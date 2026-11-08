Phim ngắn AI Trung Quốc gây tranh cãi, một bộ phim xuyên không vẫn hút hơn 12 tỷ lượt xem

Đội biệt kích xuyên không - các nhân vật chính của bộ phim. Ảnh: Thepaper.

Phim ngắn ngàn tập, hút hơn tỷ view

Trong lúc phim ngắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc vấp phải nhiều tranh cãi về chất lượng nội dung, nguy cơ khiến người xem lệ thuộc và bị cuốn vào những câu chuyện giải trí dễ dãi, một tác phẩm mang tên “Trì giới nhập Tống” (Mang khí giới vào nước Tống) lại hiếm hoi đạt thành công cả về lượng người xem lẫn đánh giá của khán giả.

Theo trang Cover News, đây là bộ phim ngắn lịch sử xuyên không được sản xuất hoàn toàn bằng AI, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên đăng trên nền tảng Tomato Novel thuộc ByteDance. Phim ra mắt từ hồi tháng 8 năm nay trên Hongguo Short Drama, nền tảng phim ngắn cũng do ByteDance phát triển.

Đến nay, tác phẩm đã trải qua 10 mùa, với tổng cộng khoảng 1.000 tập. Báo The Paper ngày 6/11 dẫn lời nhà sản xuất kiêm biên kịch chính Trương Hán Sinh và nhóm sản xuất, cho biết tổng lượt xem toàn mạng đạt 12 tỷ tính đến cùng ngày, trở thành hiện tượng gây sốt trên các nền tảng video Trung Quốc.

Một số cảnh trong phim Trì giới nhập Tống. Ảnh: Thepaper.

Đội biệt kích hiện đại xuyên không về thời Bắc Tống

Câu chuyện của “Trì giới nhập Tống” diễn ra vào cuối triều đại Bắc Tống. Nội dung xoay quanh một tổ chiến đấu hiện đại gồm năm người, bất ngờ xuyên không về thời Bắc Tống cùng toàn bộ trang bị quân sự.

Sự đối lập giữa vũ khí, trang thiết bị và tư duy tác chiến hiện đại với bối cảnh xã hội, quân sự thời phong kiến tạo nên sức hấp dẫn chính của bộ phim.

Tác phẩm được sản xuất bằng AI nên vẫn vấp phải những lời chê về hình ảnh nhân vật thiếu tự nhiên, thường được khán giả gọi là “mặt AI”. Quy mô lên tới khoảng 1.000 tập cũng khiến một bộ phận người xem cho rằng nội dung bị kéo dài, có dấu hiệu câu giờ.

Tuy nhiên, theo bài viết đăng ngày 7/11 trên tài khoản WeChat chính thức của Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Giang Tây, chính ý tưởng cốt truyện và sự đầu tư vào các chi tiết lịch sử đã giúp bộ phim thu hút đông đảo khán giả.

Bài viết đánh giá “Trì giới nhập Tống” đã phá vỡ định kiến rằng phim ngắn AI thường có nội dung nghèo nàn, thiếu chiều sâu. Tác phẩm được xem là minh chứng cho việc công nghệ đang hạ thấp rào cản sáng tạo, mở ra thời đại mà đông đảo người dân đều có thể tham gia sản xuất nội dung.

Cảnh chiến trận hoành tráng trong phim. Ảnh: Thepaper.

Đội ngũ sản xuất không chuyên, từ bà nội trợ đến tài xế xe công nghệ

Một điểm đáng chú ý là ê-kíp đứng sau bộ phim không phải những nhà sản xuất chuyên nghiệp trong ngành điện ảnh.

Ông Lý Lượng, Phó chủ tịch ByteDance, giới thiệu trên Weibo ngày 5/11 rằng đội ngũ thực hiện “Trì giới nhập Tống” có xuất thân rất bình dân. Các thành viên gồm những bà mẹ nội trợ, tài xế xe công nghệ và nhân viên văn phòng bình thường.

Ông gọi đây là một sản phẩm do cộng đồng cùng sáng tạo, cho thấy AI có thể giúp những người không có nền tảng chuyên môn về điện ảnh tham gia sản xuất phim.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh bài viết trên mạng mang tên “Hongguo đáng sợ và kỷ nguyên ByteDance của Internet Trung Quốc” gây tranh luận, kéo theo nhiều chỉ trích đối với các sản phẩm của ByteDance.

Một số ý kiến phân tích cho rằng việc nhấn mạnh xuất thân bình dân của đội ngũ sản xuất “Trì giới nhập Tống” nhằm truyền tải thông điệp AI đang tạo ra cơ hội việc làm mới, đồng thời phản bác quan điểm cho rằng phần lớn lợi nhuận từ ngành phim ngắn chỉ rơi vào tay ByteDance.

Hai nhân vật nam, nữ chính trong phim. Ảnh: Thepaper.

Trung Quốc ra tay siết quản lý phim ngắn AI

Thành công của “Trì giới nhập Tống” diễn ra đúng thời điểm chính quyền Trung Quốc tăng cường kiểm soát lĩnh vực phim ngắn ứng dụng AI.

Ngày 6/11, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) thông báo triển khai chiến dịch quản lý chuyên đề kéo dài hai tháng, từ 1/11 đến hết tháng 12/2026. Nội dung quản lý bao gồm phim AI chất lượng thấp, nội dung dung tục, độc hại; vi phạm quyền sử dụng khuôn mặt và giọng nói, cũng như tình trạng các nền tảng đề xuất nội dung trùng lặp. Chiến dịch tập trung vào hai khâu chính: sáng tạo nội dung và phân phối, quảng bá sản phẩm.

Cơ quan này cho biết từ đầu năm 2026 đã gỡ 75.000 phim ngắn vi phạm và xử lý hơn 1.500 tài khoản.

Diễn xuất của diễn viên AI trong Trì giới nhập Tống được khen ngợi. Ảnh: Thepaper.

Sự đối lập giữa một bộ phim AI đạt hàng chục tỷ lượt xem và chiến dịch siết quản lý của cơ quan chức năng cho thấy ngành phim ngắn Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới. AI mở rộng cơ hội sản xuất nội dung cho những người không chuyên, nhưng đồng thời đặt ra thách thức lớn về chất lượng, trách nhiệm và kiểm soát thông tin.

Theo Thepapers, Zaobao