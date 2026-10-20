Phim Thư Tình Gửi Ngoại nhận 6 đề cử tại giải Kim Kê lần thứ 39

Ngày 19/10, ban tổ chức Giải thưởng Điện ảnh Kim Kê lần thứ 39 công bố danh sách đề cử năm 2026. Trong đó, bộ phim Thư Tình Gửi Ngoại gây chú ý khi góp mặt ở 6 hạng mục, gồm Phim truyện xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Biên kịch xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Thiết kế mỹ thuật xuất sắc và Âm nhạc xuất sắc.

Thư Tình Gửi Ngoại nhận 6 đề cử tại Giải Kim Kê lần thứ 39, gồm Phim truyện, Đạo diễn, Biên kịch và Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Do Lam Hồng Xuân đạo diễn, phim có sự tham gia của Lý Tư Đồng, Vương Ngạn Đồng, Ngô Thiếu Khanh, Trịnh Nhuận Kỳ và Vương Hiểu Tuệ trong các vai chính. Tác phẩm lấy những bức thư gửi về quê nhà của người Hoa ở nước ngoài, còn gọi là kiều phê, làm mạch truyện xuyên suốt, qua đó kể câu chuyện về tình thân, ký ức và những bí mật kéo dài qua nhiều năm.

Phim xoay quanh bà Diệp Thục Nhu, một người bà ở Triều Sán dành gần nửa cuộc đời chờ đợi những lá thư qua lại với người chồng mà bà vẫn gọi là “ông”. Nhiều năm sau, cháu trai bà là Hiểu Vĩ lên đường sang Thái Lan tìm hiểu sự thật về những bức thư ấy. Tại đây, anh phát hiện người đã trao đổi thư từ với bà suốt nửa đời người không phải Trịnh Mộc Sinh, người từng rời quê hương sang Nam Dương, mà là một người xa lạ tên Tạ Nam Chi.

Từ câu chuyện được hé lộ qua những lá thư, Thư Tình Gửi Ngoại khai thác những mối duyên bị ngăn cách bởi thời gian và khoảng cách, đồng thời khắc họa số phận của những người Hoa xa xứ. Việc nhận được 6 đề cử tại Kim Kê 2026 giúp tác phẩm trở thành một trong những cái tên đáng chú ý của mùa giải năm nay.