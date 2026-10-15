Phim Tết của Trấn Thành đóng máy, một diễn viên lộ danh tính chỉ vì chiếc áo?

Phim EM của Trấn Thành đã quay xong sau hơn một tháng ghi hình và đến tận giờ này, dàn diễn viên vẫn chưa hề lộ danh tính. Từ buổi khai máy đến đóng máy, các diễn viên luôn được ê-kíp giấu kín mặt, nhưng các "thám tử mạng" vẫn soi được manh mối.

Ê-kíp đã che mặt nhưng khán giả vẫn đoán ra tên dàn diễn viên.

Như trong bức ảnh được cho là Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Trấn Thành và Tóc Tiên trong tiệc đóng máy, netizen đã gọi tên Tóc Tiên dựa vào bộ trang phục. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ từng khoe ảnh mặc đúng bộ trang phục này.

Tóc Tiên lộ nhiều manh mối nhất nhờ "giao diện" thân quen.

Trước đó, cộng đồng mạng cũng đã suy đoán Tóc Tiên sẽ góp mặt trong phim mới của Trấn Thành. Lý do vì Binz từng có ca khúc Em (ft. SOOBIN) kể về mối tình dở dang, được netizen cho là nói về Tóc Tiên và Hoàng Touliver. Nay Trấn Thành lại làm phim EM nên khán giả đã nhanh chóng liên tưởng.

Thêm vào đó, cả Tóc Tiên và Võ Điền Gia Huy từng tới nhà Trấn Thành dự tiệc, hai người trò chuyện rất vui vẻ thân thiết. Thời điểm ấy, khán giả chưa đặt nghi vấn nhưng bây giờ, mọi người lại suy đoán đây có thể là dịp để Trấn Thành gặp gỡ trao đổi về phim Tết với hai diễn viên chính.

Hoa hậu Thanh Thủy cũng được cho là tham gia đóng phim "EM".

Nếu có chi tiết nào đáng băn khoăn về buổi tiệc đóng máy, đó là netizen không thấy nhân vật bí ẩn nào giống Hoa hậu Thanh Thủy. Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng vướng tin đồn là nữ chính của EM, từng bị bắt gặp đi quay phim cùng Trấn Thành, nhưng trong sự kiện mọi người góp mặt đông đủ, nàng hậu lại vắng bóng. Có thể Thanh Thủy bận việc cá nhân nên không thể tham gia bữa tiệc.

Hai đối thủ của Trấn Thành trên đường đua phim Tết.

Cho đến lúc này, đã có ba cái tên xác nhận tham gia đường đua phim Tết 2027 là EM, Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim và Loạn Thế. Có một điều thú vị là hai đối thủ của EM đều là phim cổ trang, mang đến màu sắc mới mẻ cho mùa phim Tết sắp tới.