Phim Tiêu Chiến chính thức đi đến hồi kết, cảnh cuối gây xúc động

Bộ phim truyền hình Tiểu Thành Lương Phương do Tiêu Chiến đóng chính đã chính thức đi đến hồi kết trên nền tảng iQIYI vào ngày 1/11/2026. Tập cuối nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận, đặc biệt là phân cảnh nhân vật Lưu Tranh Lượng bất chấp nguy hiểm cứu một đứa trẻ mắc kẹt giữa đống đổ nát. Không chỉ mang đến cao trào cảm xúc, cảnh phim còn khép lại hành trình đối diện với tổn thương quá khứ của nhân vật chính.

Trong tập cuối, một vụ sập tòa nhà bất ngờ xảy ra, khiến nhiều người mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Lưu Tranh Lượng (Tiêu Chiến) lập tức có mặt tại hiện trường tham gia cứu hộ. Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, anh không may bị vùi lấp bởi những mảng bê tông và đất đá. Khi tỉnh lại giữa không gian ngổn ngang, thay vì chỉ nghĩ đến sự an toàn của bản thân, vị bác sĩ nhanh chóng trấn an và dùng cơ thể che chắn cho một đứa trẻ đang mắc kẹt bên cạnh. Cuối cùng, cả hai được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn.

Tiêu Chiến dùng thân mình che chắn cho một đứa trẻ dưới lớp bê tông, đất đá.

Cả hai được đã được cứu.

Điều khiến phân cảnh này trở nên đặc biệt nằm ở nỗi ám ảnh tuyết trắng mà Lưu Tranh Lượng mang theo từ thời thơ ấu. Anh từng tận mắt chứng kiến cha qua đời trong một tai nạn dưới dòng sông đóng băng. Ký ức đau buồn ấy khiến nhân vật hình thành nỗi sợ tuyết nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến công việc phẫu thuật khi một cơn tuyết bất ngờ xuất hiện.

Ở phần kết, Lưu Tranh Lượng một lần nữa đối diện với tuyết rơi dày đặc, nhưng lần này anh không còn bị nỗi sợ chi phối. Giữa khung cảnh trắng xóa, nhân vật vừa cứu được một sinh mạng, vừa vượt qua rào cản tâm lý đã đeo bám mình suốt nhiều năm. Hình ảnh tuyết từ biểu tượng của mất mát và ám ảnh trở thành dấu hiệu cho sự sống, hy vọng và một khởi đầu mới. Đây cũng là chi tiết tạo nên điểm kết giàu ý nghĩa cho hành trình trưởng thành của nhân vật do Tiêu Chiến thể hiện.

Không chỉ khép lại câu chuyện của Lưu Tranh Lượng, bộ phim còn dành thời lượng để hé lộ tương lai của những nhân vật tại bệnh viện Tiểu Tây Môn. Sau nhiều biến động, Lưu Tranh Lượng quyết định ở lại nơi từng khiến anh muốn rời đi ngay từ những ngày đầu. Anh dần từ bỏ sự kiêu ngạo, lạnh lùng, chủ động gắn kết với đồng nghiệp và tìm lại ý nghĩa của nghề y. Trong khi đó, một số nhân vật lựa chọn con đường riêng, tiếp tục học tập, phát triển sự nghiệp hoặc bắt đầu cuộc sống mới.

Tuy nhiên, Tiểu Thành Lương Phương không lựa chọn một cái kết hoàn toàn viên mãn. Câu chuyện về cái chết bất ngờ của Mễ Tứ trong ngày vui của những người thân quen để lại nhiều tiếc nuối. Chi tiết này cũng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt tác phẩm, cuộc sống luôn tồn tại mất mát và những điều không thể thay đổi, nhưng con người vẫn có thể tiếp tục bước về phía trước nhờ sự yêu thương, sẻ chia.