Phim Puka và Gin Tuấn Kiệt chỉ thu về hơn 1 triệu đồng

Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, bộ phim điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu có sự tham gia của Puka và Gin Tuấn Kiệt ngày 27/9 chỉ thu về hơn 1 triệu đồng với 22 vé bán ra từ 3 suất chiếu. Với kết quả này, phim đứng thứ 23 tại phòng vé trong ngày.

Doanh thu hiện tại cho thấy Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đang bước vào chặng cuối trong vòng đời phát hành tại rạp. Đây là diễn biến thường thấy đối với một bộ phim sau thời gian ra mắt và duy trì sức hút tại phòng vé. Khi lượng khán giả giảm dần, số suất chiếu của tác phẩm cũng được các rạp điều chỉnh theo nhu cầu thực tế.

Nhìn lại hành trình tại phòng vé, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu từng có giai đoạn đạt doanh thu khả quan sau khi ra mắt. Tính đến hiện tại, phim đã vượt mốc 207 tỷ đồng, qua đó trở thành tác phẩm Việt có doanh thu cao nhất trong số ba phim Việt phát hành dịp lễ 2/9. Thành tích này cũng giúp bộ phim đứng thứ hai trong danh sách phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất năm 2026.

Puka đảm nhận vai Hà Live, một cô gái trẻ làm nghề livestream bán hàng.

Bên cạnh doanh thu, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu còn nhận phản hồi tích cực từ khán giả trên MoMo khi được gắn nhãn "Siêu phẩm" với điểm số 9,6. Những kết quả trên cho thấy tác phẩm đã duy trì được lượng khán giả đáng kể trong thời gian công chiếu, trước khi bước vào giai đoạn cuối của hành trình tại rạp.

Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu xoay quanh Trí Bình (Cody Nam Võ), một chàng trai Gen Z thất nghiệp trở về quê tìm ông nội là ông Thời (NSƯT Cao Minh) để mượn mặt bằng mở quán cà phê. Sự khác biệt trong lối sống và quan điểm giữa hai thế hệ khiến mối quan hệ ông cháu nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Từ câu chuyện của Trí Bình và ông Thời, bộ phim dần mở ra những ký ức về chiến tranh cùng những tổn thương mà thế hệ trước mang theo.

Trong phim, Puka đảm nhận vai Hà Live, một cô gái trẻ làm nghề livestream bán hàng và là bạn thân của Trí Bình. Nhân vật mang màu sắc trẻ trung, góp phần tạo thêm những tình huống đời thường xoay quanh cuộc sống của nhóm nhân vật trẻ.

Gin Tuấn Kiệt hóa thân thành ông Thời thời trẻ.

Gin Tuấn Kiệt lại có vai diễn đặc biệt khi hóa thân thành ông Thời thời trẻ, nhân vật do NSƯT Cao Minh đảm nhận ở hiện tại. Vai diễn của Gin Tuấn Kiệt gần như không có lời thoại, vì vậy nam diễn viên chủ yếu thể hiện nhân vật thông qua ánh mắt, biểu cảm và hành động.

Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu hiện đang dần khép lại hành trình chiếu rạp sau một chặng đường ghi nhận doanh thu hơn 207 tỷ đồng. Từ vị trí dẫn đầu trong cuộc đua phòng vé dịp lễ 2/9 đến những ngày cuối với lượng suất chiếu giảm, bộ phim đang chuyển sang giai đoạn cuối của vòng đời phát hành tại rạp.