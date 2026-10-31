Phim 'Người sót lại của Rừng Cười' – Nỗi đau còn lại sau chiến tranh

Lấy bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ tại Trường Sơn, bộ phim kể câu chuyện về những nữ chiến sĩ trẻ làm nhiệm vụ canh giữ kho quân nhu giữa đại ngàn. Qua số phận của những người con gái đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường, tác phẩm những thể hiện mất mát âm thầm và những vết thương tinh thần dai dẳng mà chiến tranh để lại.

Phim về những nữ chiến sĩ làm nhiệm vụ canh giữ kho quân nhu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Chụp từ phim

“Người sót lại của Rừng Cười” do Công ty cổ phần Hãng Phim truyện I sản xuất năm 1991. Phim khai thác một lát cắt đặc biệt của chiến tranh: Cuộc sống của những nữ quân nhân trẻ trong điều kiện chiến đấu căng thẳng, thiếu thốn và cô lập giữa núi rừng Trường Sơn.

Ngày ngày đối diện hiểm nguy, sống trong nỗi lo bom đạn và sự khắc nghiệt của thiên nhiên, các cô gái dần rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần, có những cơn cười cuồng loạn như một phản ứng trước sức ép tâm lý kéo dài.

Phim về những nữ chiến sĩ làm nhiệm vụ canh giữ kho quân nhu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Chụp từ phim

Trong nhóm nữ chiến sĩ ấy, Thảo là người duy nhất chưa mắc chứng bệnh. Cô còn có một tình yêu đang chờ đợi nơi quê nhà, với những ước mơ và dự định của tuổi trẻ. Thế nhưng, chiến tranh đã cướp đi tất cả những người đồng đội thân thiết của cô. Sau một trận tập kích dữ dội, những cô gái lần lượt ngã xuống, chỉ còn Thảo sống sót trở về.

Ngày hòa bình, Thảo gặp lại Thành – người yêu từng mong ngóng cô suốt những năm tháng chiến tranh. Nhưng cô gái trở về đã mang một diện mạo và tâm hồn khác. Những năm tháng sống giữa hiểm nguy, chứng kiến sự hy sinh của đồng đội khiến Thảo trở nên mặc cảm, khép kín, khó tìm lại sự hồn nhiên của thời con gái.

Phim tái hiện một phần cuộc kháng chiến. Ảnh: Chụp từ phim

Cô tìm cách rời xa Thành, thậm chí tự tạo ra những lá thư tình như thể mình đã có người mới, mong anh có thể bắt đầu một cuộc sống khác. Khi Thành kết hôn, nỗi đau và những tổn thương bị dồn nén trong Thảo càng trở nên sâu sắc. Người từng sống sót giữa bom đạn lại chật vật trước cuộc sống thời bình, mang theo những ám ảnh mà năm tháng cũng khó lòng xoa dịu…

“Người sót lại của Rừng Cười” góp thêm một góc nhìn giàu tính nhân văn cho dòng phim về đề tài chiến tranh cách mạng. Tác phẩm nhắc người xem rằng, ký ức chiến tranh còn hiện diện trong số phận của những người ở lại, trong những nỗi đau cần được thấu hiểu và sẻ chia.

Bộ phim trở lại với khán giả trong chương trình “Hẹn với phim Việt” là dịp để các thế hệ cùng nhìn lại những hy sinh thầm lặng của phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh, thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.