Phim võ thuật hay nhất của Lý Tiểu Long

Trong sự nghiệp ngắn ngủi, Lý Tiểu Long để lại dấu ấn sâu đậm với dòng phim võ thuật, góp phần đưa điện ảnh Hong Kong đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Trong số những tác phẩm nổi tiếng của ông, Long Tranh Hổ Đấu (Enter the Dragon, 1973) được xem là một trong những bộ phim tiêu biểu nhất, kết hợp kỹ năng võ thuật đặc trưng với câu chuyện hành động mang màu sắc điều tra tội phạm.

Long Tranh Hổ Đấu do Robert Clouse đạo diễn, với Lý Tiểu Long đảm nhận vai chính. Bộ phim xoay quanh Lee, một cao thủ võ thuật được giao nhiệm vụ thâm nhập hòn đảo của Han, cựu môn đồ Thiếu Lâm bị tình nghi điều hành đường dây tội phạm. Đằng sau giải đấu võ thuật trên đảo là những hoạt động phi pháp mà Lee phải tìm cách vạch trần.

Lý Tiểu Long đối đầu với võ sĩ người Mỹ.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bí mật, nhân vật Lee còn mang theo nỗi đau riêng khi biết O'Hara, tay chân của Han, có liên quan đến cái chết của em gái mình. Sự kết hợp giữa nhiệm vụ điều tra và động cơ cá nhân tạo thêm chiều sâu cho hành trình của nhân vật, khiến những trận đấu không đơn thuần là màn phô diễn sức mạnh.

Điểm nổi bật của bộ phim nằm ở phong cách chiến đấu của Lý Tiểu Long. Thay vì dựa vào vóc dáng to lớn, ông gây ấn tượng bằng tốc độ, phản xạ nhanh và những đòn đánh chính xác. Ánh mắt sắc bén, thần thái tự tin cùng những tiếng hét đặc trưng cũng góp phần tạo nên hình tượng khó nhầm lẫn trên màn ảnh.

Một trong những phân đoạn đáng nhớ nhất của Long Tranh Hổ Đấu là cuộc đối đầu cuối cùng giữa Lee và Han trong căn phòng gương. Lợi dụng những hình ảnh phản chiếu, Han tìm cách đánh lạc hướng đối thủ, khiến Lee khó xác định vị trí thật của hắn.

Trận chiến cuối cùng trong căn phòng gương của Lý Tiểu Long.

Đứng trước tình thế bất lợi, Lee từng bước phá vỡ những chiếc gương để loại bỏ lợi thế của Han. Phân đoạn này không chỉ phô diễn khả năng chiến đấu mà còn làm nổi bật sự bình tĩnh, óc quan sát và khả năng thích ứng của nhân vật.

Bên cạnh đó, trận đấu giữa Lee và O'Hara cũng là điểm nhấn quan trọng. Cuộc đối đầu xuất phát từ nỗi đau mất em gái, đồng thời cho thấy sự đối lập giữa một võ sĩ có nguyên tắc và kẻ sẵn sàng sử dụng thủ đoạn để giành chiến thắng.

Ra mắt năm 1973, Long Tranh Hổ Đấu trở thành cột mốc quan trọng trong sự nghiệp Lý Tiểu Long và được phát hành sau khi ông qua đời ở tuổi 32. Bộ phim góp phần khẳng định sức hút của võ thuật châu Á trên thị trường quốc tế, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ diễn viên và nhà làm phim hành động.

Đến nay, Lý Tiểu Long vẫn được nhớ đến không chỉ bởi những màn giao đấu đẹp mắt mà còn bởi triết lý võ thuật đề cao tính linh hoạt, kỷ luật và khả năng làm chủ bản thân. Trong di sản điện ảnh của ông, Long Tranh Hổ Đấu là tác phẩm tiêu biểu giúp khán giả hiểu vì sao tên tuổi Lý Tiểu Long trở thành biểu tượng vượt thời gian.