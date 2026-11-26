Chưa năm nào, phim Việt dồn dập ra mắt nhiều như vài tháng cuối 2026. Hầu như mỗi tuần đều có 1-2 dự án điện ảnh trình làng. Cuộc cạnh tranh giữa các đạo diễn, nhà sản xuất, phát hành ngày càng trở nên khốc liệt hơn.

Nếu tháng 10, hàng loạt phim tháo chạy vì Trại buôn người, đến tháng 11, thị trường phim Việt tiếp tục có "chiến mã" phòng vé mới mang tên Trại giam hạnh phúc. Phim của Trung Lùn đang bứt tốc với doanh thu gần 180 tỷ đồng (tính đến tối 25/11).

Niềm vui của Trại buôn người, Trại giam hạnh phúc lại trở thành nỗi lo của một loạt dự án khác. Trong đó, "nạn nhân" lớn nhất phải kể đến là Mẹ Mìn.

Thấy gì từ việc 'Mẹ Mìn' hai lần hủy lịch chiếu

Mẹ Mìn là một trong số các ứng viên nặng ký trên đường đua phim Việt cuối năm. Tác phẩm của Jack Carry On và nhà sản xuất Tường Tâm có mức chi phí đầu tư, sản xuất lớn, quy tụ dàn sao đông đảo gồm Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Phát La...

Tác phẩm từng trải qua một lần dời lịch chiếu vào ngày 21/10. Thời điểm đó, nhà sản xuất cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn tiếp tục hoàn thiện bản phim, nhằm mang đến trải nghiệm chỉn chu hơn khi tác phẩm đến với khán giả.

Đến ngày 13/11, ê-kíp tổ chức buổi giới thiệu dự án với sự tham gia của dàn diễn viên và các thành viên đoàn phim. Song đến ngày 23/11, nhà sản xuất phim Mẹ Mìn thông báo dời lịch chiếu chính thức sang ngày 2/12. Trong buổi công chiếu phim ở TP.HCM chiều 25/11, ê-kíp không đề cập lý do cụ thể khi thay đổi lịch phát hành. Nhưng nguyên nhân chính được cho là nhằm né "cơn sốt" Trại giam hạnh phúc.

Mẹ Mìn hai lần hủy lịch chiếu.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Chủ nhiệm bộ môn Sản xuất phim kỹ thuật số, Đại học RMIT, cho rằng việc nhiều lần thay đổi lịch phát hành có thể làm gia tăng chi phí quảng bá, trì hoãn thời điểm thu về doanh thu và khiến chiến dịch truyền thông mất đi đà phát triển. Điều này cũng có thể khiến khán giả bối rối, dù bản thân việc hoãn chiếu không đủ cơ sở để đưa ra bất kỳ kết luận nào về chất lượng tác phẩm.

Mẹ Mìn vẫn còn cơ hội khi ra rạp vào ngày 2/12. Tuy nhiên, triển vọng của bộ phim phụ thuộc vào khả năng mang đến trải nghiệm khác biệt, tiếp cận đúng nhóm khán giả mục tiêu và tạo được những phản hồi tích cực.

"Tôi nhìn nhận những quyết định này như một biện pháp quản trị rủi ro trong một thị trường đang phát triển nhưng chưa đồng đều. Nhà sản xuất có thể dời lịch phát hành để đảm bảo khả năng thu hút sự chú ý của khán giả và tiếp cận các suất chiếu. Tuy nhiên, việc né tránh đối thủ vẫn chỉ là một cách diễn giải. Ê-kíp từng đưa ra lý do cần thêm thời gian hoàn thiện bộ phim trong lần hoãn chiếu đầu tiên và chưa xác nhận nguyên nhân của lần dời lịch thứ hai", Thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa cho biết.

Theo chuyên gia, điều đáng lo ngại là triển vọng của một bộ phim có thể phụ thuộc quá nhiều vào đà thành công của một tác phẩm khác. Việc thay đổi lịch phát hành có thể giúp bảo vệ khoản đầu tư, nhưng không giải quyết được vấn đề sự chú ý của thị trường đang tập trung vào một số ít tác phẩm.

Bên cạnh đó, bộ phim cũng có nguy cơ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn từ các tác phẩm của những đạo diễn đã có tên tuổi, khi chúng ta đang tiến gần đến mùa cao điểm xem phim vào dịp Giáng sinh, năm mới và Tết Nguyên đán.

Điện ảnh Việt phát triển chưa bền vững

Thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa nhìn nhận thị trường phim Việt cuối năm đang tạo ra sự cạnh tranh rất khốc liệt bởi các bộ phim mới phải đối đầu với những tác phẩm đang thu hút khán giả tại rạp, đồng thời đối đầu với các phim quốc tế ra mắt cùng thời điểm.

Theo lịch phát hành tháng 12 đã được công bố, nhiều bộ phim dự kiến ra mắt vào ngày 4/12, chỉ ít ngày sau Mẹ Mìn, gồm Đêm hung tàn 2, Con mắt thứ ba và các suất chiếu sớm của Bắt cá ba tay. Do đó, việc dời lịch phát hành của Mẹ Mìn có thể khiến sự cạnh tranh tiếp tục dồn vào một khoảng thời gian khác.

Những nguồn lực có hạn trên thị trường bao gồm các khung giờ chiếu thuận tiện, cơ hội quảng bá, thời gian giải trí và ngân sách chi tiêu của khán giả. Những bộ phim có cùng thể loại có thể hướng đến các nhóm khán giả trùng nhau, còn các chiến dịch quảng bá cũng phải cạnh tranh để giành sự chú ý của công chúng.

Theo chuyên gia, việc dời lịch phát hành của Mẹ Mìn có thể khiến sự cạnh tranh tiếp tục dồn vào một khoảng thời gian khác.

Lịch phát hành dày đặc có thể mang lại nhiều lựa chọn cho người xem, nhưng số lượng phim tăng lên không đồng nghĩa với việc nhu cầu xem phim sẽ tăng tương ứng.

Trong đó, tỷ lệ suất chiếu của một bộ phim trong ba ngày đầu ra rạp có vai trò ngày càng quan trọng và tiên quyết đối với doanh thu phòng vé và thành công chung của tác phẩm.

Đây là khoảng thời gian ngắn để bộ phim chứng minh nhu cầu của khán giả, qua đó giành được những vị trí rạp thuận lợi, phòng chiếu có sức chứa lớn và các khung giờ chiếu tốt nhất có thể.

Theo phía nhà rạp, việc phân bổ suất chiếu dựa trên dữ liệu đặt vé và doanh số bán vé, đồng thời được điều chỉnh sau khi phim chính thức ra mắt.

Nhu cầu của khán giả ảnh hưởng đến số lượng suất chiếu, còn số lượng suất chiếu lại tác động đến khả năng tiếp cận bộ phim của người xem. Rủi ro nằm ở chỗ một tác phẩm có thành tích mở màn khiêm tốn có thể bị giảm mức độ hiện diện tại rạp trước khi hiệu ứng truyền miệng tích cực kịp hình thành.

Đó cũng là lý do các hoạt động cinetour ngày càng trở nên quan trọng trong việc thu hút khán giả đến rạp. Những buổi giao lưu với diễn viên và ê-kíp sản xuất, hiệu ứng truyền miệng tích cực cũng như các bài đăng trên mạng xã hội có thể tạo đà cho bộ phim tại phòng vé.

Theo chuyên gia, trong bối cảnh phim Việt dồn dập ra rạp, cuộc cạnh tranh suất chiếu, sức hút truyền thông ngày càng lớn, các nhà sản xuất, đạo diễn, phát hành nên xây dựng chiến lược phát hành ngay từ giai đoạn phát triển kịch bản và hoạch định ngân sách, tính đến những tác phẩm cạnh tranh, chi phí truyền thông cũng như các phương án dự phòng về ngày ra mắt.

Việc dành ra một khoảng thời gian dự phòng để hoàn thiện hậu kỳ, xử lý những vấn đề phát sinh, tổ chức các buổi chiếu thử để thăm dò phản ứng khán giả và xác định rõ định vị của tác phẩm có thể giúp nhà sản xuất đưa ra những quyết định tốt hơn trước khi các cam kết được ấn định.

Các đơn vị phát hành cần đánh giá toàn bộ giai đoạn cạnh tranh, bao gồm cả những bộ phim có khả năng duy trì sức hút tại rạp. Các đơn vị kinh doanh rạp chiếu cần minh bạch về tiêu chí phân bổ suất chiếu, đồng thời tạo cơ hội đủ để các tác phẩm tiếp cận khán giả trong giai đoạn đầu phát hành.

"Điều tôi quan tâm là khả năng cạnh tranh bền vững. Việt Nam cần một nền công nghiệp điện ảnh mà ở đó, những bộ phim khác nhau đều có cơ hội tìm được khán giả của mình. Thành công của một tác phẩm cũng cần mở ra thêm cơ hội cho những bộ phim khác, góp phần xây dựng một nền văn hóa điện ảnh phong phú hơn", chuyên gia kết luận.