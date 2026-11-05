Phim Việt đồng loạt ra rạp tháng 11: Vì sao cuộc đua phòng vé ngày càng khốc liệt?

4 tuần lễ, hàng loạt dự án phim Việt nối đuôi nhau đổ bộ rạp chiếu

Nếu như trước đây, giai đoạn tháng 11 thường được xem là khoảng lặng để chuẩn bị cho mùa phim Giáng sinh và Tết Nguyên đán, thì hiện nay khoảng thời gian này đã trở thành tâm điểm cạnh tranh mới của các nhà sản xuất trong nước. Theo lịch phát hành tại các cụm rạp trên toàn quốc, suốt bốn tuần của tháng 11.2026, tuần nào khán giả cũng đón nhận các dự án điện ảnh Việt mới ra mắt.

Mở màn cho đường đua vào ngày 06.11 là Bò sữa bay - bộ phim điện ảnh dài đầu tay của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt lấy bối cảnh nông trường Mộc Châu thập niên 1990, pha trộn chất liệu hoài cổ, hài hước và viễn tưởng với sự góp mặt của Nguyễn Hùng, Tiểu Vy, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Lãnh Thanh.

Cùng thời điểm đầu tháng, dự án Người được chọn của đạo diễn Mai Thế Hiệp và Tạ Nguyên Hiệp khai thác đề tài tín ngưỡng với sự tham gia của Hoài Linh, NSƯT Hạnh Thúy, Phương Thanh cũng góp mặt trên lịch chiếu.

Bộ phim "Bò sữa bay" của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt mở màn đường đua phim Việt tháng 11 vào ngày 06.11

Chỉ ít ngày sau, vào ngày 11.11, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đưa tác phẩm tâm lý gia đình Ngày con còn mẹ ra rạp, đánh dấu màn tái hợp đáng chú ý của "cặp mẹ con màn ảnh" Hồng Đào và Phương Anh Đào (sau cơn sốt 520 tỉ đồng của phim Mai), cùng dàn diễn viên NSƯT Lê Thiện, Ma Ran Đô, Quỳnh Lương.

"Cặp mẹ con màn ảnh" Hồng Đào và Phương Anh Đào tái hợp trong dự án tâm lý gia đình Ngày con còn mẹ ra rạp ngày 11.11

Đến ngày 20.11, đạo diễn Nguyễn Nhất Trung (Trung Lùn) - người từng ghi dấu ấn với hai phần phim Làm giàu với ma đạt doanh thu trăm tỉ - tiếp tục bắt tay cùng Tuấn Trần, Ma Ran Đô và Lương Thế Thành trong bộ phim hài, tâm lý gia đình mang tên Trại giam hạnh phúc.

Khép lại tháng 11 vào ngày 27.11 là tác phẩm tâm lý, giật gân pha yếu tố kinh dị Mẹ mìn do đạo diễn Jack Carry On cầm trịch.

Vì sao cuộc đua phòng vé tháng 11 ngày càng khốc liệt?

Tạo hình nhân vật của Tuấn Trần và Ma Ran Đô tại bối cảnh phim "Trại giam hạnh phúc"

Lý giải về sự khắc nghiệt của đường đua tháng 11, giới chuyên môn nhận định nguyên nhân trực tiếp nằm ở áp lực chia sẻ suất chiếu khi mật độ phát hành quá dày. Việc tuần nào cũng có phim Việt mới ra rạp khiến "miếng bánh" thị phần bị chia nhỏ; tác phẩm đi trước chưa kịp trụ vững đã phải nhường bớt khung giờ vàng (18h - 22h) cho dự án kế tiếp nếu tỉ lệ lấp đầy phòng vé những ngày đầu không đạt kỳ vọng.

Bên cạnh cuộc cạnh tranh nội bộ, dàn phim Việt còn phải đối đầu trực diện với loạt bom tấn quốc tế đổ bộ cùng thời điểm như Godzilla trừ không, tiền truyện Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân, Ebenezer: Phép màu đêm Giáng sinh hay hoạt hình Disney Hexed: Thế giới phép thuật.

Quan trọng hơn, khẩu vị khán giả hiện nay đã trở nên khắt khe và thực tế hơn rất nhiều. Công chúng không còn dễ dàng mua vé chỉ vì danh tiếng đạo diễn "trăm tỉ" hay dàn sao quen mặt, mà thường chờ đợi đánh giá thực tế trên mạng xã hội rồi mới ra rạp.

Thực tế nhiều dự án đầu tư hàng chục tỉ đồng nhưng sớm rời rạp với doanh thu thấp thời gian qua cho thấy: Chất lượng kịch bản và chiều sâu cảm xúc mới là yếu tố sống còn giúp phim Việt giữ chân khán giả ngay trên sân nhà.