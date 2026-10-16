Phim VTV đang đi vào lối mòn: Hễ cô nàng học giỏi sẽ đụng độ nam sinh bất hảo?

Những tập đầu tiên phim Căn Nhà Không Mái Che mang đến không khí nặng nề, u uất. Câu chuyện xoay quanh ba mẹ con Hạnh liên tục trải qua cuộc sống vừa khó khăn về tiền bạc vừa căng thẳng về tinh thần vì người chồng cờ bạc, vũ phu khiến Hạnh nhất quyết ly hôn. Nhưng phim vẫn có những điểm sáng, như là mối quan hệ “oan gia gặp mặt” của Thơ và Hùng.

Dù gia đình luôn túng thiếu, sớm phải bươn chải lo lắng việc nhà nhưng Thơ vẫn học giỏi, chuẩn “con nhà người ta”. Còn Hùng có gia đình khá giả lại mải chơi lười học nên mẹ của Hùng đã nhờ Thơ kèm cặp cậu con bất trị của mình. Thơ thì ghét Hùng ra mặt, trong khi anh chàng lại liên tục trêu chọc cô nàng. Và ai cũng biết hai người sẽ có nhiều chuyển biến ở những tập phim sau, khi Hùng ngày càng ngưỡng mộ nghị lực của Thơ trong khi cô cũng phát hiện nhiều điều tốt ở Hùng.

Motip cô bạn học giỏi, mạnh mẽ ban đầu liên tục xung đột với cậu bạn bất hảo, sau nảy sinh tình cảm đang xuất hiện liên tục trên phim VTV. Như ở Phía Bên Kia Thành Phố, anh chàng ngổ ngáo Cương cũng xao xuyến trước cô bạn Tuyết Lan đã xinh lại còn chăm học. Mùa Hè Năm Ấy cũng là câu chuyện dễ thương giữa Phương dịu dàng ngoan ngoãn cùng Khánh bướng bỉnh nổi loạn.

Quả thực ghép đôi giữa hai nhân vật có tính cách đối lập nhau dễ tạo ra nhiều tình huống thú vị, không ít phim thanh xuân vườn trường cũng đã đi theo hướng này. Nhưng ba phim liền đều thiết lập nhà gái cái gì cũng giỏi cùng nhà trai cái gì cũng phá sẽ khiến khán giả thấy nhàm chán, chưa xem đã đoán được diễn biến.