Bộ phim do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện, lên sóng kênh VTV3 lúc 20h thứ năm, thứ sáu hằng tuần trong tháng 12 tới.

Ẩn mình giữa biển mây vùng cao, bản Gió thuộc Y Xá hiện lên với vẻ bình yên của những triền ruộng bậc thang, nếp nhà nép bên núi và khu rừng thiêng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nhưng phía sau cảnh sắc thơ mộng là bí mật về cái chết của một cán bộ kiểm lâm xảy ra hai năm trước, vẫn bị bao phủ bởi những lời đồn về sự trừng phạt của thần rừng.

Đoàn phim tại buổi họp báo ra mắt bộ phim. Ảnh: VFC

Họa Mi, cô gái trẻ do Quỳnh Châu vào vai, tìm đến bản Gió để làm sáng tỏ bi kịch của cha. Tại đây, cô gặp Tả – chàng trai dân tộc Dao ngang bướng, giàu khát vọng, do Thừa Tuấn Anh đóng. Cuộc gặp gỡ ban đầu đầy va chạm dần đưa cả hai vào những bí mật bị chôn giấu, những mối thù từ quá khứ và âm mưu chiếm đoạt tài nguyên rừng. Giữa niềm tin của cộng đồng, luật tục lâu đời và sự thật cần được phơi bày, những người trẻ đứng trước lựa chọn để bảo vệ bản làng.

Bộ phim về nỗ lực đi tìm hiểu sự thật về cái chết của bố - một cán bộ kiểm lâm, của Họa Mi. Ảnh: VFC

“Tình khúc bản Gió” đan xen yếu tố điều tra, tình yêu, xung đột thế hệ và vấn đề bảo vệ thiên nhiên. Khu rừng trong phim được xây dựng như một nhân vật đặc biệt, nơi lưu giữ ký ức, niềm tin của bản làng, đồng thời trở thành tâm điểm của cuộc đấu tranh giữa những người gìn giữ di sản và thế lực tìm cách trục lợi. Phim gợi mở những vấn đề về bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch bền vững và trách nhiệm của thế hệ trẻ với di sản của cha ông.

Phim được thực hiện tại vùng cao. Ảnh: VFC

Chia sẻ về nét đặc biệt của bộ phim, đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết, gần như toàn bộ phim được quay tại vùng cao, với hai bối cảnh chính là khu rừng và bản làng. Thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở là thách thức với đoàn phim.

Bên cạnh đó, làm phim về đề tài dân tộc miền núi đòi hỏi sự tìm hiểu kỹ lưỡng về phong tục, tập quán đồng bào. Đoàn phim đã mời cố vấn văn hóa tham gia từ khâu kịch bản, từng chi tiếtđược trao đổi, rà soát cẩn trọng. Các diễn viên được khuyến khích quan sát, nghiên cứu đời sống người dân để nắm bắt thần thái nhân vật để diễn xuất.

Bối cảnh và sinh hoạt đồng bào dân tộc miền núi được tái hiện trong phim. Ảnh: VFC

“Tình khúc bản Gió” có sự tham gia của dàn diễn viên được yêu mến. Quỳnh Châu - gương mặt ghi dấu qua “Cách em 1 milimet” và “Dưới ô cửa sáng đèn” vào vai Họa Mi - một nhân vật đi qua nhiều chuyển biến tâm lý từ đau đớn, nghỉ hoặc đến can đảm đối diện sự thật.

Bộ phim giới thiệu nhiều nét đặc sắc của đồng bào dân tộc. Ảnh: VFC

Đình Tú quen thuộc với những dạng vai soái ca nay sẽ hóa thân trong nhân vật Khang – người đàn ông lịch thiệp nhưng nội tâm khó đoán. Sau vai Hoàng Đình Quý trong “Không thời gian”, diễn viên Thừa Tuấn Anh chứng tỏ cái duyên của mình với các vai diễn dân tộc, lần này là Tả, một thanh niên dân tộc Dao trẻ trung, có phần ngang bướng, thích chống đối nhưng tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu bản làng.

Phim còn có sự tham gia của các diễn viên kỳ cựu như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Võ Hoài Nam, Anh Tuấn… và các gương mặt trẻ Long Vũ, Khánh Ly, Thanh Tâm... góp thêm sắc màu cho chuyện phim.

Với bối cảnh giàu sức gợi và câu chuyện bí ẩn đan cài, “Tình khúc bản Gió” hứa hẹn mang đến một lát cắt mới về đời sống vùng cao trên màn ảnh nhỏ.