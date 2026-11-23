Chuyện quê hút khán giả

Những năm gần đây, dòng phim về đề tài nông thôn dần tìm lại sức hút trên màn ảnh nhỏ với hàng loạt tác phẩm như Cô gái nhà người ta, Mùa hoa tìm lại, Lối về miền hoa, Phố trong làng, Làng trong phố… Tiếp nối dấu ấn từng có trong thập niên 2000, các bộ phim mang đến diện mạo mới cho đề tài làng quê bằng cách kể chuyện trẻ trung, gần gũi và giàu màu sắc.

Phim “Căn nhà không mái che” thu hút khán giả nhờ khai thác sinh động bối cảnh làng quê và cách kể chuyện gần gũi với đời sống đương đại. Ảnh: VFC

Sức hấp dẫn của dòng phim này đến từ những khung cảnh làng quê giàu sức gợi, nội dung vui tươi cùng cách khai thác những câu chuyện quen thuộc. Thay vì tập trung khắc họa các nhân vật lớn tuổi như trước, phim hiện nay dành vị trí trung tâm cho lớp người trẻ năng động, giàu nhiệt huyết và luôn tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân. Hành trình vượt khó để lập nghiệp, xây dựng cuộc sống của họ trở thành mạch nội dung chủ đạo, được thể hiện qua lối kể nhẹ nhàng, sáng rõ, tạo cảm giác thân thuộc với người xem. Qua đó, những phẩm chất đáng quý của con người nông thôn như sự hào sảng, tinh thần tự lập và tự tin cũng được khắc họa rõ nét.

Gần đây, bộ phim Căn nhà không mái che phát sóng trên VTV3 nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Lấy bối cảnh một vùng quê trung du Bắc Bộ những năm 2010, phim kể về những con người lao động bình dị, hằng ngày đối mặt với áp lực cơm áo, nợ nần và bao nỗi lo thường nhật. Giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, những người cha, người mẹ luôn đặt sự bình an và tương lai của con cái lên trên hạnh phúc riêng, chỉ mong dựng cho con một “mái che” đủ vững vàng trước những bất trắc cuộc đời.

Không chỉ hấp dẫn ở nội dung, cách xây dựng nhân vật và lối diễn xuất mang đậm sắc thái địa phương cũng góp phần tạo nên sức hút cho tác phẩm. Nhân vật Tươi do Trang Moon thể hiện là một ví dụ. Với trang phục sặc sỡ, Tươi ban đầu dễ khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh một cô gái chanh chua, đanh đá. Thế nhưng, chỉ qua vài câu thoại bằng giọng Thanh Hóa đặc trưng, nhân vật đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Lối diễn tự nhiên, duyên dáng cùng cách nhấn nhá trong giọng nói của nữ diễn viên khiến người xem thích thú. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, những trích đoạn có sự xuất hiện của Tươi vẫn thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Từ sức hút của những nhân vật như Tươi, có thể nhận thấy một chuyển biến đáng chú ý của phim nông thôn hiện nay: Phạm vi khai thác ngày càng đa dạng, đi sâu vào nhiều lát cắt đời sống và con người ở các vùng quê. Bên cạnh chuyện mưu sinh, lập nghiệp và quan hệ gia đình, các tác phẩm còn chú trọng tái hiện phong tục, tập quán, ngôn ngữ cũng như tính cách đặc trưng của từng vùng miền. Những chất liệu đời sống được đưa lên màn ảnh một cách tự nhiên, giúp khán giả hiểu thêm về văn hóa, con người mỗi địa phương, đồng thời tìm thấy sự thú vị khi bắt gặp những nét sinh hoạt, cách ứng xử và tiếng nói mang dấu ấn riêng của từng miền quê.

Thoát khỏi định kiến

Sự thay đổi trong cách tiếp cận cho thấy đề tài nông thôn vẫn còn nhiều dư địa khai thác, nhất là khi chuyện làng quê được đặt trong nhịp sống đương đại. Trước đây, phim truyền hình lấy bối cảnh nông thôn thường gắn với những câu chuyện buồn, nhịp kể chậm, nhiều bi kịch gia đình và những phận người lam lũ. Lối khai thác ấy phần nào tạo nên định kiến rằng phim nông thôn chủ yếu phù hợp với khán giả trung niên, người cao tuổi mà ít có sức hút với giới trẻ.

Giờ đây, thay vì xoáy sâu vào những số phận chịu nhiều thiệt thòi, mâu thuẫn gia đình kéo dài hay cảnh nghèo khó ở làng quê, nhiều tác phẩm chuyển hướng khai thác hành trình trưởng thành, lập nghiệp, tình yêu và những lựa chọn của người trẻ. Nhân vật được xây dựng với cá tính riêng, cách ứng xử linh hoạt, đôi khi bồng bột, hài hước nhưng cũng mang những trăn trở rất gần với đời sống hiện đại. Nhờ vậy, khán giả trẻ dễ tìm thấy sự đồng cảm, dù bối cảnh phim không phải thành phố hay môi trường sống quen thuộc của họ.

Cùng với nội dung, nhịp điệu và màu sắc thể hiện cũng có nhiều đổi mới. Những tình huống hài hước, câu thoại tự nhiên, cách xây dựng mối quan hệ nhân vật đa dạng khiến không khí phim trở nên nhẹ nhàng, sinh động hơn. Nông thôn vì thế không còn mặc định là không gian của nỗi buồn, sự nghèo khó hay những câu chuyện hoài niệm, mà trở thành bối cảnh cho nhiều tình huống đời sống phong phú, có cả tiếng cười, sự lãng mạn và những va chạm giữa các thế hệ.

Ở góc độ tiếp nhận, chuyển biến này cũng cho thấy khán giả trẻ ngày nay không hoàn toàn bị giới hạn bởi bối cảnh hay đề tài tác phẩm. Họ vẫn có thể yêu thích một câu chuyện ở làng quê nếu trong đó có những nhân vật thú vị, tình huống hấp dẫn và vấn đề gần với mối quan tâm của mình. Tình yêu, tình bạn, khởi nghiệp, quan hệ gia đình hay hành trình khẳng định bản thân vốn đâu phải câu chuyện riêng của đô thị. Khi được đặt trong không gian nông thôn với những đặc trưng văn hóa và sinh hoạt riêng, các chủ đề ấy còn đem đến góc nhìn mới mẻ, giúp người xem khám phá một cuộc sống khác với trải nghiệm thường ngày.

Dẫu vậy, sự thay đổi trong thị hiếu không có nghĩa khán giả trẻ chỉ tìm kiếm tiếng cười hay những tình tiết dễ gây sốt trên mạng xã hội. Sức hấp dẫn bền lâu của phim vẫn nằm ở khả năng phản ánh những vấn đề có tính phổ quát qua câu chuyện cụ thể của từng nhân vật. Đằng sau những tình huống vui nhộn có thể là nỗi lo cơm áo, áp lực lập nghiệp, khoảng cách thế hệ hay những lựa chọn khó khăn trong cuộc sống. Chính sự đan xen giữa yếu tố giải trí và chất liệu đời thường giúp chuyện làng quê có thêm nhiều tầng ý nghĩa, không bị bó hẹp trong cách tiếp cận dành riêng cho một nhóm tuổi.

Từ thực tế ấy, có thể thấy ranh giới về đối tượng khán giả của dòng phim nông thôn đang dần được mở rộng. Từng được mặc định là dòng phim dành cho người lớn tuổi, những tác phẩm mang hơi thở trẻ trung, có cách kể chuyện linh hoạt nay đang từng bước chinh phục thêm người xem trẻ. Điều đó cũng phản ánh sự dịch chuyển trong thị hiếu thưởng thức: Sức hấp dẫn của một bộ phim ngày càng được quyết định bởi câu chuyện, nhân vật và khả năng khơi gợi đồng cảm, thay vì chỉ phụ thuộc vào bối cảnh hay đề tài mà tác phẩm lựa chọn.