Phim Tết 2027 của Victor Vũ hé lộ dàn diễn viên đáng chú ý

Đường đua phim Tết 2027 bắt đầu nóng lên khi đạo diễn Victor Vũ công bố dàn diễn viên của dự án Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim. Đây là phần tiếp theo của bộ phim trinh thám từng nhận được sự quan tâm của khán giả, tiếp tục đưa nhân vật thám tử Kiên trở lại với những vụ án nhiều bí ẩn. Đặc biệt, tác phẩm dự kiến khởi chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2027.

Trong phần phim mới, Quốc Huy tiếp tục đảm nhận vai thám tử Kiên, nhân vật trung tâm của câu chuyện. Đinh Ngọc Diệp cũng trở lại với vai Hai Mẫn. Sự tái hợp của hai diễn viên được xem là một trong những điểm đáng chú ý, nhất là khi khán giả đã quen thuộc với màn kết hợp của họ ở phần trước.

Phim Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim.

Bên cạnh hai gương mặt chủ chốt, Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim quy tụ dàn diễn viên đông đảo với nhiều tuyến nhân vật mới. Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Quan Khắc Lập, Vĩnh Đam vào vai thám tử Quyết. Lynhci hóa thân thành Liễu, người quản lý tửu lầu, trong khi Hoàng Long (Long Bún) đảm nhận nhân vật Thuận An.

Đáng chú ý, Rima Thanh Vy và Quỳnh Anh Shyn cùng góp mặt trong dự án. Rima Thanh Vy vào vai kỹ nữ Đào, còn Quỳnh Anh Shyn đảm nhận vai kỹ nữ Huệ. Đây là những nhân vật thuộc tuyến bối cảnh tửu lầu, góp phần mở rộng thế giới nhân vật trong câu chuyện phá án lần này.

Dàn diễn viên còn có Lê Minh Thuấn trong vai Vĩnh Sẹo, Trầm Minh Hoàng vào vai Văn Tài - chủ tiệm kim hoàn. Yến My đảm nhận nhân vật Trà My, con dâu quan Khắc Lập, trong khi Phương Trà My hóa thân thành Xoan, gia nhân tửu lầu. Hồ Bảo Kha vào vai Hớn, gia nhân tiệm kim hoàn.

Dàn diễn viên Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim.

Không chỉ gây chú ý bởi dàn cast, Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim còn hé lộ câu chuyện có màu sắc kỳ bí hơn phần trước. Phim xoay quanh một thỏi vàng bí ẩn mang lời nguyền chết chóc, kéo thám tử Kiên vào chuỗi án mạng phức tạp. Những hình ảnh đầu tiên được giới thiệu cho thấy một con tàu mắc cạn với nhiều thi thể đẫm máu, một vụ án mạng có nạn nhân bị hủy dung nhan cùng chiếc hộp gỗ bị khóa bằng những vòng xích sắt.

Đặc biệt, lời thì thầm ám ảnh về một thứ không phải con người xuất hiện trong đoạn giới thiệu càng khiến câu chuyện trở nên khó đoán. Những chi tiết này đặt ra nhiều câu hỏi về bản chất của vụ án cũng như thế lực bí ẩn đứng sau chuỗi sự việc.

Với phần 2, Victor Vũ tiếp tục mở rộng không gian trinh thám cổ trang, đưa câu chuyện ra bối cảnh biển cả và những đại cảnh được đầu tư công phu. Phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Phục Gia Truyện của nhà văn Hồng Thái, đồng thời có nhiều sáng tạo mới trong cách phát triển nội dung.

Việc công bố dàn diễn viên đông đảo cùng câu chuyện án mạng mang màu sắc huyền bí giúp Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim trở thành một trong những dự án đáng chú ý của mùa phim Tết 2027. Tác phẩm dự kiến ra rạp toàn quốc vào mùng 1 Tết, chính thức tham gia cuộc cạnh tranh phòng vé đầu năm mới.