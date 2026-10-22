Phim về chuyên án phản gián 'Kế hoạch CM12' sắp lên sóng VTV3

Theo Thời báo VTV, bộ phim "Kế hoạch CM12" lấy cảm hứng từ truyện ký "CM12 - Phía sau kế hoạch phản gián" của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức (nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an). Bộ phim kể về chuyên án có thật của Lực lượng Công an nhân dân (CAND) đấu tranh với tổ chức phản động lưu vong quốc tế do Lê Quốc Tuý và Mai Văn Hạnh cầm đầu từ năm 1980-1988.

Đây là một trong những chiến công đặc biệt xuất sắc của Lực lượng CAND sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Không chỉ là niềm tự hào, chiến dịch này còn được xem như một "giáo trình" điển hình, góp phần đào tạo, truyền cảm hứng cho thế hệ kế thừa, hun đúc tinh thần đấu tranh kiên định, nhạy bén và nhân văn trong thời đại mới.

Phim "Kế hoạch CM12" tái hiện những bối cảnh đặc trưng gắn với chiến dịch ở thập niên 80. Ảnh VTV/ĐPCC

"Kế hoạch CM12" khắc họa sâu sắc hình ảnh quả cảm, anh hùng và tính nhân văn của lực lượng an ninh: những người đã đối diện với nhóm biệt kích không bằng hận thù mà bằng cái nhìn cảm thông, coi họ là những đồng bào lầm đường lạc lối, và luôn mở ra con đường để họ quay về. Ngược lại, đối với những kẻ từng mang ảo vọng ngông cuồng "giải phóng" bằng vũ khí và bạo lực, bộ phim là hồi chuông cảnh tỉnh: sự hoang tưởng, ngông cuồng chỉ có thể dẫn tới thất bại và sự đào thải không tránh khỏi.

Để đưa một chuyên án đặc biệt lên màn ảnh, ê-kíp sản xuất đã dành nhiều công sức nghiên cứu tư liệu, phục dựng bối cảnh, phục trang, phương tiện và đạo cụ phù hợp với thời kỳ những năm 1980. Các nhân chứng lịch sử và những lãnh đạo ngành công an từng trực tiếp chỉ đạo, tham gia chuyên án cũng tham gia cố vấn, góp ý cho ê-kíp trong quá trình thực hiện "Kế hoạch CM12".

Nhiều nhân vật được xây dựng dựa trên nguyên mẫu có thật. Ảnh VTV/ĐPCC

Không lựa chọn cách kể đơn thuần về những cuộc truy bắt hay đối đầu bằng vũ lực, bộ phim tập trung khai thác những màn đấu trí "không tiếng súng", những cuộc đấu tranh nghiệp vụ đầy căng thẳng. Đặc biệt là thế giới nội tâm của những cán bộ an ninh phải hoạt động bí mật, chấp nhận sống trong sự nghi ngờ và hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ, nơi ranh giới giữa thành công và thất bại đôi khi chỉ nằm ở một sơ suất nhỏ.

Bên cạnh đó là câu chuyện về những người từng lầm đường nhưng được cảm hóa, mở ra cơ hội trở về. Bộ phim không chỉ tái hiện chiến thắng về nghiệp vụ mà còn nhấn mạnh tính nhân văn, sức mạnh của lòng dân và niềm tin vào con đường chính nghĩa.

Các nhân vật trong phim được xây dựng dựa trên những nguyên mẫu và tư liệu lịch sử liên quan đến chuyên án với sự tham gia của đội ngũ diễn viên hùng hậu bao gồm: Linh Trung, Quốc Tân, Huỳnh Kiến An, nghệ sĩ Thanh Hiền, Ngô Thành Tá, Huy Khánh, Dương Hoàng Anh, Sỹ Toàn, Thuỵ Hoà, Bảo Định, Ray Nguyễn...

Phim được xây dựng dựa trên những nguyên mẫu và tư liệu lịch sử.. Ảnh VTV/ĐPCC

Bộ phim "Kế hoạch CM12" do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất, dự kiến lên sóng lúc 13h00 hàng ngày trên VTV3, bắt đầu từ 30/10.