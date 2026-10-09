Phim ngắn, phim AI phải tuân thủ quy định về phổ biến phim trên mạng

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt trả lời về vấn đề quản lý phim trên không gian mạng tại họp báo, sáng 9-10. Ảnh: HUẤN TRẦN

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt nhấn mạnh, không phải tất cả nội dung có hình ảnh động đều thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về điện ảnh. Khoản 2, Điều 3 Luật Điện ảnh năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1-1-2023, đã quy định cụ thể về khái niệm phim. Điều 21 cũng quy định các chủ thể được quyền phổ biến phim trên không gian mạng và nghĩa vụ của những chủ thể này.

Vì vậy, khi được xác định là tác phẩm điện ảnh và phổ biến trên không gian mạng, phim ngắn hay phim được sản xuất bằng công nghệ AI đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật về điện ảnh, bất kể thời lượng dài hay ngắn.

Ông Đỗ Quốc Việt thông tin, Luật Điện ảnh năm 2022 đã tính đến sự phát triển của công nghệ và xu hướng gia tăng số lượng phim trên môi trường mạng. Luật quy định trách nhiệm của các chủ thể phổ biến phim, trong đó có yêu cầu thực hiện việc phân loại phim trước khi phổ biến theo quy định.

Thời gian qua, Cục Điện ảnh tăng cường kiểm tra các tác phẩm điện ảnh được phổ biến trên không gian mạng, không giới hạn ở phim ngắn. Qua kiểm tra, một số nền tảng và phim phổ biến không đúng quy định đã bị xử lý, trong đó có trường hợp bị yêu cầu gỡ bỏ.

Tuy nhiên, số lượng phim và nội dung được đưa lên mạng ngày càng lớn khiến việc phát hiện, xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn. Công tác rà soát, kiểm tra và giám sát vẫn đang được tiếp tục nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần ổn định hoạt động phổ biến phim trên môi trường mạng.

Về hoàn thiện hành lang pháp lý, lãnh đạo Cục Điện ảnh cho biết, sau khi các nội dung sửa đổi liên quan được ban hành, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh các văn bản dưới luật, như nghị định, thông tư liên quan, nhất là quy định về thẩm định, phân loại phim.

Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức tham gia phổ biến phim trên không gian mạng, đồng thời bảo đảm các chủ thể thực hiện nghiêm quy định pháp luật.

Đối với phim sử dụng công nghệ AI, ông Đỗ Quốc Việt nhận định, đây là lĩnh vực cần tiếp tục được quan tâm quản lý. Công nghệ chưa hoàn thiện có thể ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tạo ra nội dung không phù hợp hoặc vi phạm pháp luật.

Thời gian tới, Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong lĩnh vực báo chí, an ninh và những lĩnh vực liên quan để nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát. Việc quản lý hướng tới xử lý các vi phạm, đồng thời xây dựng môi trường phổ biến phim lành mạnh, tạo điều kiện cho hoạt động sáng tạo và phát triển điện ảnh trên không gian mạng.