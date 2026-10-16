Phim 'Người mẹ khác' phản ánh khoảng trống tâm lý của trẻ nhỏ trong gia đình không trọn vẹn

Phim "Người mẹ khác" công chiếu tại Việt Nam từ 9/10/2026.

Qua diễn xuất của Jessica Chastain và diễn viên nhí Arabella Olivia Clark, tác phẩm gợi nhắc trách nhiệm của người lớn trong việc lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng con trẻ.

Sau tuần đầu khởi chiếu, dù nhận về những ý kiến trái chiều, “Người mẹ khác” vẫn ghi dấu ấn tại phòng vé quốc tế. Theo Box Office Mojo, phim đạt 30,6 triệu USD doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ, đưa tổng doanh thu toàn cầu lên 48,5 triệu USD sau 5 ngày khởi chiếu.

Với kinh phí sản xuất 18 triệu USD, kết quả bước đầu cho thấy sức hút thương mại đáng chú ý của tác phẩm.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết “Incidents Around the House” của nhà văn Josh Malerman, bộ phim xoay quanh Bela, cô bé sống trong một gia đình đang dần rạn nứt.

Người mẹ Ursula mải mê với công việc và những vấn đề riêng, người cha đảm nhận việc chăm sóc con, trong khi những bất đồng giữa hai vợ chồng tạo nên khoảng cách mà Bela dù còn nhỏ vẫn có thể cảm nhận.

Trong hoàn cảnh ấy, một thực thể bí ẩn mang tên “Mẹ khác” xuất hiện. Mang hình dáng người mẹ thật nhưng luôn dịu dàng, quan tâm và sẵn sàng lắng nghe, thực thể này dần trở thành người bạn thân thiết của Bela.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài gần gũi là một bản chất khác. Khi “Mẹ khác” ngày càng lấn sâu vào cuộc sống gia đình, những người thân của Bela buộc phải tìm cách thoát khỏi sự đeo bám của nó, đồng thời đối diện với những bí mật mà họ từng cố che giấu.

Điểm đáng chú ý trong cách xây dựng câu chuyện là nỗi sợ không đến từ một thế lực hoàn toàn xa lạ, mà xuất hiện trong hình hài thân thuộc nhất.

Đạo diễn Rob Savage phát huy thế mạnh trong việc tạo dựng không khí bất an, đưa khán giả nhanh chóng vào chuỗi diễn biến căng thẳng thay vì kéo dài phần dẫn nhập.

Những không gian vốn gắn với tuổi thơ, từ hồ bóng tại nhà hàng thức ăn nhanh đến những đường ống trượt bằng nhựa, đều có thể trở thành bối cảnh của những tình huống bất thường.

Sự tương phản giữa thế giới trẻ thơ và những hình ảnh phi lý tạo nên cảm giác bất an xuyên suốt bộ phim.

Sức nặng cảm xúc của bộ phim còn đến từ diễn xuất của Jessica Chastain và Arabella Olivia Clark. Từng giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với The Eyes of Tammy Faye, Jessica Chastain đảm nhận vai kép, vừa hóa thân thành Ursula, người mẹ với những khiếm khuyết và mâu thuẫn riêng, vừa thể hiện thực thể siêu nhiên giả dạng nhân vật này.

Đằng sau thể loại phim kinh dị, “Người mẹ khác” đặt ra vấn đề về cách người lớn đối thoại với trẻ em. Bela sớm nhận thấy những thay đổi trong gia đình, cảm nhận sự xa cách giữa cha mẹ và đặt ra những câu hỏi mà họ không muốn trả lời.

Thế nhưng, thay vì thẳng thắn giải thích, người lớn chọn im lặng, có thể vì muốn bảo vệ con, nhưng cũng có thể vì chưa sẵn sàng đối diện với những sai lầm của chính mình. Khoảng trống ấy trở thành điều kiện để “Mẹ khác” xuất hiện và chiếm lấy lòng tin của Bela.

Từ đó, bộ phim gợi ra một thực tế đáng suy ngẫm: trẻ em có thể nhận biết nhiều điều hơn người lớn tưởng, nhưng không phải lúc nào cũng đủ ngôn ngữ và sự tự tin để diễn đạt cảm xúc của mình. Khi những câu hỏi liên tục bị né tránh, các em dễ phải tự suy đoán, tự chịu đựng và tìm kiếm sự an ủi ở những nơi không an toàn. Trẻ em cần được đối thoại chân thành, được giải thích phù hợp với lứa tuổi và được tôn trọng những cảm xúc của mình.