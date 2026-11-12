Phim Tết đầu tiên tung trailer: Bối cảnh đẹp, nội dung kỳ bí và còn gì nữa?

Sau hai năm kể từ thành công của Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, thế giới phá án của đạo diễn Victor Vũ tiếp tục được mở rộng hơn với Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim. Lần này, khán giả sẽ theo chân vị thám tử lần theo dấu vết của những vụ án mạng đầy ám ảnh trên một con tàu vượt biển. Đặc biệt, lời thì thầm ám ảnh “không phải là người” càng khiến vụ án trở nên khó lý giải, dường như có thế lực bí ẩn đang đứng sau thao túng.

Trên hành trình truy tìm sự thật, thám tử Kiên không chỉ đối mặt với những hiện trường kỳ quái, những tình tiết ngày càng phức tạp mà còn vướng vào mưu ma chước quỷ chốn quan trường. Và tận cuối teaser trailer, khán giả mới lại được hội ngộ với một nhân vật quen thuộc đã gắn liền với hành trình phá án của thám tử Kiên từ hai phần phim trước: Hai Mẫn. Cảnh quay mô tả một màn tương tác thú vị giữa cô và một thương nhân đang rao bán thỏi vàng bí ẩn.

Hai Mẫn vì sao lại đi tìm thỏi vàng bí ẩn?

Hai Mẫn đưa ra mức giá 300 lạng bạc để đổi lấy thỏi vàng, với điều kiện đi kèm là câu chuyện đằng sau báu vật bí ẩn này. Đáng chú ý hơn, đứng ngay phía sau Hai Mẫn lại chính là thám tử Kiên đang cải trang thành người hầu. Hai Mẫn sẽ đóng vai trò như thế nào trong phần phim mới? Và liệu thỏi vàng đang được đấu giá này có phải là thứ đang cất giấu “lời nguyền hoàng kim” xuyên suốt cả phần phim?

Phần hình ảnh luôn là thế mạnh trong phim Victor Vũ

Bên cạnh yếu tố trinh thám, teaser trailer tiếp tục chiêu đãi khán giả bằng những hình ảnh tuyệt đẹp với những đại cảnh hoành tráng, những màn giao chiến căng thẳng của thám tử Kiên và người cộng sự với những kẻ bịt mặt bí ẩn. Thế là đủ để Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim hứa hẹn sẽ thắng lớn ở mùa phim Tết 2027.