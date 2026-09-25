Phim 'Trại buôn người' dẫn đầu phòng vé ngay ngày chiếu sớm

“Trại buôn người” được ê-kíp phát triển trong khoảng 5 năm, từ hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản đến quay và hậu kỳ. Trong đó, khoảng 3 năm đầu tập trung phát triển kịch bản, 2 năm tiếp theo dành cho quá trình ghi hình và hoàn thiện tác phẩm.

Theo nhà sản xuất, thời gian thực hiện kéo dài một phần do phim có nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người và các phân đoạn hành động quy mô lớn. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng Mèo Bích Trang - Giám đốc sản xuất, biên kịch và đạo diễn dựng phim giữ vai trò chính trong quá trình phát triển dự án.

Đoàn phim "Trại buôn người" ra mắt khán giả Hà Nội. Ảnh: Đoàn phim

Một điểm đáng chú ý là quy mô nhân sự tham gia sản xuất. Tổng số thành viên đoàn phim và diễn viên được huy động qua các giai đoạn vượt 10.000 người, trong đó riêng các đại cảnh có sự góp mặt của hơn 700 diễn viên trẻ.

Trước ngày ra rạp, “Trại buôn người” được tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung là bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại có đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất, hơn 10.000 người.

Phim quy tụ dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ như: NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Trầm Minh Hoàng, Võ Đình Hiếu, Hoàng Kim Ngọc, Huỳnh Minh Kiên cùng nhiều gương mặt khác.

Quách Ngọc Ngoan cùng con gái nhỏ trên thảm đỏ ra mắt phim tại Hà Nội. Ảnh: Đoàn phim

Về nội dung, tác phẩm khai thác đề tài xã hội hiện đại, xoay quanh những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và phải tìm cách giành lấy cơ hội sống còn. Phim kết hợp yếu tố hành động, sinh tồn với các đại cảnh đông người, tạo không khí căng thẳng và nhịp phim dồn dập.

Những phản hồi ban đầu từ khán giả chủ yếu tập trung vào quy mô hình ảnh, các phân đoạn hành động và những tình huống sinh tồn được xây dựng trong phim. NSND Thanh Lam đánh giá cao sự đầu tư của ê-kíp, trong khi NSƯT Đặng Thái Huyền - đạo diễn “Mưa đỏ” - cũng dành sự quan tâm tới tác phẩm và diễn viên Steven Nguyễn.

Với doanh thu 11 tỷ đồng trong ngày chiếu sớm, “Trại buôn người” đang tạo sự chú ý trước khi chính thức phát hành trên toàn quốc từ ngày 25/9.