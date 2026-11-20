Chiều 19/11, tại Hà Nội, Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức lễ công bố dự án phim truyện “Tuyên ngôn Độc lập”.

Bộ phim tái hiện hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tân Trào về Hà Nội, cùng Trung ương chuẩn bị những điều kiện quan trọng cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đến thời khắc Người đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Quang cảnh lễ công bố dự án phim truyện "Tuyên ngôn Độc lập". Ảnh: BTC

Tác phẩm khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tái hiện chân dung nhiều nhà cách mạng tiêu biểu như Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Tố...

Đặc biệt, phim đề cập vai trò và sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, trong đó có tuyến nhân vật gia đình doanh nhân yêu nước tại Hà Nội, được xây dựng từ cảm hứng về gia đình ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ.

Phần lớn bối cảnh phim dự kiến được dàn dựng tại trường quay của Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ở xã Đông Anh, Hà Nội.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lê Thanh Lịch - Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Giám đốc sản xuất dự án cho biết, ý tưởng thực hiện bộ phim đã được ấp ủ trong nhiều năm. Thông qua tác phẩm, đơn vị mong muốn tái hiện và lan tỏa giá trị lịch sử của sự kiện ngày 2/9/1945, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Ông Lê Thanh Lịch phát biểu tại họp báo. Ảnh: BTC

Theo ông Lê Thanh Lịch, việc xây dựng hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tái hiện những sự kiện lịch sử trọng đại đòi hỏi sự thận trọng, nghiêm túc. Đơn vị sản xuất chú trọng nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, tham vấn các nhà khoa học, chuyên gia lịch sử và điện ảnh nhằm bảo đảm tính chân thực lịch sử, đồng thời nâng cao chất lượng nghệ thuật của tác phẩm.

Về quá trình xây dựng kịch bản, NSƯT Phi Tiến Sơn cho biết phim không chỉ tập trung tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập mà còn kể câu chuyện về những con người bình dị, những sự kiện và hoàn cảnh lịch sử góp phần làm nên thắng lợi của dân tộc. Hình tượng Bác Hồ được thể hiện ở cả tầm vóc của một vị lãnh tụ và phong thái giản dị, gần gũi, nhân cách cao đẹp.

Dự án được triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, hướng tới phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, tôn vinh độc lập, tự do và tinh thần đoàn kết dân tộc. Bộ phim dự kiến ra mắt công chúng vào dịp Quốc khánh năm 2027.