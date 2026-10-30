Phim 'Vành trăng khuyết' – Sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường

Lấy đề tài hậu chiến, tác phẩm khắc họa hành trình trở về cuộc sống đời thường của một thương binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, qua đó gợi suy ngẫm về phẩm chất người lính và những giá trị bền vững sau chiến tranh.

Bộ phim "Vành trăng khuyết" chiếu trong chương trình "Hẹn với phim Việt". Ảnh: Chụp từ phim

Bộ phim “Vành trăng khuyết” do Hãng Phim truyện I sản xuất năm 1996, với sự tham gia của các diễn viên Trần Lực, Quốc Khánh, Đỗ Kỷ, Quế Hằng, Đình Chiến, Lê Tuấn Anh, Kim Chi… Phim đưa người xem đến với một lát cắt của đời sống hậu chiến, nơi những người lính sau khi hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc phải tiếp tục đối diện với những thử thách của cuộc sống mới.

Nhân vật trung tâm là một thương binh từng chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trở về quê hương, anh bước vào đời sống thường nhật với những khó khăn của cuộc sống.

Phim về đề tài hậu chiến, khắc họa những thương binh đối diện với khó khăn trong cuộc sống đời thường. Ảnh: Chụp từ phim

Chiến tranh đã lùi xa, song những thử thách vẫn hiện diện trong từng công việc, từng mối quan hệ và những lo toan đời thường. Trong hoàn cảnh ấy, người lính năm nào vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống có trách nhiệm, kiên định trước khó khăn, nỗ lực mang lại sự tin tưởng và hạnh phúc cho những người xung quanh.

Sau gần ba thập niên, “Vành trăng khuyết” vẫn có ý nghĩa khi gợi mở những suy ngẫm về trách nhiệm cá nhân, tình cảm gia đình và sự gắn bó với cộng đồng. Qua số phận một thương binh, tác phẩm nhắc nhớ rằng những giá trị làm nên phẩm chất người lính vẫn có thể tiếp tục tỏa sáng trong đời thường, qua cách sống, cách ứng xử và những đóng góp thiết thực cho xã hội.

Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên được yêu mến. Ảnh: Chụp từ phim

Việc chiếu phim “Vành trăng khuyết” trong chương trình “Hẹn với phim Việt” là dịp để khán giả hôm nay tiếp cận một tác phẩm điện ảnh Việt Nam thuộc giai đoạn đổi mới, cùng nhìn lại những câu chuyện về con người sau chiến tranh. Qua đó, chương trình góp phần đưa các tác phẩm có giá trị đến gần hơn với công chúng, kết nối ký ức của những thế hệ đi trước với nhận thức và tình cảm của người xem hôm nay.