Phim Việt xuất ngoại chinh phục khán giả quốc tế

Gia tăng phim chiếu ở nước ngoài

Từng khuấy đảo phòng vé Việt dịp Tết 2026, bộ phim "Thỏ ơi!!" tiếp tục nhận nhiều sự quan tâm của khán giả khi được phát hành quốc tế dưới tên "Bunny!!" từ tháng 3/2026. Ban đầu, phim ra mắt tại Bắc Mỹ và một số nước châu Âu như: Anh, Pháp, Đức, Scotland, Na Uy, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovakia. Đến ngày 22/5, phim tiếp tục có mặt tại Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Thụy Điển.

Diễn viên Kim Hải và Quyên Hứa trong phim "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" của đạo diễn Lý Hải

Theo thống kê mới nhất từ Box Office Mojo, tính đến ngày 21/9, phim đạt 17,48 triệu USD (hơn 454,8 tỷ đồng) doanh thu toàn cầu, trong đó 16,53 triệu USD (hơn 430 tỷ đồng) tại Việt Nam, chiếm khoảng 94,6% và 945.456 USD tại thị trường nước ngoài (hơn 24,6 tỷ đồng), chiếm khoảng 5,4%.

Cụ thể, phim thu về 669.093 USD (hơn 17 tỷ đồng) tại Mỹ, 236.178 USD tại Australia, 30.605 USD (hơn 796 triệu đồng) tại Anh và 9.580 USD (gần 250 triệu đồng) tại New Zealand.

Trước đó, nhiều phim Việt cũng được đưa ra thị trường quốc tế và ghi nhận những mức doanh thu khác nhau. Đơn cử, "Bộ tứ báo thủ" (2025) đạt doanh thu 13,02 triệu USD tại Việt Nam và 13,13 triệu USD trên toàn cầu theo Box Office Mojo. Trong đó, phim thu về 86.255 USD tại Australia, 16.510 USD tại Anh và 4.696 USD tại New Zealand.

"Mai" (2024) cũng được phát hành thương mại ở nước ngoài, phim đạt 21,66 triệu USD tại Việt Nam, 52.269 USD tại Anh...

Không chỉ gia tăng số lượng phim được đưa ra nước ngoài, phim Việt cũng đang mở rộng phạm vi phát hành đến nhiều quốc gia và khu vực. Năm 2025, "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" trở thành bộ phim Việt đầu tiên được phát hành rộng rãi đồng thời tại cả 4 châu lục gồm Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á. Phim được chiếu tại các nước như: Mỹ, Úc, New Zealand, Cộng hòa Czech, Canada, Anh, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Bulgaria, Nhật Bản, Ba Lan, Đức…

Doanh thu vẫn khiêm tốn

Theo NSƯT, đạo diễn Bùi Trung Hải, phát hành thương mại là con đường quan trọng, chứng minh khả năng hòa nhập, trình độ chuyên môn, tính cạnh tranh của điện ảnh Việt Nam trong môi trường quốc tế.

"Xuất khẩu phim ảnh là một thành tố của công nghiệp văn hóa. Hiện nay, chúng ta đang ở giai đoạn mở đầu, chưa thể so sánh với những quốc gia có nền điện ảnh phát triển. Nhưng nó sẽ cần được tạo điều kiện để dần dần tiến lên", ông Hải nói.

NSƯT, đạo diễn Bùi Trung Hải

Ở góc độ truyền thông, chuyên gia marketing Hằng Nguyễn cho rằng, những nỗ lực đưa phim Việt ra thị trường quốc tế là điều đáng ghi nhận. Song, thực tế, phim Việt chiếu tại nước ngoài đa số vẫn phục vụ kiều bào người Việt. Phần lớn doanh thu các phim vẫn đến từ thị trường nội địa, trong khi doanh thu tại các thị trường nước ngoài chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Lý giải điều này, đạo diễn Bùi Trung Hải phân tích, việc phát hành thương mại khác với việc phát hành phim trong nước hay đối tượng khán giả Việt kiều. Khi đó, yếu tố "sân nhà" đóng vai trò rất quan trọng: Câu chuyện gần gũi, đề tài thân thuộc, diễn viên nổi tiếng trong nước, cùng với hệ thống PR trên báo chí, tạo xu hướng quan tâm, trend trên mạng xã hội… Ở thị trường quốc tế những yếu tố đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

"Cốt lõi thu hút khán giả quốc tế luôn là chất lượng của bộ phim và sự phù hợp với thẩm mỹ điện ảnh quốc tế. Điều đó phụ thuộc nhiều vào chính các nhà làm phim, các thành phần sáng tạo trong đoàn làm phim: Đạo diễn, biên kịch, quay phim, diễn viên, âm nhạc, âm thanh", ông Hải đánh giá.

Muốn thành công cần nhiều yếu tố

Theo các chuyên gia, phim Việt được mua bản quyền chiếu tại các quốc gia mới chỉ là bước đầu. Chỉ khi tiếp cận được khán giả bản địa và tạo ra hiệu quả thương mại, hành trình xuất ngoại của phim Việt mới thực sự trọn vẹn.

Trấn Thành và dàn diễn viên trong phim "Thỏ ơi!!"

Tại phiên thảo luận thuộc chuỗi chương trình Industry Days, trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, ông Thiên A. Phạm - nhà sáng lập 3388 Films, công ty sản xuất và phát hành chuyên về phim châu Á, Đông Nam Á cho rằng, cộng đồng người Việt ở nước ngoài là điểm khởi đầu chiến lược phát hành phim tại quốc tế. Nhưng các nhà làm phim không thể lấy đó làm điểm dừng chân cuối cùng. Mục tiêu cuối cùng là phải dịch chuyển tệp người xem sang khán giả bản địa.

Ông Thiên A. Phạm cho biết, theo dữ liệu phòng vé, lượng khán giả không phải gốc Việt chiếm ít nhất 23% tổng số người xem, cho thấy tiềm năng mở rộng tệp khách hàng ra ngoài cộng đồng bản địa nếu có chiến dịch quảng bá tốt.

Do đó, yếu tố quyết định thắng bại của một bộ phim khi xuất khẩu không chỉ nằm ở chất lượng nội dung mà nằm ở năng lực nghiên cứu sự khác biệt trong hành vi tiêu dùng của người xem tại từng quốc gia để thay đổi chiến lược tiếp thị phù hợp.

Đạo diễn Bùi Trung Hải có quan điểm tương tự khi cho rằng, yếu tố thẩm mỹ, chiến lược phát hành và quảng bá đóng vai trò quan trọng, góp phần thành bại của bộ phim.

Điều đó liên quan đến sự lớn mạnh, khả năng kết nối của nhà sản xuất, nhà phát hành trong nước với các đơn vị quốc tế để cùng làm những chiến dịch truyền thông lớn. Tuy nhiên, thành công phụ thuộc phần lớn vào chất lượng tác phẩm. Các chiến dịch truyền thông có thể tăng khả năng tác động tới khán giả nhưng không thể "biến không thành có".

Để nâng khả năng phát hành thương mại của phim Việt trên thị trường quốc tế, cần bắt đầu từ hệ thống đào tạo và môi trường phát triển điện ảnh.

"Đào tạo không nên chỉ dựa trên tác phẩm trong nước mà cần cập nhật các tác phẩm, trường phái, lý thuyết và phương pháp làm phim tiên tiến trên thế giới. Qua đó, các nhà làm phim có thể từng bước nâng cao chuyên môn, thẩm mỹ và khả năng hòa nhập với điện ảnh quốc tế", đạo diễn Bùi Trung Hải góp ý.

Trong các khâu sản xuất, đạo diễn Bùi Trung Hải cho rằng, cần đặc biệt lưu ý về kịch bản, từ cấu trúc, xây dựng nhân vật, phát triển mâu thuẫn, lời thoại đến cách kết hợp câu chuyện với hình ảnh.

Ông cho rằng, các nhà làm phim cần nắm vững nền tảng và kỹ thuật kịch bản, trong đó có cấu trúc “ba hồi” kinh điển được nghiên cứu và áp dụng rộng rãi tại Hollywood và trên thế giới. Đây được xe, như kim chỉ nam cho các nhà làm phim Mỹ, kể cả các nhà làm phim có ngôn ngữ điện ảnh rất hiện đại, có tính đổi mới như: Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson…