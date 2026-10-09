Phim ngắn AI không nằm ngoài phạm vi quản lý của pháp luật

Ảnh minh họa: ITN.

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ VH,TT&DL ngày 9/10, ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, thông tin về công tác quản lý phim ngắn và phim sử dụng công nghệ AI trên không gian mạng.

Theo ông Việt, việc xác định phạm vi điều chỉnh của Luật Điện ảnh cần căn cứ vào khái niệm phim tại khoản 2, Điều 3 của luật. Không phải tất cả nội dung có hình ảnh động đều thuộc lĩnh vực điện ảnh và chịu sự điều chỉnh của pháp luật về điện ảnh.

Với phim ngắn hoặc phim sử dụng AI, thời lượng và công nghệ sản xuất không làm thay đổi yêu cầu tuân thủ pháp luật nếu sản phẩm được xác định là tác phẩm điện ảnh. Khi phổ biến trên không gian mạng, các tác phẩm này vẫn phải thực hiện đúng quy định hiện hành.

Luật Điện ảnh năm 2022 đã tính đến sự phát triển của công nghệ trong các quy định về phổ biến phim trên mạng, đồng thời quy định trách nhiệm của các chủ thể đủ điều kiện phổ biến phim và cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động này.

Ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Thời gian qua, cơ quan quản lý đã kiểm tra các tác phẩm điện ảnh được phổ biến trên không gian mạng, không chỉ riêng phim ngắn. Qua rà soát, một số phim và nền tảng phổ biến phim chưa đúng quy định đã bị xử lý, trong đó có trường hợp bị yêu cầu gỡ bỏ. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường.

Sự phát triển của AI mở ra những phương thức sản xuất nội dung nghe nhìn mới, giúp rút ngắn một số công đoạn và tạo điều kiện để nhiều chủ thể tham gia sáng tạo. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ không đồng nghĩa với việc được miễn trừ trách nhiệm pháp lý.

Thách thức đối với công tác quản lý là xác định đúng sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Điện ảnh, đồng thời giám sát hoạt động phổ biến phim trên môi trường số.

Việc phân định rõ đối tượng quản lý và trách nhiệm của các bên sẽ góp phần bảo đảm hoạt động sáng tạo, phổ biến phim diễn ra đúng quy định, trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi.