Phim Thượng Công Chúa của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ kết thúc gây tranh cãi

Thượng Công Chúa là bộ phim cổ trang tình cảm do Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đóng chính, đã chính thức đi đến hồi kết sau 40 tập. Tuy nhiên, thay vì tạo nên một màn bùng nổ như kỳ vọng, tác phẩm lại trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội vì những thay đổi lớn so với nguyên tác và cách giải quyết số phận các nhân vật.

Trong tập cuối, Mộ Vãn Dao (Mạnh Tử Nghĩa) và Ngôn Thượng (Lý Quân Nhuệ) cuối cùng cũng có thể ở bên nhau sau hàng loạt biến cố. Trước đó, Ngôn Thượng vì bảo vệ công chúa mà trúng độc, mất thị lực và bị giáng chức đến Lan Dương. Hai người phải xa cách suốt ba năm. Mộ Vãn Dao sau đó cải trang thành một cô gái câm, âm thầm ở bên chăm sóc người mình yêu mà không vội tiết lộ thân phận.

Thượng Công Chúa khép lại sau 40 tập với không ít tranh luận về kịch bản, diễn xuất và thành tích phát sóng.

Sau nhiều lần đối diện sinh tử và những cuộc tranh đấu quyền lực trong triều đình, cặp đôi cuối cùng đoàn tụ và tổ chức hôn lễ. Đây được xem là cái kết viên mãn dành cho hai nhân vật chính. Tuy nhiên, hành trình đi đến hạnh phúc của họ lại khiến không ít khán giả có những cảm nhận trái ngược.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn nhất nằm ở việc bộ phim thay đổi đáng kể nội dung nguyên tác. Thượng Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Y Nhân Khuê Khuê, vốn nổi bật với những màn đấu trí, tranh đoạt quyền lực và cách xây dựng nhân vật có chiều sâu. Thế nhưng, phiên bản truyền hình bị nhận xét đã giản lược nhiều tuyến quyền mưu, dành phần lớn thời lượng cho chuyện tình cảm của hai nhân vật chính.

Không ít khán giả cho rằng những tình tiết lãng mạn được xây dựng theo công thức quen thuộc, thiếu sự phát triển tâm lý thuyết phục. Cách sử dụng cảnh quay chậm, hiệu ứng xoay máy và những phân đoạn tình cảm kéo dài cũng trở thành điểm bị phàn nàn. Thậm chí, một bộ phận người xem nhận xét tác phẩm giống phim ngôn tình hơn là câu chuyện cổ trang kết hợp quyền mưu như kỳ vọng ban đầu.

Cái kết viên mãn của Mộ Vãn Dao và Ngôn Thượng vẫn gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Bên cạnh đó, số phận của các nhân vật phụ cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Tuyến tình cảm giữa Lưu Văn Cát và Xuân Hoa không có được cái kết trọn vẹn, trở thành một trong những điểm khiến người xem tiếc nuối. Trong khi đó, Mộ Vãn Dao và Ngôn Thượng phải trải qua nhiều cuộc hôn nhân chính trị, chia ly và mất mát trước khi thực sự được ở bên nhau.

Đáng chú ý, thành tích của Thượng Công Chúa cũng không hoàn toàn tương xứng với kỳ vọng. Trước ngày lên sóng, phim từng vượt mốc 4 triệu lượt đặt trước trên Tencent Video. Khi phát sóng, chỉ số thảo luận từng vượt 26.000 điểm và tác phẩm cũng ghi nhận hơn 100 triệu lượt xem. Dẫu vậy, mức nhiệt này vẫn bị đánh giá là chưa đủ bứt phá so với quy mô đầu tư và sức hút của cặp đôi chính.

Thậm chí, thông tin ê-kíp phải mua tài khoản VIP để thúc đẩy thành tích phát sóng từng gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc. Việc liên tục phải tạo thêm sức nóng khiến bộ phim đối diện nhiều nghi vấn về khả năng giữ chân khán giả.

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ tái hợp trong Thượng Công Chúa nhưng chưa tạo được hiệu ứng như kỳ vọng.

Thượng Công Chúa cũng đánh dấu lần hợp tác thứ ba của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ sau Cửu Trọng Tử. Dù cả hai sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và từng được kỳ vọng tạo nên một cặp đôi màn ảnh ăn ý, lần tái hợp này vẫn chưa mang lại hiệu ứng như mong đợi. Tranh cãi xung quanh bộ phim một lần nữa cho thấy sức hút của diễn viên có thể giúp tác phẩm thu hút sự chú ý ban đầu, nhưng kịch bản và chất lượng nội dung mới là yếu tố quyết định khả năng chinh phục khán giả.