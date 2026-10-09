Phim quốc tế tranh suất Oscar 2027, điện ảnh Việt Nam góp mặt gây chú ý

Cuộc đua Oscar 2027 đang dần nóng lên khi các quốc gia lần lượt công bố tác phẩm đại diện ở hạng mục Phim quốc tế. Năm nay, nhiều bộ phim gây chú ý nhờ thành tích tại các liên hoan phim lớn như Cannes, Venice, Sundance hay Toronto. Đáng chú ý, điện ảnh Việt Nam góp mặt với Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh.

Trung Quốc - Once Upon a Time in the Middle East

Once Upon a Time in the Middle East của đạo diễn Wen Muye được chọn đại diện Trung Quốc. Phim kể về một đầu bếp Trung Quốc đến Trung Đông mở nhà hàng, xây dựng sự nghiệp nhưng cuộc sống đảo lộn khi chiến tranh xảy ra. Tác phẩm lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật và đạt doanh thu hơn 2,3 tỷ NDT tại Trung Quốc.

Syria - The Other Side of the Sun

The Other Side of the Sun là phim tài liệu của đạo diễn Tawfik Sabouni, lấy bối cảnh Damascus sau khi chính quyền Bashar Assad sụp đổ. Tác phẩm gặp gỡ những cựu tù nhân của nhà tù Saidnaya, tái hiện ký ức và câu chuyện sinh tồn của họ.

Pakistan - Hanging by a Wire

Hanging by a Wire của Mohammed Ali Naqvi trở thành phim tài liệu đầu tiên đại diện Pakistan tranh suất Oscar ở hạng mục Phim quốc tế. Tác phẩm tái hiện vụ tai nạn cáp treo năm 2023, khi 8 hành khách bị mắc kẹt trên độ cao khoảng 275 m trước một chiến dịch giải cứu gây chú ý.

Đan Mạch - Woman Unknown

Woman Unknown của May el-Toukhy là đại diện Đan Mạch, sau khi giành Sư tử Vàng tại Liên hoan phim Venice. Phim lấy bối cảnh Copenhagen năm 1945, xoay quanh một phụ nữ chuẩn bị kết hôn nhưng quá khứ bí mật dần đe dọa cuộc sống mới của cô.

Ba Lan - Fatherland

Fatherland của Paweł Pawlikowski được Ba Lan lựa chọn tranh Oscar. Phim kể về chuyến hành trình xuyên nước Đức năm 1949 của nhà văn Thomas Mann và con gái Erika. Tác phẩm ra mắt tại Cannes và mang về cho Pawlikowski giải Đạo diễn xuất sắc.

Pháp - Minotaur

Pháp chọn Minotaur của đạo diễn Andrey Zvyagintsev làm đại diện. Bộ phim giành giải Grand Prix tại Cannes, tiếp tục giúp tác phẩm trở thành một trong những ứng viên đáng chú ý của mùa giải Oscar năm nay.

Italy - The Spiral

The Spiral của Paolo Strippoli là đại diện Italy tại Oscar 2027. Phim thuộc thể loại giật gân, xoay quanh một người mẹ và con gái cùng bí mật đen tối trong quá khứ. Tác phẩm từng tranh giải tại Liên hoan phim Venice.

Romania - Fjord

Romania gửi Fjord của Cristian Mungiu đến Oscar 2027. Bộ phim từng giành Cành cọ Vàng tại Cannes cùng nhiều giải thưởng khác. Sebastian Stan và Renate Reinsve đảm nhận vai chính trong tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao.

Đức - Everytime

Everytime của Sandra Wollner được Đức lựa chọn tranh Oscar. Phim xoay quanh một gia đình chịu tổn thương sau cái chết của một cô gái trẻ, với câu chuyện đan xen giữa ký ức và hiện tại. Tác phẩm giành giải Un Certain Regard tại Cannes.

Tây Ban Nha - La Bola Negra

La Bola Negra của Javier Calvo và Javier Ambrossi là đại diện Tây Ban Nha. Phim kể ba câu chuyện kết nối qua nhiều thời kỳ, phản ánh trải nghiệm của cộng đồng đồng tính tại Tây Ban Nha. Tác phẩm nhận tràng vỗ tay kéo dài 16 phút tại Cannes.

Nhật Bản - All of a Sudden

Đạo diễn Hamaguchi Ryusuke tiếp tục đại diện Nhật Bản tại Oscar với All of a Sudden. Phim xoay quanh những con người đối diện bệnh tật, tuổi già và những lựa chọn về cách sống. Đây là lần thứ hai Hamaguchi có phim tranh Oscar sau Drive My Car.

Hàn Quốc- Possible Love

Hàn Quốc lựa chọn Possible Love của đạo diễn Lee Chang-dong. Tác phẩm kể về hai cặp vợ chồng có cuộc sống giao thoa sau một đám tang, từ đó những rạn nứt trong hôn nhân dần được phơi bày. Đây là bộ phim đầu tiên của Lee Chang-dong sau 8 năm.

Việt Nam - Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh

Việt Nam lựa chọn Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình làm đại diện tranh suất Phim quốc tế tại Oscar 2027. Phim thuộc thể loại hành động, lịch sử, kỳ ảo, lấy bối cảnh thời Đinh Tiên Hoàng. Nội dung xoay quanh những chiến binh chia đoàn đưa linh cữu nhà vua theo nhiều hướng nhằm đánh lạc hướng kẻ thù đang tìm cách xâm phạm lăng mộ. Tác phẩm có sự tham gia của Johnny Trí Nguyễn, Lê Vũ Long, Tuấn Trần và Thiên Tú. Sau khi ra rạp tại Việt Nam vào tháng 8, phim thu hơn 38 tỷ đồng và được lựa chọn trình chiếu tại chương trình Gala của Liên hoan phim Toronto.

Philippines - Filipiñana

Filipiñana của Rafael Manuel là đại diện Philippines. Phim kể về Isabel, cô gái 17 tuổi từ vùng quê đến làm việc tại một khu nghỉ dưỡng golf cao cấp. Tác phẩm từng tranh giải tại Sundance và giành giải Đặc biệt của Ban giám khảo cho Sáng tạo nghệ thuật.

Hungary - Silent Friend

Silent Friend của Ildikó Enyedi là đại diện Hungary. Với sự tham gia của Tony Leung Chiu-wai, phim khai thác mối quan hệ giữa con người, thực vật và thời gian theo cách giàu tính nghệ thuật. Tác phẩm từng nhận 6 giải thưởng tại Liên hoan phim Venice.

Nepal - Elephants in the Fog

Elephants in the Fog đánh dấu tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Abinash Bikram Shah. Phim kể về một cộng đồng Kinnar tại Nepal đấu tranh để bảo vệ cuộc sống của mình và từng giành giải của Ban giám khảo tại Cannes.

Singapore - We Are All Strangers

We Are All Strangers của Anthony Chen là đại diện Singapore. Bộ phim xoay quanh những mối quan hệ gia đình và những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống. Đây là phần cuối trong bộ ba tác phẩm về quá trình trưởng thành của đạo diễn, sau Ilo Ilo và Wet Season.

Australia - First Light

First Light của đạo diễn James J. Robinson là phim nói tiếng Tagalog đầu tiên được Australia gửi tranh Oscar. Phim kể về một nữ tu kiêm y tá điều tra cái chết đáng ngờ của một công nhân xây dựng, từ đó phát hiện những vấn đề liên quan đến giới giàu có và Giáo hội.

Thổ Nhĩ Kỳ - Like a Limbless Tree

Like a Limbless Tree của Tunç Davut xoay quanh một kỹ sư nghỉ hưu mắc bệnh nan y. Cuộc sống của ông đảo lộn khi người chăm sóc người Syria biến mất trên hành trình tìm cách đến châu Âu, để lại hai đứa trẻ cho ông chăm sóc.

Lithuania - How to Divorce During the War

How to Divorce During the War của Andrius Blaževičius kể về một cặp vợ chồng quyết định ly hôn ngay trước khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine. Tác phẩm giành giải Đạo diễn tại hạng mục World Cinema Dramatic Competition của Sundance.

Mông Cổ - Independence: Keeper of the Prophecy

Mông Cổ gửi Independence: Keeper of the Prophecy của Tamir Bat-Ulzii đến Oscar. Lấy bối cảnh năm 1911, phim xoay quanh phong trào bí mật chống lại hơn hai thế kỷ cai trị của nhà Thanh, trong hành trình giành lại chủ quyền cho Mông Cổ.