗi người. Ông Đô nghiêm khắc vì lo lắng cho con, trong khi Trâm khao khát được tự quyết định tương lai và chứng minh khả năng của mình. Những tình huống vừa hài hước, vừa gần gũi giúp câu chuyện gia đình hiện lên tự nhiên, để phía sau lời trách móc là tình thương và mong muốn được thấu hiểu.

Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên được yêu mến. Ảnh: VFC

Bằng cách kể chuyện gần gũi, đan xen tiếng cười với những khoảng lặng cảm xúc, bộ phim của đạo diễn Bùi Quốc Việt...

Bên cạnh tuyến nhân vật chính Lưu Ly, Hà Thành và NSƯT Hoàng Hải, phim có sự tham gia của các diễn viên Hoàng Long, Thanh Tú, Khánh Linh, Thùy Dương, Trần Bích Thuỷ, Đình Hưng, Tiến Huy cùng các diễn viên khác.

Bằng cách kể chuyện gần gũi, đan xen tiếng cười với những khoảng lặng cảm xúc, bộ phim của đạo diễn Bùi Quốc Việt, hướng đến những cảm xúc thân thuộc với khán giả. Qua hành trình trưởng thành của Trâm và sự gắn bó giữa những người thuê trọ, “Xóm nhỏ” gửi gắm thông điệp về lòng tin, tình thân và sự sẻ chia – những điều giúp con người thêm vững vàng giữa những khó khăn của cuộc sống.