Phim ngôn tình hiện đại có Dương Dương và Trần Đô Linh chính thức khai máy

Không chỉ gây chú ý bởi màn tái hợp của hai diễn viên sau 11 năm, dự án còn quy tụ dàn diễn viên đình đám, hứa hẹn trở thành tác phẩm tình cảm đáng chú ý trong thời gian tới.

Thông tin khai máy được công bố cùng loạt poster nhân vật đầu tiên, chính thức xác nhận đội hình diễn viên tham gia dự án. Dương Dương đảm nhận vai Hứa Tinh Thuần, trong khi Trần Đô Linh hóa thân thành Phó Tuyết Lê. Đây là lần thứ hai hai diễn viên hợp tác sau bộ phim điện ảnh Tai Trái (The Left Ear) ra mắt năm 2015. Màn tái hợp sau hơn một thập kỷ nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Theo nội dung giới thiệu, Đợi Gió Hôn Em được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tức Tức Đích Miêu, do Tencent Video và Động Sát Entertainment phối hợp sản xuất. Bộ phim do hai đạo diễn Lý Thanh Dung và Cù Hữu Ninh đồng chỉ đạo thực hiện. Đáng chú ý, Cù Hữu Ninh từng tham gia đạo diễn Khó Dỗ Dành, trong khi Lý Thanh Dung đứng sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu. Sự kết hợp của hai nhà làm phim từng có kinh nghiệm với dòng phim ngôn tình hiện đại càng khiến dự án được kỳ vọng.

Về nội dung, phim kể câu chuyện tình yêu nhiều thăng trầm giữa Phó Tuyết Lê và Hứa Tinh Thuần. Trong những năm tháng thanh xuân, cả hai từng dành cho nhau tình cảm mãnh liệt nhưng cuối cùng vẫn phải chia xa vì những tổn thương và hoàn cảnh không thể vượt qua.

Sáu năm sau, họ bất ngờ gặp lại khi cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Phó Tuyết Lê giờ đây trở thành nữ minh tinh hàng đầu, sở hữu vẻ ngoài rực rỡ, phóng khoáng và đầy sức hút. Trong khi đó, Hứa Tinh Thuần trở thành một pháp y lạnh lùng, điềm tĩnh, luôn sống trong khuôn khổ và kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Cuộc hội ngộ khiến những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên một lần nữa trỗi dậy. Giữa những màn thăm dò, giằng co và đấu tranh nội tâm, cả hai dần bị cuốn trở lại mối quan hệ từng khiến họ vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Đặc biệt, nhân vật Hứa Tinh Thuần được giới thiệu là người nghiêm túc, nhạy bén trong công việc, bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại sở hữu sự kiên định và tình cảm sâu sắc.

Bên cạnh cặp đôi chính, bộ phim còn có sự tham gia của Vương Cúc, Tả Tiểu Thanh, Kiều Chấn Vũ, Nghiêm Khoan, Nhiêu Gia Địch, Từ Chính Khê, Cao Khanh Trần (Nine), Trình Tiêu cùng nhiều diễn viên khác. Đây được xem là đội hình đáng chú ý, kết hợp giữa những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ và các diễn viên trẻ đang nhận được sự quan tâm.

Một điểm đáng chú ý khác là Đợi Gió Hôn Em đánh dấu lần tái hợp của Dương Dương và Trần Đô Linh sau 11 năm kể từ Tai Trái. Từ những gương mặt gắn với câu chuyện thanh xuân năm nào, cả hai hiện trở lại với hình tượng trưởng thành hơn, mang theo một câu chuyện tình yêu có nhiều lớp cảm xúc.

Với đề tài yêu lại từ đầu, thiết lập nữ minh tinh và nam pháp y cùng dàn diễn viên đông đảo, Đợi Gió Hôn Em đang là dự án được người hâm mộ ngôn tình Hoa ngữ chờ đợi. Bộ phim dự kiến gồm 24 tập, phát sóng độc quyền trên Tencent Video.