Phim 'Trại buôn người' lập kỷ lục với hơn 10.000 diễn viên và thành viên

Dự án do Chói Entertainment sản xuất, khai thác đề tài xã hội hiện đại, xoay quanh những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn.

Tại sự kiện Premiere ra mắt phim ở Thành phố Hồ Chí Minh, VietKings đã trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Trại buôn người - Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)”.

Một cảnh trong phim "Trại buôn người". Ảnh: Đoàn phim

Theo ê-kíp, “Trại buôn người” được thực hiện trong khoảng 5 năm. Ba năm đầu dành cho việc xây dựng, phát triển kịch bản; hai năm tiếp theo tập trung quay phim và hậu kỳ. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng Giám đốc sản xuất, biên kịch kiêm đạo diễn dựng phim Mèo Bích Trang giữ vai trò chính trong quá trình phát triển và hoàn thiện tác phẩm.

Thời gian sản xuất kéo dài một phần do bộ phim có nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người và các phân đoạn hành động quy mô lớn. Quá trình ghi hình được thực hiện tại nhiều địa hình, bối cảnh đòi hỏi yêu cầu cao về tổ chức sản xuất. Tổng số diễn viên và thành viên đoàn phim được huy động trong các giai đoạn thực hiện dự án là hơn 10.000 người.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cho biết việc triển khai các đại cảnh đông người đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận, từ điều phối diễn viên, hóa trang, phục trang đến chỉ đạo hành động.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm cascadeur và chỉ đạo võ thuật, từng hoạt động trong môi trường điện ảnh Bollywood (Ấn Độ), đạo diễn cùng ê-kíp xây dựng phương án tổ chức các cảnh quay có hàng trăm người tham gia, bảo đảm yêu cầu về hình ảnh và nhịp độ câu chuyện.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng Giám đốc sản xuất Mèo Bích Trang nhận bằng xác nhận Kỷ lục Việt Nam cho đơn vị sản xuất phim. Ảnh: Đoàn phim

Phim quy tụ nhiều thế hệ diễn viên như NSND Như Quỳnh, Nghệ sĩ Ưu tú Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Steven Nguyễn, Võ Thành Tâm, La Thành, Khánh My, Pông Chuẩn, Tùng Mint...

NSND Như Quỳnh cho biết bà ấn tượng với nhân vật “mẹ Nhân” ngay khi đọc kịch bản. Đây cũng là nhân vật duy nhất trong trại buôn người có tên riêng, trong khi các nhân vật khác được nhận diện bằng những con số.

“Trại buôn người” chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25/9, do Galaxy Studio phát hành.