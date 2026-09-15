Phim 'Trại buôn người' quy tụ Steven Nguyễn cùng 700 diễn viên quần chúng

Sau nhiều lần lỡ hẹn với khán giả, Trại buôn người (tên phụ: The Journey Of Heroes) chính thức xác định ngày khởi chiếu trên toàn quốc vào 25/9. Trailer đầu tiên vừa được giới thiệu, theo nhà sản xuất kiêm dựng phim thì trailer sẽ có hai phiên bản, trong đó phiên bản tiếng Việt do Quách Ngọc Ngoan đảm nhận phần lời dẫn, hé lộ thế giới khắc nghiệt của những nạn nhân bị đẩy vào đường cùng và những cuộc truy đuổi nghẹt thở.

Việc ấn định ngày 25/9 đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với dự án khi bộ phim cuối cùng cũng đến gần thời điểm ra mắt sau hành trình kéo dài nhiều năm. Trước đó, phim Trại buôn người từng được kỳ vọng phát hành vào dịp lễ 2/9 nhưng phải thay đổi kế hoạch ngay phút cuối để thực hiện thêm nhiều cảnh quay bổ sung. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục xem đây là một lần lỡ hẹn, ê-kíp cho biết bộ phim vẫn giữ được lời hứa với khán giả: Ra mắt trong tháng 9.

Diễn Steven Nguyễn ghi dấu ấn trong phim Trại buôn người. (Nguồn: Đoàn làm phim)

NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên là những tên tuổi sẽ góp mặt trong phim Trại buôn người. Bộ phim này mất khoảng 3 năm để phát triển kịch bản và 2 năm cho quá trình quay, dựng, trước khi sẵn sàng bước vào giai đoạn phát hành.

Khoảng thời gian này phần nào cho thấy tham vọng của ê kíp khi lựa chọn câu chuyện về nạn buôn người để xây dựng thành một tác phẩm điện ảnh có quy mô lớn, thay vì chỉ tập trung vào một tuyến nhân vật hay một vụ việc đơn lẻ. Trailer phim có phần lời dẫn do Quách Ngọc Ngoan thực hiện, góp phần tạo không khí nặng nề và kịch tính cho những hình ảnh đầu tiên.

Phim mới Trại buôn người quy tụ khoảng 700 diễn viên quần chúng. (Nguồn: Đoàn làm phim)

Qua trailer, Trại buôn người cho thấy, hành động là một trong những chất liệu chính của bộ phim. Nhưng phía sau những cuộc rượt đuổi vẫn là câu chuyện về những con người bị biến thành nạn nhân của hoạt động buôn người. Mỗi nhân vật không chỉ đại diện cho một hoàn cảnh mà còn mang theo một câu chuyện, một mong muốn được sống và trở về.

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất của phim là quy mô diễn viên tham gia. Theo ê kíp, bộ phim huy động khoảng 700 diễn viên quần chúng, trong đó phần đông đảm nhận vai các nạn nhân. Con số này tạo nên những đại cảnh với số lượng nhân vật lớn, qua đó tái hiện không gian của một trại buôn người trên màn ảnh.

Việc tổ chức một đoàn phim với hàng trăm diễn viên cùng xuất hiện trong các phân cảnh không phải bài toán đơn giản. Từ casting, phục trang, hóa trang đến điều phối trường quay và dàn dựng đại cảnh đều đòi hỏi khối lượng công việc lớn.

700 diễn viên vì thế không chỉ là một con số để tạo hiệu ứng truyền thông. Khi cùng xuất hiện trong những khung hình rộng, họ góp phần thể hiện quy mô của thế giới mà bộ phim muốn xây dựng: Hàng trăm con người cùng bị đẩy vào một hoàn cảnh khắc nghiệt, cùng tìm kiếm cơ hội thoát khỏi nơi họ bị giam giữ.

Đây cũng là điểm khác biệt trong cách tiếp cận của Trại buôn người khi câu chuyện không chỉ xoay quanh một vài nhân vật trung tâm mà mở rộng ra một cộng đồng nạn nhân với nhiều số phận khác nhau.