Phim ngoại tạo sức ép phòng vé, phim Việt vẫn dẫn đầu doanh thu

Doanh thu phòng vé top 3 trong ngày 10/11 giữa phim nội và phim ngoại diễn ra sít sao.

Tuy nhiên, diễn biến doanh thu trong ngày cho thấy 2 tác phẩm ngoại, đặc biệt là “Godzilla Trừ Không” đang tạo sức cạnh tranh đáng kể.

Theo số liệu phòng vé, “Chị chị em em 3” hiện có tổng doanh thu gần 108 tỷ đồng. Riêng ngày 10/11, phim bán được trên 19.000 vé trên 2.376 suất chiếu, thu gần 1,4 tỷ đồng. Đây là khoảng cách lớn so với 2 phim ngoại cùng thời điểm.

“Godzilla Trừ Không” đạt tổng doanh thu gần 23 tỷ đồng. Ngày 10/11, phim bán ra trên 16.000 vé trên 2.364 suất chiếu, thu trên 1,3 tỷ đồng. Doanh thu trong ngày chỉ thấp hơn “Chị chị em em 3” khoảng 100 triệu đồng, dù lượng vé bán ra ít hơn hơn 3.000 vé. Với số suất chiếu gần tương đương, tác phẩm Nhật Bản đang bám khá sát phim Việt về doanh thu từng ngày.

Ở nhóm phim ngoại, “Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại” có kết quả khiêm tốn hơn, với tổng doanh thu hơn 7,6 tỷ đồng. Trong ngày 10/11, phim bán được trên 10.000 vé trên 742 suất chiếu, thu hơn 800 triệu đồng. Quy mô phát hành nhỏ hơn đáng kể so với 2 tác phẩm còn lại.

Theo giới chuyên gia, dù phim ngoại đang tạo sức ép khá lớn tại phòng vé nhưng phim Việt vẫn nắm lợi thế rõ rệt về doanh thu tích lũy.

Đặc biệt, khoảng cách doanh thu trong ngày giữa “Godzilla Trừ Không” và “Chị chị em em 3” khá sít sao nên cuộc đua phòng vé không chỉ nằm ở tổng doanh thu mà còn phụ thuộc vào khả năng duy trì lượng khán giả qua từng ngày.