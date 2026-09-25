Phim ngắn AI gợi dục lọt lưới kiểm duyệt, tràn lan trên Facebook

Phim ngắn AI mang hình ảnh gợi dục đang được dùng để quảng cáo ứng dụng trên mạng xã hội, đặt ra thách thức mới cho hệ thống kiểm duyệt của nền tảng.

25/9/2026

Một video dọc xuất hiện trên Facebook. Nhân vật nữ do AI tạo ra, ăn mặc gợi cảm, tình huống được dựng như một đoạn phim ngắn và kết thúc ở cao trào. Người xem được mời tải ứng dụng để xem tiếp.

Theo Radar.ph, một số quảng cáo trên Facebook và Instagram đang sử dụng công thức này. Video trông giống các microdrama - phim có thời lượng ngắn, tình tiết nhanh, hình ảnh bắt mắt và liên tục tạo nút thắt để giữ người xem - đang phổ biến trên mạng xã hội, nhưng hình ảnh và tình huống mang tính tình dục xuất hiện như yếu tố thu hút người xem và thúc đẩy họ cài ứng dụng.

Khác với quảng cáo trực tiếp cho nội dung người lớn, những video này có thể không chứa hình ảnh khỏa thân rõ ràng hay các từ khóa nhạy cảm. Chúng xuất hiện trước người dùng dưới hình thức một đoạn phim giải trí.

Meta cấm, quảng cáo vẫn xuất hiện

Meta quy định cấm quảng bá các ứng dụng tạo ảnh khỏa thân giả và không cho phép hình ảnh thân mật được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI nếu không có sự đồng thuận. Tuy nhiên, các cuộc điều tra gần đây cho thấy những quảng cáo liên quan đến nội dung tình dục do AI tạo vẫn có thể xuất hiện trên hệ thống của công ty.

Ngày 27/7, Tech Transparency Project (TTP) công bố nghiên cứu về quảng cáo các công cụ “nudify” trên Facebook và Instagram. Theo nhóm này, 210 trang có thông tin liên quan đến GatherOne xuất hiện trong dữ liệu quảng cáo tại châu Âu. Trong đó, 43 trang được xác định đã chạy hơn 7.600 quảng cáo cho các ứng dụng mà TTP kiểm tra và cho rằng có khả năng tạo ảnh khỏa thân giả. Tổng số quảng cáo liên quan đến mạng lưới này là khoảng 30.800.

Times Now Digital sau đó kiểm tra Meta Ad Library và tìm thấy 7 quảng cáo tương tự. Bốn quảng cáo vẫn hoạt động tại thời điểm kiểm tra, trong khi 3 quảng cáo ngừng chạy sau 2-3 ngày. Một số quảng cáo nhận thông báo vi phạm tiêu chuẩn quảng cáo của Meta.

Những trang đứng sau các quảng cáo này có nhiều đặc điểm bất thường như mới được tạo vài ngày, gần như không có người theo dõi, sử dụng tên ngẫu nhiên hoặc tên cá nhân không liên quan đến sản phẩm. Một số trang còn thay đổi tên nhiều lần.

Các phát hiện trên không có nghĩa mọi quảng cáo AI gợi dục đều liên quan đến mạng lưới trên. Tuy nhiên, chúng cho thấy việc phát hiện nội dung vi phạm trở nên khó hơn khi người quảng cáo liên tục thay đổi tài khoản, hình ảnh và cách thể hiện.

Phim ngắn AI gợi dục tràn lan trên Facebook.

Cách hệ thống quảng cáo hoạt động cũng tạo thêm khó khăn cho việc kiểm duyệt. Theo Times Now Digital, một số chiến dịch cung cấp nhiều hình ảnh, video và đoạn văn bản để hệ thống tự động kết hợp thành các phiên bản quảng cáo khác nhau.

Vì thế, nội dung mà một người kiểm tra nhìn thấy có thể không giống hoàn toàn phiên bản được phân phối tới người dùng khác.

Với nội dung tạo bằng AI, việc thay đổi này càng nhanh hơn. Nhân vật, khuôn mặt, bối cảnh, lời thoại hoặc hình ảnh có thể được tạo lại trong thời gian ngắn. Một quảng cáo bị gỡ không đồng nghĩa toàn bộ chiến dịch đã biến mất.

Nhà quảng cáo có thể thay đổi nội dung hoặc tài khoản rồi tiếp tục đưa phiên bản khác vào hệ thống. Đây cũng là điểm khác biệt giữa việc kiểm duyệt một nội dung riêng lẻ và phát hiện một chiến dịch được vận hành có chủ đích.

Kiểm duyệt mô hình phía sau một clip AI

Microdrama khiến việc nhận diện càng phức tạp bởi bản thân định dạng này vốn dựa trên hình ảnh bắt mắt, tình huống gây tò mò và những đoạn kết bỏ lửng. Một video có thể kể câu chuyện về một nhân vật nữ, sử dụng trang phục hoặc tình huống gợi dục, rồi kết thúc bằng lời mời xem phần tiếp theo. Người dùng có thể không nhận ra ngay đây là quảng cáo cho một ứng dụng có chức năng nhạy cảm.

Radar.ph cho rằng những video dạng này đang làm mờ ranh giới giữa nội dung giải trí và quảng cáo. Mục tiêu của chúng không nhất thiết là kể một câu chuyện hoàn chỉnh mà có thể là đưa người xem đến bước tải ứng dụng hoặc trả phí.

AI Forensics cũng từng ghi nhận hàng nghìn quảng cáo có nội dung khiêu dâm hoặc mang tính tình dục cao trên hệ thống quảng cáo của Meta. Nhóm nghiên cứu cho biết một số nội dung được chấp nhận dưới dạng quảng cáo nhưng lại bị xử lý khi xuất hiện dưới dạng bài đăng thông thường. Đây là phát hiện từ nghiên cứu của AI Forensics, không phải kết luận của Meta.

Người xem được mời gọi tải ứng dụng sau khi xem các đoạn clip AI dưới hình thức quảng cáo.

Meta cho biết công ty đã phát triển các công cụ tự động để phát hiện nội dung vi phạm và đang tìm cách nhận diện những mạng lưới tài khoản phối hợp nhằm né hệ thống kiểm duyệt. Công ty cũng từng khởi kiện Joy Timeline HK Limited, đơn vị đứng sau CrushAI, với cáo buộc sử dụng các phương thức né kiểm duyệt để quảng bá ứng dụng.

Những biện pháp này cho thấy nền tảng không chỉ phải nhận diện nội dung nhạy cảm mà còn phải theo dõi cách các tài khoản và chiến dịch hoạt động. Một video có thể không chứa hình ảnh khỏa thân, nhưng vẫn có thể là một phần trong chiến dịch quảng bá nội dung tình dục. Một trang mới lập có thể nhanh chóng bị thay thế bằng trang khác nếu hệ thống chỉ xử lý từng tài khoản riêng lẻ.

Với quảng cáo, vấn đề còn nằm ở chỗ nền tảng không chỉ lưu trữ nội dung mà còn phê duyệt, phân phối và tối ưu quảng cáo tới người dùng. Do đó, hiệu quả kiểm duyệt không chỉ được thể hiện ở số quảng cáo bị gỡ, mà còn ở khả năng phát hiện các chiến dịch có dấu hiệu né tránh trước khi chúng lan truyền rộng rãi.

Phim ngắn AI không đồng nghĩa với nội dung có hại. Nhưng công nghệ tạo sinh đang giúp việc sản xuất hình ảnh và video trở nên nhanh, rẻ và dễ thay đổi hơn. Điều này khiến các nền tảng khó kiểm soát hơn khi cùng một nội dung có thể được biến thành nhiều video, đăng qua nhiều tài khoản và thay đổi cách thể hiện.

Với những nội dung gợi dục, ranh giới này càng khó nhận diện khi hình ảnh không chứa yếu tố bị cấm một cách rõ ràng mà dựa vào trang phục, tình huống, lời thoại hoặc cách dựng video để thu hút người xem. Khi số lượng nội dung AI tiếp tục tăng, việc kiểm duyệt từng video riêng lẻ có thể không đủ. Nền tảng cần đồng thời nhận diện nội dung, tài khoản, chiến dịch quảng cáo và những điểm đến mà người dùng được dẫn tới.