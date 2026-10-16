Phim 'Sao tháng Tám' được phát trở lại trên kênh Hà Nội 1

“Hẹn với phim Việt” là chương trình của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, giới thiệu những tác phẩm điện ảnh Việt Nam có giá trị đến với công chúng. Việc lựa chọn “Sao tháng Tám” phát sóng dịp này không chỉ góp phần lan tỏa một tác phẩm kinh điển của điện ảnh cách mạng mà còn tạo cơ hội để khán giả hôm nay nhìn lại một dấu mốc trọng đại của lịch sử dân tộc qua ngôn ngữ điện ảnh.

Được sản xuất năm 1976 bởi Xưởng phim Truyện Việt Nam, “Sao tháng Tám” do cố đạo diễn, NSND Trần Đắc thực hiện, với kịch bản của nhà biên kịch Hồ Quang Minh. Ra đời một năm sau ngày đất nước thống nhất, bộ phim là tác phẩm tiêu biểu tái hiện Cách mạng Tháng Tám năm 1945, phản ánh quá trình đấu tranh giành chính quyền và bước ngoặt lịch sử dẫn tới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

"Sao tháng Tám" tái hiện tinh thần quật khởi những ngày trước Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Đoàn phim

Lấy bối cảnh những ngày trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, khi nạn đói Ất Dậu khiến hàng triệu người rơi vào cảnh lầm than, bộ phim khắc họa hiện thực xã hội đầy đau thương, đồng thời làm nổi bật tinh thần phản kháng và khát vọng đổi thay của nhân dân. Thay vì chỉ tái hiện các sự kiện lịch sử, tác phẩm đặt trọng tâm vào số phận con người, những lựa chọn và sự chuyển biến trong nhận thức, qua đó giúp lịch sử hiện lên gần gũi, giàu cảm xúc.

Nhân vật Nhu, nữ chiến sĩ cách mạng hoạt động trong phong trào Việt Minh, giữ vai trò trung tâm của câu chuyện. Với lòng kiên trung và sự dũng cảm, Nhu tích cực vận động, giác ngộ quần chúng, góp phần chuẩn bị cho cuộc đấu tranh giành chính quyền. Qua hình tượng này, bộ phim khắc họa vai trò của những con người bình dị trong bước ngoặt của dân tộc, khi lòng yêu nước và ý chí giành độc lập trở thành động lực để đông đảo nhân dân đứng lên.

Một trong những điểm nhấn của “Sao tháng Tám” là sự đan xen giữa những hình ảnh chân thực về nạn đói năm Ất Dậu với không khí đấu tranh cách mạng ngày càng sôi sục. Những cảnh đời khốn khó, nỗi đau và sự cùng cực của người dân làm nổi bật giá trị của quyền sống, độc lập, tự do. Trong khi đó, các hoạt động tuyên truyền, biểu tình, phát truyền đơn và dòng người xuống đường tạo nên nhịp điệu dồn dập, thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ của đời sống xã hội.

Một trong những điểm nhấn của “Sao tháng Tám” là sự đan xen giữa những hình ảnh chân thực về nạn đói năm Ất Dậu với không khí đấu tranh cách mạng ngày càng sôi sục của nhân dân ta. Ảnh: Đoàn phim

Đặc biệt, đại cảnh ngày 19/8/1945, khi quần chúng nhân dân chiếm Phủ Khâm sai, lá cờ đỏ sao vàng tung bay, trở thành hình ảnh giàu sức biểu tượng. Bằng cách kết hợp những khuôn hình giàu sức gợi, thủ pháp đối lập và nhịp kể linh hoạt, bộ phim tái hiện khí thế quật khởi của nhân dân, đồng thời khẳng định sức mạnh đoàn kết toàn dân trong cuộc đấu tranh giành quyền làm chủ vận mệnh đất nước.

Phim có sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Tú, Dũng Nhi, Đức Hoàn, Thanh Hiền… Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ IV năm 1977, “Sao tháng Tám” giành giải Bông sen Vàng.

Sau gần nửa thế kỷ, tác phẩm vẫn mang giá trị nghệ thuật và ý nghĩa lịch sử, góp phần giúp các thế hệ khán giả hiểu hơn về hoàn cảnh đất nước trước Cách mạng Tháng Tám, những hy sinh của nhân dân và khát vọng độc lập đã làm nên bước ngoặt của dân tộc.

Việc bộ phim trở lại trên sóng truyền hình cũng là dịp để khán giả trẻ tiếp cận một tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh cách mạng Việt Nam, qua đó bồi đắp nhận thức về lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay.