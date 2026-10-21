Phim siêu anh hùng bị hủy khiến fan DC tiếc nuối

Theo Variety, nam diễn viên Joe Manganiello vừa tiết lộ những tình tiết chưa từng được đưa lên màn ảnh trong dự án Batman do Ben Affleck phát triển. Thông tin xuất hiện trong cuốn hồi ký Bloodlines của tài tử, hé lộ một kịch bản đầy tham vọng từng được kỳ vọng trở thành tác phẩm riêng về Hiệp sĩ Bóng đêm thuộc Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU). Tuy nhiên, dự án cuối cùng bị hủy bỏ, để lại nhiều tiếc nuối đối với những khán giả mong muốn chứng kiến màn đối đầu giữa Batman và Deathstroke.

Trong kế hoạch ban đầu, Ben Affleck đảm nhận cùng lúc bốn vai trò gồm biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên chính. Joe Manganiello được lựa chọn tái xuất với nhân vật phản diện Deathstroke, tên thật Slade Wilson, sau màn xuất hiện ngắn ngủi trong Justice League năm 2017. Đây được xem là cơ hội để nhân vật sát thủ nguy hiểm của DC trở thành đối thủ trung tâm trong một bộ phim điện ảnh quy mô lớn.

Dự án Batman do Ben Affleck phát triển từng được kỳ vọng mang đến một câu chuyện đen tối và khốc liệt hơn về Hiệp sĩ Bóng đêm.

Theo tiết lộ của Manganiello, Ben Affleck từng mô tả tác phẩm là phiên bản siêu anh hùng của The Game, bộ phim giật gân tâm lý do David Fincher đạo diễn. Thay vì chỉ xây dựng cuộc chiến giữa hai đối thủ sở hữu kỹ năng chiến đấu vượt trội, câu chuyện tập trung vào một kế hoạch trả thù tàn nhẫn, có khả năng phá hủy toàn bộ cuộc sống của Bruce Wayne.

Nguồn cơn xung đột bắt đầu khi Deathstroke bị dẫn dắt đến niềm tin rằng Batman chính là người sát hại con trai mình. Từ đó, gã lính đánh thuê quyết định thực hiện cuộc trả thù có tính toán, không chỉ nhằm tiêu diệt Người Dơi mà còn tước đoạt tất cả những người và những điều có ý nghĩa đối với anh. Manganiello cho biết nhân vật của mình sẽ từng bước phá hủy cuộc sống của Batman, biến Gotham thành chiến trường của một cuộc đối đầu mang nặng thù hận cá nhân.

Kịch bản bị hủy từng lên kế hoạch đẩy Batman vào bi kịch khi những người thân cận nhất của anh trở thành mục tiêu của Deathstroke.

Một trong những tình tiết gây sốc nhất chính là cái chết của cảnh sát trưởng James Gordon, người đồng minh lâu năm và cũng là chỗ dựa quan trọng của Batman trong cuộc chiến chống tội phạm. Nhân vật này từng được J.K. Simmons thể hiện trong các tác phẩm DC trước đó. Nếu kế hoạch được thực hiện, đây có thể trở thành một trong những mất mát lớn nhất mà Người Dơi của Ben Affleck phải đối diện trên màn ảnh.

Chưa dừng lại ở đó, Deathstroke còn dự định bắt Alfred Pennyworth làm con tin và đột nhập vào Batcave, căn cứ bí mật vốn được xem là nơi an toàn nhất của Bruce Wayne. Việc cả Alfred lẫn hang Dơi đều bị đe dọa cho thấy đối thủ không chỉ muốn đánh bại Batman về thể chất mà còn tìm cách phá vỡ những lớp phòng vệ cuối cùng trong cuộc sống riêng tư của siêu anh hùng.

Kịch bản cũng dành một vai trò đáng chú ý cho Batgirl, nhân vật nữ siêu anh hùng chưa từng xuất hiện trong phiên bản điện ảnh DCEU này. Theo Manganiello, bộ phim dự kiến có một trường đoạn hành động ở giữa tác phẩm, nơi Deathstroke gần như hạ sát cả Batman lẫn Batgirl. Hai người cuối cùng thoát khỏi tình thế nguy hiểm nhờ một đoàn tàu chạy trên cao. Tuy nhiên, danh tính diễn viên từng được cân nhắc cho vai Batgirl vẫn chưa được tiết lộ.

Cao trào của tác phẩm sẽ là trận quyết đấu trực diện giữa Batman và Deathstroke trên những con phố Gotham. Joe Manganiello cho biết phân cảnh này được định hướng lấy cảm hứng từ một trường đoạn chiến đấu sử dụng kỹ xảo trong trò chơi Batman: Arkham Asylum. Với năng lực chiến đấu của hai nhân vật, màn đối đầu hứa hẹn trở thành điểm nhấn hành động quan trọng nhất của bộ phim.

Ben Affleck cuối cùng rút khỏi dự án Batman riêng sau những trải nghiệm không tích cực trong quá trình tham gia Vũ trụ Mở rộng DC.

Manganiello thừa nhận rất hào hứng khi nghe Ben Affleck trình bày ý tưởng. Nam diễn viên đặc biệt đánh giá cao tài năng làm phim của Affleck, nhất là sau thành công của The Town. Dù vậy, anh cũng bày tỏ lo ngại trước khối lượng công việc khổng lồ khi Affleck đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí sáng tạo trong một dự án siêu anh hùng quy mô lớn.

Tuy nhiên, bộ phim chưa bao giờ bước đến giai đoạn hoàn thiện. Ben Affleck sau đó rút khỏi kế hoạch đạo diễn tác phẩm riêng về Batman, giữa lúc ông phải đối diện với những áp lực cá nhân và trải nghiệm không tích cực khi tham gia Justice League. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tài tử thậm chí gọi quá trình quay bổ sung cho bộ phim này là giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp.

Sau sự thay đổi định hướng của Warner Bros., thương hiệu Batman được phát triển theo hướng khác dưới bàn tay đạo diễn Matt Reeves. Robert Pattinson đảm nhận vai Bruce Wayne trong The Batman năm 2022, mở ra một thế giới điện ảnh độc lập với phiên bản từng được Ben Affleck thể hiện. Trong khi đó, Deathstroke của Joe Manganiello không có cơ hội trở thành nhân vật phản diện trung tâm như kế hoạch ban đầu.

Robert Pattinson sau đó trở thành Người Dơi trong The Batman năm 2022, đánh dấu hướng phát triển mới của thương hiệu siêu anh hùng DC.

Những tiết lộ mới cho thấy dự án bị hủy từng sở hữu nhiều yếu tố khác biệt, từ cuộc chiến tâm lý, sự mất mát của các nhân vật quen thuộc đến màn đối đầu sinh tử giữa hai chiến binh nguy hiểm bậc nhất Gotham. Dù không thể biết bộ phim sẽ thành công đến đâu nếu được thực hiện, câu chuyện chưa thành hình này vẫn là một trong những cơ hội bị bỏ lỡ đáng chú ý của điện ảnh siêu anh hùng DC.