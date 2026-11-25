Ngày 25/11, tại TP Đà Nẵng, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) tổ chức Hội nghị quốc tế ABU CARE 13 lần thứ hai.

Sự kiện có sự tham gia của các nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia truyền hình và đại diện các tổ chức phát thanh - truyền hình trong khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, bà Thái Nguyệt Quế - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển VTV - cho biết ABU CARE không chỉ là dự án hợp tác sản xuất phim tài liệu nhằm tăng cường thông tin, hình ảnh về các quốc gia, thúc đẩy sự hiểu biết, gắn kết và hữu nghị giữa các dân tộc.

Đây còn là cơ hội để những người làm truyền hình các nước học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận phương pháp kể chuyện hiện đại và nâng cao năng lực sáng tạo, qua đó chia sẻ những câu chuyện giàu giá trị nhân văn.

Bà Thái Nguyệt Quế - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển VTV.

Theo bà Quế, hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh VTV định hướng xây dựng VTV8 trở thành kênh truyền hình chuyên về văn hóa và di sản, một không gian truyền thông có bản sắc, góp phần bảo tồn, lan tỏa và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

“Đây là dịp để đội ngũ của chúng tôi cùng chuyên gia và đồng nghiệp quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm những cách tiếp cận mới trong việc kể các câu chuyện về văn hóa, di sản hấp dẫn công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ”, bà Quế chia sẻ.

Ông Aoki Kazunori - Trưởng ban Chương trình ABU.

Ông Aoki Kazunori, Trưởng ban Chương trình, Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á - Thái Bình Dương (ABU), cho biết tác phẩm phim tài liệu của VTV lọt vào vòng chung khảo hạng mục Phim tài liệu của giải thưởng ABU đã được ban giám khảo đến từ nhiều quốc gia đánh giá cao.

Theo ông, hội nghị là cơ hội để những người làm phim tài liệu từ nhiều quốc gia học hỏi lẫn nhau, trao đổi ý tưởng và vun đắp tình hữu nghị.

“Phim tài liệu có sức mạnh kiến tạo sự thấu hiểu, kết nối con người và khơi nguồn những thay đổi tích cực. Mỗi quý vị có mặt tại đây đều giữ vai trò quan trọng trong việc biến điều đó thành hiện thực”, ông Aoki Kazunori nhấn mạnh.

Sự kiện có sự tham gia của các nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia truyền hình và đại diện các tổ chức phát thanh - truyền hình trong khu vực và quốc tế.

Bà Xiao Xiaowai, đạo diễn điều hành sản xuất CARE 13 của CGTN (Trung Quốc), ví việc làm phim tài liệu như một cuộc chạy marathon, đòi hỏi thể lực, sự kiên nhẫn và niềm tin vào câu chuyện.

Bà đánh giá việc VTV ra mắt kênh truyền hình chuyên về di sản văn hóa là dấu mốc đáng chúc mừng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của phim tài liệu trong việc gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa cho các thế hệ tương lai.

“Di sản vốn mong manh và phim tài liệu là một trong những phương thức mạnh mẽ nhất để gìn giữ, trao truyền những câu chuyện ấy cho các thế hệ tương lai. Kênh mới của các bạn sẽ là ngôi nhà chung của những truyền thống, tiếng nói và ký ức quý giá, không chỉ dành cho Việt Nam mà còn cho cả thế giới”, bà Xiao Xiaowai chia sẻ.

Trong khuôn khổ các buổi học sắp tới, bà kỳ vọng các nhà làm phim sẽ cùng trao đổi những câu chuyện thực địa chân thực, thảo luận về cách kể chuyện và truyền cảm hứng sáng tạo cho nhau.

“Tôi đến đây không chỉ để giảng dạy mà còn để học hỏi từ phong cách và kinh nghiệm của các bạn tại VTV”, bà nói.

ABU CARE là dự án hợp tác sản xuất phim tài liệu của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á Thái Bình Dương (ABU) và là cơ hội để các đài truyền hình chia sẻ ý tưởng, trao đổi kinh nghiệm sáng tạo, nâng cao chất lượng sản xuất và thúc đẩy hợp tác sản xuất chương trình. Việc VTV đăng cai sự kiện lần này thể hiện vai trò chủ động của Đài trong mạng lưới truyền hình khu vực, đồng thời góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Diễn ra từ ngày 25-27/11, sự kiện sẽ có các hội thảo chuyên đề đào tạo nâng cao năng lực sản xuất phim tài liệu về di sản, văn hóa.