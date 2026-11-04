Phim trinh thám hài khó trở thành công thức hái ra tiền của điện ảnh Việt

Thị trường điện ảnh Việt đang chứng kiến tình cảnh không mấy khả quan của hai tác phẩm cùng khai thác đề tài trinh thám, hài hước là Án Mạng Karaoke và Án Mạng Xém Hoàn Hảo. Dù sở hữu dàn diễn viên quen mặt, có sức hút truyền thông, cả hai vẫn chưa thể tạo được cú bứt phá như kỳ vọng, đặc biệt khi phải cạnh tranh với những đối thủ đang chiếm ưu thế tại phòng vé.

Theo số liệu phòng vé cập nhật ngày 3/11, Án Mạng Karaoke đạt gần 47 tỷ đồng sau hơn một tháng ra rạp. Từng có thời điểm vươn lên vị trí dẫn đầu, bộ phim hiện đã có dấu hiệu hụt hơi khi doanh thu trong ngày giảm mạnh, lượng suất chiếu và vé bán ra không còn duy trì được sức nóng ban đầu. Trong khi đó, Án Mạng Xém Hoàn Hảo mới đạt khoảng 15 tỷ đồng, cho thấy hành trình chinh phục khán giả còn nhiều thử thách.

Án Mạng Karaoke quy tụ dàn diễn viên phim trăm tỷ .

Án Mạng Karaoke do đạo diễn Lê Hoàng thực hiện, với sự tham gia của Vân Dung, Thanh Sơn, Đoàn Thiên Ân, Đại Nghĩa cùng nhiều gương mặt quen thuộc. Phim xoay quanh một chuyến nghỉ dưỡng tưởng chừng bình thường nhưng bất ngờ biến thành hiện trường của vụ án mạng. Khi một người trong nhóm thiệt mạng, những người còn lại đều trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Từ đây, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười đan xen với quá trình tìm kiếm hung thủ được mở ra.

Trong khi đó, Án Mạng Xém Hoàn Hảo lựa chọn cách tiếp cận có phần khác biệt khi đưa câu chuyện phá án vào thế giới giải trí. Phim có sự góp mặt của Anh Tú Atus, DJ Mie, Huy Khánh, Vũ Ngọc Anh và Ma Ran Đô. Nội dung xoay quanh Trinh, một TikToker bất ngờ tỉnh dậy bên cạnh thi thể nữ diễn viên Yến nhưng không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Trong nỗ lực tìm ra sự thật và chứng minh bản thân vô tội, cô cùng thám tử Đại bị cuốn vào hàng loạt tình huống trớ trêu, những bí mật và nghi vấn liên tiếp xuất hiện.

Điểm chung của hai tác phẩm là đều chọn thể loại tương đối khó triển khai. Một bộ phim trinh thám cần xây dựng được hệ thống manh mối, tình tiết logic và cú twist đủ bất ngờ để giữ chân người xem. Khi kết hợp thêm yếu tố hài, nhà làm phim còn phải cân bằng giữa tiếng cười và sự căng thẳng của quá trình phá án. Nếu yếu tố gây cười lấn át câu chuyện, tính thuyết phục của vụ án có thể bị ảnh hưởng. Ngược lại, nếu thiếu những tình huống duyên dáng, màu sắc hài hước lại khó phát huy tác dụng.

Án Mạng Xém Hoàn Hảo sở hữu dàn cast toabf trai xinh gái đẹp.

Thực tế, điện ảnh Việt không thiếu những tác phẩm khai thác đề tài điều tra, phá án tạo được dấu ấn thương mại. Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu của đạo diễn Victor Vũ từng đạt khoảng 249 tỷ đồng khi rời rạp. Tuy nhiên, đây là phim trinh thám pha màu sắc kỳ bí, cổ trang và tâm linh, không phải công thức trinh thám hài thuần túy. Thành tích này cho thấy đề tài phá án vẫn có khả năng thu hút khán giả, nhưng không đồng nghĩa mọi cách kết hợp thể loại đều dễ dàng chinh phục phòng vé.

Bên cạnh câu chuyện thể loại, thời điểm phát hành cũng tạo thêm áp lực cho hai dự án. Trại Buôn Người dù đã ra mắt từ cuối tháng 9 vẫn duy trì lượng khán giả đáng kể, với tổng doanh thu tiến sát 500 tỷ đồng. Trong khi đó, Chị Chị Em Em 3 nhanh chóng trở thành tâm điểm phòng vé sau khi khởi chiếu toàn quốc ngày 30/10. Tác phẩm quy tụ Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Quốc Anh và NSND Lê Khanh, đạt hơn 77 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày công chiếu.

Sự chênh lệch về độ phủ truyền thông, sức hút dàn diễn viên và lượng suất chiếu khiến cuộc cạnh tranh càng trở nên khó khăn. Đặc biệt, khi khán giả có nhiều lựa chọn, những bộ phim không tạo được hiệu ứng truyền miệng đủ mạnh rất dễ bị thu hẹp cơ hội tiếp cận người xem.

Từ trường hợp của Án Mạng Karaoke và Án Mạng Xém Hoàn Hảo, có thể thấy việc lựa chọn một thể loại mới lạ chưa đủ để bảo đảm thành công thương mại. Trinh thám pha hài vẫn là hướng đi có tiềm năng, nhưng để chinh phục khán giả, các tác phẩm cần nhiều hơn một dàn cast nổi tiếng: đó là kịch bản đủ chặt chẽ, vụ án đủ hấp dẫn và sự kết hợp hài hòa giữa tiếng cười với những nút thắt bất ngờ.