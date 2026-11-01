Phim The Perfect Lie ra mắt không đạt kỳ vọng, Doctor X vẫn giữ vị trí số 1

Cuộc cạnh tranh rating phim truyền hình Hàn Quốc cuối tuần trở nên đáng chú ý khi MBC chính thức trình làng tác phẩm mới mang tên The Perfect Lie vào ngày 30/10. Đáng tiếc, dù quy tụ hai diễn viên được khán giả quan tâm là Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin, bộ phim lại có màn khởi đầu khá khiêm tốn, chỉ đạt mức rating trung bình toàn quốc 1,9%.

Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của The Perfect Lie ghi nhận tỷ suất người xem 1,9% trên toàn quốc. Đây là con số chưa thực sự khả quan đối với một tác phẩm được kỳ vọng có thể tạo thêm sức nóng cho khung giờ phim cuối tuần của MBC. Đáng chú ý, bộ phim phải đối đầu trực tiếp với Doctor X của đài SBS, tác phẩm đang sở hữu thành tích rating nổi bật.

Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin trong phim The Perfect Lie.

The Perfect Lie thuộc thể loại giật gân tâm lý, xoay quanh câu chuyện của Min Joon Ho (Yoo Yeon Seok), một bác sĩ phẫu thuật tim mạch tài năng, đồng thời là người cha đơn thân đang nuôi con trai sau khi vợ qua đời. Anh vốn được biết đến là người luôn đề cao sự thật, sống nguyên tắc và không chấp nhận bất kỳ sai sót nào trong công việc.

Trong khi đó, Kang Ji Sun (Seo Hyun Jin) là một giáo viên kiêm thủ thư tại trường tiểu học, người có khả năng quan sát và luôn chú ý đến những ý đồ ẩn sau lời nói của người khác. Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên và buổi hẹn hò tưởng chừng hoàn hảo, cả hai bất ngờ vướng vào một sự việc khó lý giải. Điều đáng nói, họ lại đưa ra hai lời kể hoàn toàn trái ngược về cùng một ký ức.

Từ những người từng có thiện cảm với nhau, Min Joon Ho và Kang Ji Sun dần rơi vào cuộc đối đầu căng thẳng để bảo vệ sự thật mà bản thân tin tưởng. Bộ phim đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa sự thật và lời nói dối, đồng thời khiến khán giả tò mò về việc ai mới thực sự là người đang che giấu bí mật.

Đáng chú ý, đây cũng là màn tái hợp của Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin sau 10 năm kể từ bộ phim đình đám Người Thầy Y Đức (Dr. Romantic). Tuy nhiên, thay vì tiếp tục khai thác hình ảnh cặp đôi có phản ứng hóa học ngọt ngào, cả hai lần này mang đến màn đối đầu tâm lý với nhiều diễn biến khó đoán.

Doctor X tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng rating phim truyền hình Hàn Quốc.

Ở chiều ngược lại, Doctor X tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ dù tỷ suất người xem có dấu hiệu giảm nhiệt. Theo Nielsen Korea, tập 7 phát sóng ngày 30/10 đạt rating trung bình toàn quốc 16,5%, giảm 3 điểm phần trăm so với mức 19,5% của tập trước đó.

Dù sụt giảm đáng kể, Doctor X vẫn là chương trình có lượng người xem cao nhất trong tuần, đồng thời giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc đua rating giữa các chương trình truyền hình phát sóng cùng thời điểm.

Bộ phim có sự tham gia của Kim Ji Won trong vai Gye Su Jeong, một nữ bác sĩ phẫu thuật thiên tài, nổi tiếng với năng lực chuyên môn xuất sắc và thái độ không khoan nhượng trước những bất công trong ngành y. Tác phẩm khai thác cuộc chiến chống lại những thế lực và hành vi sai trái trong môi trường bệnh viện, kết hợp yếu tố y khoa với màu sắc đấu tranh, trả đũa đầy kịch tính.

Trong tập mới nhất, Gye Su Jeong tiếp tục đối mặt với một ca bệnh phức tạp, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến những tổn thương tinh thần của bệnh nhân. Diễn biến này góp phần tạo nên sức nặng cảm xúc bên cạnh những màn phẫu thuật căng thẳng vốn là điểm hấp dẫn của phim.

Với khoảng cách rating đáng kể giữa hai tác phẩm, The Perfect Lie sẽ phải đối mặt với không ít áp lực trong những tập tiếp theo nếu muốn cải thiện thành tích. Trong khi đó, Doctor X vẫn đang nắm giữ lợi thế lớn và tiếp tục là cái tên nổi bật trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.