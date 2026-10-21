Phim Trung Quốc 'Khi mặt nạ hạ xuống' lập 3 kỷ lục sau bốn ngày lên sóng

Ra mắt ngày 16/10, “Khi mặt nạ hạ xuống” có sự tham gia của Điền Hi Vi và Nghiêm An. Theo thông tin được công bố, bộ phim thu hút 33 thương hiệu quảng cáo, trở thành tác phẩm có nữ chính dẫn dắt sở hữu số lượng thương hiệu quảng cáo cao nhất trên Youku trong ba năm qua.

Đáng chú ý, phim đạt mức nhiệt độ 9.000 điểm chỉ sau 26 giờ phát sóng, trở thành tác phẩm nhanh nhất năm 2026 chạm mốc này trên nền tảng. Sau khoảng 48 giờ, chỉ số nhiệt độ tiếp tục vượt 10.000 điểm, giúp bộ phim ghi thêm thành tích về tốc độ đạt cột mốc trong năm.

"Khi mặt nạ hạ xuống” lập 3 kỷ lục sau bốn ngày lên sóng. Ảnh: chụp màn hình

Sức hút của tác phẩm một phần đến từ sự góp mặt của Điền Hi Vi. Nữ diễn viên được khán giả chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, thường được người hâm mộ gọi là “búp bê phim cổ trang”. Nam chính Nghiêm An cũng nhận được sự quan tâm nhờ diện mạo điển trai.

Phim xoay quanh A Sửu, cô gái có xuất thân thấp kém, thường xuyên chịu sự khinh miệt và bắt nạt. Bước ngoặt xảy đến khi cô được chọn làm cô dâu thế thân cho Ngụy Dao, một tiểu thư quý tộc có ngoại hình gần như giống hệt mình, để kết hôn với Lục Trác, người thừa kế phủ công tước đang mắc bệnh.

Khi Lục Trác tỉnh lại và phát hiện người vợ bên cạnh không phải Ngụy Dao thật, anh nảy sinh nghi ngờ và muốn hủy hôn. Trong khi đó, Ngụy Dao tìm cách giành lại thân phận và cuộc hôn nhân vốn thuộc về mình. Bị cuốn vào cuộc tranh đấu trong phủ công tước, A Sửu buộc phải tìm cách bảo vệ vị trí, từng bước xây dựng thế lực và chinh phục trái tim người chồng.

Những màn đấu trí, báo thù và tình tiết đảo chiều liên tiếp góp phần tạo kịch tính, duy trì sự tò mò của khán giả. Tuy nhiên, bộ phim cũng vấp phải những ý kiến trái chiều về diễn xuất của một số diễn viên, trong đó có Điền Hi Vi, cùng cách phát triển câu chuyện.

Một bộ phận khán giả cho rằng tác phẩm sử dụng dày đặc các tình tiết phản đòn, khiến đối thủ bẽ mặt và những cú lật ngược tình thế nhằm tạo cảm giác thỏa mãn tức thời. Trong khi đó, tính logic và độ thuyết phục của kịch bản chưa thực sự tương xứng với nhịp phim dồn dập.

Sự đối lập giữa thành tích phát sóng và những tranh luận về chất lượng cho thấy “Khi mặt nạ hạ xuống” đang tạo được sức nóng trên mạng xã hội. Dù vậy, sức hút ban đầu có chuyển hóa thành sự đón nhận lâu dài hay không vẫn phụ thuộc vào khả năng duy trì chất lượng nội dung và thuyết phục khán giả trong những tập tiếp theo.