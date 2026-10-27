Phim tài liệu có khung giờ phát sóng cố định trên VTV2

Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Đức Hoàng cho biết, phim tài liệu là một trong những thế mạnh của truyền hình, giúp phản ánh hiện thực, chuyển tải thông điệp nhân văn và khơi gợi những suy ngẫm về cuộc sống. Tuy nhiên, việc các tác phẩm được phát sóng ở nhiều khung giờ khác nhau khiến khán giả chưa có điểm hẹn cố định để theo dõi thường xuyên.

Việc xây dựng dải giờ chuyên biệt trên VTV2 nhằm khắc phục hạn chế này, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận phim tài liệu thuận tiện hơn, từng bước hình thành thói quen thưởng thức thể loại này.

Từ tháng 11/2026, VTV2 dành khung giờ cố định cho phim tài liệu. Ảnh minh họa: Hình ảnh trong phim tài liệu "Ký ức mùa đông". Ảnh: VTV

NSND, đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm cho biết, dải giờ mới không chỉ mở rộng cơ hội đưa các tác phẩm đến với công chúng mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái phim tài liệu trên sóng truyền hình, giúp thể loại này gắn bó sâu sắc hơn với khán giả.

Theo kế hoạch, dải giờ phim tài liệu sẽ giới thiệu nhiều tác phẩm thuộc các đề tài, thể loại khác nhau, từ những bộ phim VTV Đặc biệt như “Đường Kách Mệnh”, “Đường về”, “Hành trình thống nhất” đến các series mới như “Hành trình đổi mới”, “Dòng chảy thịnh vượng” hay “Chuyển mình”.

Các tác phẩm được lựa chọn nhằm phản ánh hơi thở cuộc sống, những vấn đề xã hội và câu chuyện con người dưới nhiều góc nhìn. Bên cạnh những bộ phim giàu tính chiêm nghiệm, khán giả còn có cơ hội tiếp cận các câu chuyện gần gũi, gợi mở suy nghĩ tích cực và giải pháp trước những thách thức trong đời sống.

Hình ảnh trong phim tài liệu "O Chẩm". Ảnh: VTV

Theo ông Đỗ Đức Hoàng, mỗi năm VTV sản xuất khoảng 100 phim tài liệu. Bên cạnh tác phẩm mới, dải giờ còn giới thiệu lại những bộ phim được thực hiện từ nhiều năm trước nhưng vẫn giữ nguyên giá trị và sức hấp dẫn, giúp khán giả có thêm cơ hội thưởng thức các tác phẩm đáng chú ý.

Chương trình cũng không giới hạn ở các tác phẩm do VTV sản xuất mà còn mở rộng sang phim của những đơn vị bên ngoài Đài. Thời gian qua, VTV thúc đẩy hợp tác với các đối tác tại châu Á, châu Âu, Mỹ và châu Phi, trong đó phim tài liệu là lĩnh vực được quan tâm trao đổi.

Việc kết nối nguồn phim trong và ngoài nước tạo thêm cơ hội để các nhà sản xuất giới thiệu tác phẩm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Qua đó, VTV kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng phim tài liệu, đa dạng hóa nội dung phát sóng và đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng phong phú của công chúng.