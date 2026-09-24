Phim về thầy Chu Văn An chiếu khai mạc Tuần phim 'Hiền tài và hào khí Thăng Long'

Đại diện các đoàn làm phim tham dự Tuần phim "Hiền tài và hào khí Thăng Long". Ảnh: VŨ TUẤN

Tuần phim do Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam phối hợp Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thực hiện, hướng tới kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026).

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” là một trong những hoạt động thành phố triển khai hướng tới dấu mốc này. 6 tác phẩm đạt giải cao của cuộc thi được giới thiệu trong tuần phim đã kể những câu chuyện về người thầy, đạo học, hiền tài lịch sử và văn hóa Thăng Long - Hà Nội bằng ngôn ngữ điện ảnh đương đại.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc. Ảnh: VŨ TUẤN

“Khi di sản gặp gỡ điện ảnh, công nghệ và sức sáng tạo của con người, những giá trị của quá khứ được chuyển hóa thành những tác phẩm mới, sản phẩm văn hóa mới cùng những trải nghiệm mới mang dấu ấn của Thủ đô”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu.

Chia sẻ trong lễ khai mạc, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, cho biết, tuần phim mong muốn lan tỏa tinh thần tôn sư trọng đạo, trân trọng và phát huy sức mạnh của hiền tài, hào khí Thăng Long trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Chương trình cũng tạo sự kết nối giữa các tác phẩm thuộc nhiều giai đoạn phát triển của điện ảnh Việt Nam với những phim ngắn mới của các tác giả trẻ.

Tuần phim khai mạc tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Hà Nội. Ảnh: VŨ TUẤN

Tuần phim trình chiếu 21 bộ phim, gồm 15 phim truyện, tài liệu, hoạt hình được tuyển chọn về Thăng Long - Hà Nội và 6 phim ngắn đạt giải cuộc thi “Hiền tài hôm nay”. Trong đêm khai mạc, khán giả được xem phim tài liệu “Khát vọng vươn xa” và phim truyện “Học trò thủy thần”.

Trong khuôn khổ chương trình có 16 suất chiếu tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia và Rạp Ngọc Khánh. Các suất cuối tuần ưu tiên thiếu niên, thiếu nhi và gia đình. Những ngày trong tuần tập trung vào buổi tối để thuận tiện cho học sinh, sinh viên và người đi làm.

6 phim ngắn đạt giải cũng được chuyển tới Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tổ chức các buổi chiếu phù hợp. Bên cạnh đó, chương trình có các buổi giao lưu giữa khán giả với nghệ sĩ, đạo diễn và ê-kíp nhiều bộ phim như “Học trò thủy thần”, “Mùi cỏ cháy”, “Hào khí Thăng Long”, “Giấc mơ Loa Thành”, “Người thầy của muôn đời” và “Truyền thuyết gươm thần”.