Phim ngắn AI giữa những lo ngại về tác động và chất lượng nội dung

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Tăng cường siết chặt quản lý phim ngắn AI

Theo Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, 8 tháng đầu năm nay, nước này đã phát hành tổng cộng 430.000 phim ngắn, tăng hơn 10 lần so với năm ngoái. Trong đó, phim ngắn AI chiếm hơn 90%.

Kể từ đầu năm nay, cơ quan chức năng đã gỡ bỏ 68.000 phim ngắn đăng tải trên internet có nội dung độc hại, dung tục, đạo nhái hoặc vi phạm bản quyền. Hơn 90% số nội dung bị xử lý là phim ngắn do AI tạo ra. Điều này cho thấy ngành phim ngắn đang chuyển từ giai đoạn phát triển thiếu kiểm soát sang yêu cầu chú trọng hơn đến chất lượng nội dung.

Hiện mảng phim ngắn được đông đảo khán giả ưa thích, ghi nhận số lượng người đăng ký tài khoản xem thể loại này vượt 800 triệu. Năm ngoái, quy mô thị trường phim ngắn vượt 100 tỉ nhân dân tệ.

Ứng dụng công nghệ AI đã mang đến cơ hội giảm kinh phí sản xuất nhưng hiện đặt ra thách thức trong việc quản lý chất lượng nội dung và bảo vệ những quyền lợi hợp pháp.

Ban đầu, những bộ phim ngắn thu hút sự chú ý nhờ phần hình ảnh được tạo bằng AI. Thiết kế nhân vật nhất quán, bối cảnh cổ đại và những cảnh quay mang tính điện ảnh đã cho thấy những khả năng mới mà AI có thể mở ra cho hoạt hình.

Tuy nhiên, về lâu dài, hiệu ứng của các bộ phim liên tục lan rộng và thiếu kiểm soát đã khiến các chuyên gia đặt ra câu hỏi “AI có thể tạo ra được gì?” và “Câu chuyện này thực sự muốn truyền tải điều gì?”

Theo Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, các quy định mới về phát triển và quản lý phim ngắn đã có hiệu lực từ ngày 1.9. Các quy định này hướng đến mục tiêu tăng cường văn hóa đại chúng mới trong kiểm soát, đồng thời khuyến khích đổi mới trong sáng tạo, ứng dụng công nghệ và phương thức phân phối phim ngắn.

Tập trung nâng cao chất lượng

Các chuyên gia cho rằng AI ngày càng đóng vai trò quan trọng, nhưng không quyết định giá trị của một tác phẩm.

Ông Li Baile, một nghiên cứu sinh tại Đại học Tứ Xuyên và là người yêu thích phim ngắn AI chia sẻ các tác phẩm do AI tạo ra cần nhiều hơn những hình ảnh ấn tượng để có thể duy trì sự quan tâm của khán giả.

Thay vì chỉ phô diễn hiệu ứng AI, nội dung thực sự thu hút người xem sẽ cần tạo dựng sự kết nối về cảm xúc thông qua nhân vật và cách kể chuyện.

Nhiều nhà sáng tạo nội dung AI cũng có quan điểm tương tự, nhấn mạnh khả năng AI đã giúp nhiều nhà sáng tạo độc lập khám phá những hình thức biểu đạt mà trước đây rất khó thực hiện.

Các công cụ AI càng phát triển sẽ càng tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất, hỗ trợ các nhà sáng tạo trong những công việc như thiết kế hình ảnh, lên kế hoạch bối cảnh và thử nghiệm ý tưởng. Tuy nhiên, khi việc tạo ra hình ảnh ngày càng trở nên dễ dàng, các nhà sáng tạo càng cần phải chú trọng hơn đến điều mà tác phẩm thực sự muốn truyền tải.

Điều đó phản ánh việc AI nhanh chóng được tích hợp vào quá trình sản xuất nội dung trong bối cảnh ngành công nghiệp tìm cách đón nhận đổi mới công nghệ đồng thời bảo đảm sự phát triển lành mạnh của nội dung trực tuyến.

Theo đó, các tác phẩm do AI tạo ra phải được gắn nhãn nội dung riêng, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về việc xin phép sử dụng hình ảnh và giọng nói, đồng thời bảo đảm công tác giám sát trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Vì vậy, quốc gia hiện đang tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, phát hành phim ngắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh loại hình nội dung này phát triển nhanh chóng cả về số lượng và quy mô thị trường.