Đáng chú ý, thị phần phim nội địa đạt 65,3% trong 6 tháng đầu năm, nhưng giảm còn 43,9% trong quý III. Tính đến cuối tháng 10, có 12 phim Việt vượt doanh thu 100 tỷ đồng.

Dẫn đầu phòng vé là Trại buôn người với 485 tỷ đồng, vượt Thỏ ơi (450 tỷ đồng). Tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cũng lọt top 3 phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại, sau Mai và Mưa đỏ.