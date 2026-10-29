Phim ngập cảnh nóng của Lan Ngọc vượt mặt 'Án mạng karaoke' có Vân Dung đóng

Phòng vé cuối tuần này có 2 phim Việt chính thức ra rạp là Chị chị em em 3 và Án mạng karaoke. Tuy nhiên, cả hai phim đều đã có các suất chiếu sớm. Nếu những ngày trước là phim Án mạng karaoke với cảnh 18+ đầu tiên trong sự nghiệp của Vân Dung áp đảo phòng vé thì đến sáng 29/10, Chị chị em em 3 vượt lên để giành vị trí số 1 doanh thu. Theo số liệu của Box Office Vietnam, hiện phim bán được 49 nghìn vé trên tổng số 1973 suất chiếu, thu về 7,6 tỷ đồng.

Lan Ngọc và Steven Nguyễn trong "Chị chị em em 3" - phim dán nhãn 18+.

Chị chị em em lần này có sự góp mặt của dàn sao đình đám gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh, Steven Nguyễn. Trong đó, Steven Nguyễn mới đây gây chú ý ngoài rạp với vai chính trong phim Trại buôn người đang tiến dần đến mốc doanh thu 500 tỷ đồng. Chị chị em em 3 không chỉ đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Lan Ngọc sau 4 năm mà còn ghi dấu cảnh nóng táo bạo của cô với diễn viên Quốc Anh vốn được biết tới qua các phim Bộ tứ báo thử và Thỏ ơi! của Trấn Thành.

Trong Chị chị em em 3, Quốc Anh gây chú ý với màn 'khoe thân' táo bạo đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Anh chia sẻ về cảnh nóng của mình với Ninh Dương Lan Ngọc: "Trước khi quay những cảnh thân mật, tôi rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên đóng những phân đoạn táo bạo đến vậy. Tôi đã chủ động xin phép các bạn diễn trước mỗi cảnh để mọi người cảm thấy thoải mái hơn nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Khi hoàn thành, tôi thấy mình đã vượt qua sự ngại ngùng ban đầu và thể hiện trọn vẹn nhân vật Văn Tài. Rất cảm ơn chị Lan Ngọc đã hỗ trợ tôi thoải mái để hoàn thành phân cảnh này".

Cảnh nóng của Vân Dung trong "Án mạng karaoke".

Sự xuất hiện của Chị chị em em 3 đẩy Án mạng karaoke xuống vị trí thứ 2 phòng vé. Tuy nhiên, phim đã kịp bỏ túi 41 tỷ đồng sau gần 1 tuần chiếu sớm. Trại buôn người xếp thứ 3 nhưng hiện đã vượt 488 tỷ đồng. Hạng 4 dành cho phim kinh dị 18+ Clayface với cảnh khoả thân 100% của diễn viên. Quỷ ăn tạng 4 chốt vị trí thứ 5 với doanh thu hiện tại là 41 tỷ đồng.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn trong trích đoạn phim "Chị chị em em 3":

Ảnh, video: NSX