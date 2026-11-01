Phim 'Sống trong sợ hãi' – Nỗi ám ảnh bom mìn sau chiến tranh

“Sống trong sợ hãi” là phim truyện nhựa đầu tay của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, ra mắt năm 2005, với kịch bản do ông và nhà biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc chấp bút.

PHim giành nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim trong nước và quốc tế. Ảnh: Đoàn phim

Câu chuyện phim được phát triển từ một nhân vật có thật, từng được đạo diễn khắc họa trong phim tài liệu “Tay đào đất” thực hiện năm 2001. Bộ phim tài liệu kể về hành trình người đàn ông cần mẫn cải tạo mảnh đất chứa đầy bom mìn còn sót lại sau chiến tranh và từng giành giải Cánh diều Bạc năm 2002 ở hạng mục Phim tài liệu video.

Trong phim điện ảnh, nhân vật trung tâm là Tải, một người lính trở về sau chiến tranh, phải đối diện với cuộc sống nhiều khó khăn. Trên mảnh đất còn ngổn ngang bom mìn, anh lựa chọn công việc tìm kiếm, tháo gỡ bom mìn để lấy sắt vụn bán kiếm tiền nuôi gia đình. Bằng những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong chiến tranh, anh tìm cách xử lý bom mìn theo phương pháp riêng, vừa để bảo đảm an toàn, vừa duy trì nguồn thu nhập.

Phim về cuộc sống của người làm việc gỡ bom mìn sau chiến tranh. Ảnh: Đoàn phim

Những ngày tháng âm thầm đối diện với bom mìn, cùng sự cô lập từ cộng đồng khiến nhân vật luôn sống trong trạng thái bất an. Chỉ đến khi công việc của anh được chính quyền ghi nhận, góp phần tháo gỡ hàng trăm tấn bom mìn còn sót lại, Tải mới dần tìm thấy sự sẻ chia và cơ hội hòa nhập với mọi người.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên lựa chọn lối kể tuyến tính, tiết chế các thủ pháp hồi ức thường gặp ở phim đề tài chiến tranh. Những sự kiện trong quá khứ được gợi mở qua lời thoại và câu chuyện của nhân vật, giúp mạch phim tập trung vào hiện tại, với những hậu quả chiến tranh vẫn đang trực tiếp chi phối cuộc sống.

Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên thực lực. Ảnh: Đoàn phim

Phim có sự tham gia của các diễn viên Trần Hữu Phúc, Hạnh Thúy, Mai Ngọc Phương, Mai Trần, Mỹ Uyên…

Bộ phim gặt hái thành công trong nước và quốc tế khi giành Giải thưởng lớn tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương 2006; giải Tài năng mới châu Á tại Liên hoan phim Thượng Hải 2006; giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Việt Nam 2007; giải của Ban giám khảo tại Liên hoan Phim Việt Nam 2007.

Phim cũng giành được nhiều giải của Hội Điện ảnh Việt Nam: Giải Cánh diều vàng đạo diễn xuất sắc nhất, giải Cánh diều vàng Kịch bản xuất sắc nhất; giải Cánh diều vàng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất; giải Cánh diều vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất; giải Báo chí phê bình cho phim xuất sắc nhất…

Với câu chuyện được xây dựng từ chất liệu đời sống và cách nhìn chân thực về những hệ lụy của chiến tranh, “Sống trong sợ hãi” gợi nhiều suy ngẫm về số phận con người trong hành trình tìm kiếm sự bình yên.